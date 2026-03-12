Giật trọn spotlight của Lisa lẫn Zendaya, Alysa Liu tại Paris Fashion Week chính là thứ bạn phải xem lúc này

Trong không khí náo nhiệt ở những ngày cuối cùng của Paris Fashion Week, top những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất tại show Thu/Đông của Louis Vuitton không phải chỉ có Lisa hay Zendaya, mà xuất hiện một gương mặt đang nổi đình đám của làng thể thao: Alysa Liu. Xuất hiện trên hàng ghế đầu cùng nhiều ngôi sao quốc tế, nhà vô địch trượt băng nghệ thuật mang đến nguồn năng lượng rất khác: trẻ trung, thoải mái và rất Gen Z.

Khoảnh khắc Alysa Liu trò chuyện và chụp ảnh cùng Zendaya nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Hai người từng có một điểm chung thú vị: đều học tại trường Nghệ thuật Oakland ở bang California. Nhưng điều khiến giới thời trang chú ý hơn cả chính là outfit của nữ vận động viên – một lựa chọn đơn giản nhưng mang nhiều lớp ý nghĩa về phong cách cá nhân và sự giao thoa giữa thể thao với thời trang cao cấp.

Khoảnh khắc Alysa Liu chụp hình cùng Zendaya gây sốt trên mạng xã hội. Nguồn: Hypebae.

Dựa trên lượt xem từng video trên một số kênh như Vogue Magazine, W Magazine, Hype Bae, có thể thấy độ hot của Alysa Liu còn có vẻ hơn cả Lisa, Zendaya.

Với màn debut của mình tại Paris Fashion Week, Alysa Liu chọn một bộ denim đồng màu nâu trầm gồm áo jacket và quần jeans – một combo silhouette tưởng chừng giản dị giữa hàng ghế đầu thường đầy những thiết kế phức tạp. Tuy nhiên, thiết kế này phản ánh rõ triết lý của giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière, đồng thời mang đậm dấu ấn cá nhân của nữ vận động viên Gen Z: đó là màn kết hợp giữa di sản và tinh thần hiện đại.

Alysa Liu nổi bật giữa dàn khách mời khủng tại show Louis Vuitton. Ảnh: X, Getty Images

Alysa Liu xuất hiện với outfit denim on denim tại show Louis Vuitton Thu/Đông 2026. Ảnh: Instagram.

"Effortlessly cool" (Cool không cần cố) chính là những gì mà dân mạng nói về Alysa Liu. Nguồn: mtvuk.

Chiếc áo denim jacket phom rộng mang cảm hứng workwear cổ điển, với vai rơi nhẹ và đường may nổi rõ nét. Điểm đáng chú ý nằm ở phần túi trước không đối xứng: một túi in monogram LV đặc trưng, túi còn lại được gắn với kĩ thuật patch-work bằng chất da khắc tên thương hiệu. Chi tiết nhỏ này phá vỡ tính đối xứng truyền thống của áo khoác denim, tạo nên điểm nhấn thị giác tinh tế nhưng vẫn giữ tinh thần utilitarian.

Phần jeans cùng tông màu có phom rộng, ống dài gần chạm đất – một silhouette đang phổ biến trong thời trang Gen Z. Kiểu dáng này tạo cảm giác như thể Alysa vừa bước thẳng từ street wear đến front row của một thương hiệu thời trang cao cấp vậy.

Nữ vận động viên cũng chọn cách styling trang phục tối giản, thoải mái nhưng vẫn giữ được hình ảnh chỉn chu trước công chúng. Ảnh: Instagram.

Phần styling trang phục của "thiên thần trượt băng" cũng được giữ ở mức tối giản nhất có thể. Cô chọn một chiếc áo phông trắng để giữ cân bằng tổng thể denim on denim. Bên cạnh đó, nhà vô địch Olympic 2026 cũng chọn một đôi giày platform da lộn kết hợp thêm phụ kiện túi Squire East West hoạ tiết monogram. Điểm hoàn thiện cho outfit lại nằm ở cá tính cá nhân của Alysa Liu. Với mái tóc halo hair đặc trưng có các sọc tẩy sáng cùng khuyên môi tạo nên một vibe alt-grunge rất California, vận động viên sinh năm 2005 đã phá vỡ sự trang trọng thường thấy trên front row tại Paris Fashion Week. Chính sự tương phản đã khiến outfit tối giản này của cô trở nên nổi bật hơn giữa dàn khách mời.

Vận động viên bước ra khỏi sân băng và trở thành biểu tượng thời trang thế hệ mới

Alysa Liu là một vận động viên trượt băng nghệ thuật sinh năm 2005 tại Mỹ. Phong cách thi đấu của cô được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật mạnh mẽ và khả năng biểu đạt cảm xúc trên sân băng. Cô vừa khép lại mùa giải Olympic Mùa Đông 2026 với những thành tích nổi bật trong môn trượt băng nghệ thuật và trở thành một trong những vận động viên được chú ý nhất của thế hệ mới.

Alysa Liu giành HC vàng nội dung cá nhân nữ, trở thành nữ VĐV Mỹ đầu tiên sau 24 năm làm được điều này. Cô còn góp phần giúp tuyển Mỹ vô địch đồng đội. Ảnh: AFP, Reuters, Instagram.

Không chỉ thành công về thành tích, mỹ nhân 21 tuổi còn góp phần thay đổi hình ảnh truyền thống của các vận động viên môn trượt băng nghệ thuật – từ diện mạo thanh lịch, cổ điển sang phong cách tự do và cá tính hơn.



Thành công trên sân băng đã mở ra cho Alysa nhiều cơ hội trong thế giới thời trang. Sau Olympic, cô bắt đầu xuất hiện trên các thảm đỏ, sự kiện thời trang và các dự án chụp hình tạp chí. Bên cạnh đó, trước thềm Olympic mùa đông 2026, tài khoản Instagram của cô chỉ có hơn 200.000 lượt theo dõi. Chỉ sau hai tuần, con số đó đã tăng lên 36 lần, vượt mức 7,2 triệu lượt theo dõi. Nhờ đó, cô trở thành VĐV thể thao mùa đông nổi tiếng nhất trên nền tảng này, vượt qua hai vận động viên là Eileen Gu và Jutta Leerdam. Và chắc chắn, sự xuất hiện của Alysa Liu tại Paris Fashion Week không phải là một khoảnh khắc ngẫu nhiên.

Các biên tập viên thời trang nhận ra ở Alysa Liu một điều hiếm có: sự tự nhiên và cá tính thật sự. Cô không cố gắng trở thành một "fashion girl" hoàn hảo; thay vào đó, mỹ nhân 10X giữ nguyên phong cách cá nhân – điều khiến cô trở nên khác biệt.

Nữ vận động viên xuất hiện trong một bài phỏng vấn trên tạp chí Elle số 2/2026. Ảnh: Elle.

Alysa Liu trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Teen Vogue số 3/2026. Ảnh: Teen Vogue

Những bộ ảnh tạp chí gần đây của cô thường khai thác hình ảnh vận động viên Gen-Z nổi loạn: tóc nhuộm sáng, layering streetwear, kết hợp cùng các thiết kế high fashion. Đây là hướng tiếp cận đang được nhiều tạp chí thời trang ưa chuộng, nơi ranh giới giữa thể thao và thời trang ngày càng mờ đi. Thậm chí, tạp chí PAUSE của Pháp đã gọi Alysa với danh hiệu It Girl mới của Internet.

Phong cách thường ngày của Alysa mang màu sắc Y2K street style pha lẫn grunge rõ rệt. Cô thường xuất hiện với áo phông slim fit, quần denim rộng hoặc cargo pants, sneaker chunky và các phụ kiện nhỏ như vòng xích, khuyên tai hoặc khuyên body. Ảnh: Instagram.

Từ một vận động viên trẻ đầy triển vọng, Alysa Liu đang dần trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ mới – nơi thể thao, thời trang và văn hóa pop giao thoa với nhau.