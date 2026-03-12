Không tin nổi màn "bay màu" của BLACKPINK ở bảng xếp hạng Paris Fashion Week!

Paris Fashion Week Fall/Winter 2026 đã khép lại nhưng dư chấn mà nó để lại đối với các ngôi sao, giới mộ điệu và ngành công nghiệp xa xỉ có lẽ vẫn còn kéo dài khá lâu nữa. Nếu trước đây sàn diễn là nơi các nhà thiết kế phô diễn bộ sưu tập, thì ngày nay nó cũng đã trở thành một chiến trường dữ liệu nơi các thương hiệu cạnh tranh bằng share of voice, bằng lượng hashtag và bằng khả năng huy động cộng đồng người hâm mộ trên mạng xã hội.

Theo dữ liệu mới nhất từ Onclusive, cán cân quyền lực ở Paris Fashion Week trong những mùa mốt gần đây đang dịch chuyển rõ rệt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các ngôi sao Thái Lan và cú chững lại đầy bất ngờ của những tượng đài K-pop.

Các ngôi sao Kpop đang dần lui về sau nhường chỗ cho các tên tuổi đến từ xứ sở Chùa Vàng khi xét trên mức độ hiển thị/thảo luận (Ảnh Pop Core).

Những con số biết nói: Paris vẫn là thánh đường thời trang rực rỡ nhất

Từ ngày 01-10/3, Paris một lần nữa chứng minh vị thế trung tâm của hệ thống thời trang toàn cầu. Trong khoảng thời gian diễn ra Paris Fashion Week, các nền tảng mạng xã hội ghi nhận 17,8 triệu lượt nhắc tới, một con số áp đảo so với Milan Fashion Week (4,97 triệu) và London Fashion Week (1,3 triệu).

Ở cấp độ thương hiệu, Christian Dior tạo ra một "hố đen" thực sự khi thu hút đến 56,05% Share of Voice toàn bộ cuộc thảo luận. Khoảng cách này bỏ xa Chanel - thương hiệu đứng thứ hai (9,01%) tới gần 47 điểm phần trăm. Tuy nhiên, nguyên nhân của sự bùng nổ này không hoàn toàn nằm trên sàn runway. Nó đến từ những đại sứ thương hiệu và mạng lưới fandom phía sau họ.

(Ảnh Onclisive).

Tâm điểm thảo luận: Sức bật của những đóa hồng Thái Lan

Nếu Milan Fashion Week là nơi các ngôi sao Thái Lan bắt đầu gây chú ý, thì Paris FW26 chính là thời điểm họ xác lập vị thế. Trong bảng xếp hạng 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất, 6 vị trí đầu tiên đều thuộc về các ngôi sao châu Á, trong đó 2 vị trí dẫn đầu là những gương mặt đến từ Thái Lan.

Xếp ở vị trí đầu tiên: Lingling Kwong (31,8%) là gương mặt được nhắc đến nhiều nhất Paris mùa này. Sự xuất hiện của cô tại show Dior đã tạo ra một cơn địa chấn truyền thông với hàng triệu lượt thảo luận trên mạng xã hội. Đứng ngay phía sau là nữ diễn viên là người bạn đồng hành - Orm Kornnaphat (24,6%). Lượng thảo luận mà cô tạo ra thậm chí vượt qua tổng ảnh hưởng của nhiều ngôi sao K-pop tại sự kiện.

Top 25 ngôi sao của Paris Fashion Week FW26 theo chỉ số Share of Voice (Ảnh chụp màn hình).

Sự xuất hiện của bộ đôi girl love Thái Lan LinglingOrm tại cùng một show diễn đã tạo ra hiệu ứng cộng hưởng cực mạnh. Với các thương hiệu xa xỉ, đây là ví dụ hoàn hảo cho chiến lược khai thác fandom Thái Lan - những cộng đồng người hâm mộ nổi tiếng với tính tổ chức cao và khả năng "cày" hashtag gần như không mệt mỏi.

Hai nữ vương hiện tại không ai khác ngoài bộ đôi Thái Lan Lingling Orm đã được Dior "thâu tóm" (Ảnh IGNV).

Cú sốc K-pop: Khi những tượng đài chùn bước trước con số

Điều gây bất ngờ nhất trong báo cáo mùa nay không phải là sự lên ngôi của các ngôi sao Thái Lan, mà là sự tụt hạng rõ rệt của K-pop. Ngôi sao Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất là Felix của Stray Kids, nhưng anh chỉ đứng thứ 7 với 2,9% Share of Voice, một khoảng cách rất xa so với hai vị trí dẫn đầu.

Bất ngờ lớn hơn nữa thuộc về BLACKPINK, những "nữ hoàng hàng ghế đầu" của fashion week đều xuất hiện trong top 25, nhưng thứ hạng lại thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Điều này cho thấy cán cân dữ liệu không hoàn toàn phản ánh chính xác thực tế những thảo luận có giá trị trên mạng xã hội.

Các thành viên của nhóm xếp vị trí lần lượt là: Rosé (hạng 13 - 1,0%) - Jisoo (hạng 16 - 0,6%) - Lisa (hạng 19 - 0,6%) - Jennie (hạng 22 - 0,4%)

BLACKPINK tụt hạng sâu trong BXH Share of Voice trước sức ép từ các đại diện Thái Lan (Ảnh X).

Khi dữ liệu nói thật… nhưng chưa chắc nói hết

Không ai phủ nhận sức mạnh của fandom Thái Lan với khả năng tổ chức chiến dịch hashtag, chia sẻ nội dung và khuếch đại thảo luận của họ thực sự đáng nể. Trong kỷ nguyên mạng xã hội, đó là một lợi thế truyền thông khổng lồ và các thương hiệu hiểu rất rõ điều đó. Nhưng nếu chỉ nhìn vào Share of Voice, những bảng xếp hạng dữ liệu kiểu này cũng vô tình phơi bày một nghịch lý: mức độ ồn ào không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với ảnh hưởng thời trang thực sự. Paris Fashion Week suy cho cùng vẫn là nơi giới mộ điệu tìm kiếm thẩm mỹ, cảm hứng và những khoảnh khắc biểu tượng. Giờ đây đã trở thành cuộc chơi đầy toan tính của làng giải trí.

Ở khía cạnh đó, nhiều người theo dõi fashion week sẽ khó chấp nhận việc những cái tên thực sự chiếm lĩnh không gian thời trang thực thụ lại bị đẩy xuống phía sau chỉ vì người hâm mộ... bận ngắm mà ít "cày" hơn. Một ví dụ điển hình là Jennie, dù chỉ đứng thứ 22 về Share of Voice, nữ đại sứ của Chanel vẫn là một trong những gương mặt được nhắc đến liên tục trong suốt tuần lễ. Từ street style trước và sau show diễn cho đến khoảnh khắc xuất hiện tại show Chanel, cô liên tục trở thành đề tài của các tạp chí, trang tin thời trang uy tín và cộng đồng yêu cái đẹp. Những khoảnh khắc như vậy mới thực sự là vương miện khi một ngôi sao không chỉ tạo ra lượt nhắc đến, mà còn định hình thẩm mỹ của công chúng.

(Ảnh X).

Paris Fashion Week FW26 vì thế mang đến một bài học rõ ràng cho ngành rằng: cuộc chiến truyền thông ngày nay không chỉ diễn ra trên sàn runway, mà còn trong những cộng đồng fandom hàng trăm triệu người trên mạng xã hội. Các ngôi sao Thái Lan đã chứng minh họ có thể dẫn đầu cuộc đua dữ liệu - Kpop vẫn giữ sức mạnh toàn cầu, nhưng không còn độc chiếm bảng xếp hạng. Còn những người theo dõi thời trang vì cảm hứng thực sự sẽ có đáp án cho riêng mình mà không cần bận tâm data nói gì.