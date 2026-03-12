Lỡ cả đời này không thể ngừng mê Jennie diện street style thì sao?

Trong 5 ngày ngắn ngủi với lịch trình Paris Fashion Week Fall/Winter 2026, Jennie khiến mạng xã hội gần như không có thời gian ngơi nghỉ giữa các lần bùng nổ. Mỗi lần xuất hiện của nữ idol lại là một tinh thần khác: khi rạng rỡ, tươi tắn như đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Paris, có lúc lại lạnh lùng, u tối đúng chất một rapper. Nhưng dù ở thái cực nào, Jennie vẫn giữ một khả năng đặc biệt - khiến người ta không thể rời mắt khỏi những lựa chọn thời trang của mình.

(Ảnh X, Chanel).

Chiều qua, khi hạ cánh trở về Hàn Quốc, sân bay trở thành "sàn diễn" cuối cùng nơi Jennie khép lại chuyến công tác bận rộn. Nữ idol diện cây đen tối giản nhưng cực kỳ có lực, key item là chiếc jacket da từ bộ sưu tập Métiers d’art 2026 của Chanel. Đây cũng chính là collection gắn liền với phần lớn outfit của nữ idol trong chuyến đi lần này. Bộ sưu tập còn được biết đến với tên gọi Pre-Fall 2026, trình làng tại New York vào tháng 12/2025 và sẽ chính thức bán ra từ tháng 6 năm nay. Jennie hoàn thiện set đồ bằng những món phụ kiện đã lên kệ như: mũ beanie, sneakers, khăn bandana và chiếc túi Maxi Flap Bag mới.

(Ảnh jendeukestyle).

Trong thời gian trú tại Paris trước thềm show diễn, chuyến dạo phố bất ngờ của Jennie đã viral theo cách không mong muốn. Nhưng như thường lệ, thời trang của cô ấy vẫn kịp trở thành spotlight kể cả trong những khung hình có phần hỗn loạn.

(Ảnh X, Chanel).

Bước ra từ buổi fitting tại boutique của Chanel, Jennie xuất hiện trong chiếc trenchcoat nổi nhất nhì sàn diễn Métiers d’art 2026. Thiết kế mang tinh thần cổ điển, gợi nhớ những quý cô Paris thanh lịch. Cô phối cùng kính râm dáng vintage của Chanel thay vì những chiếc kính thể thao quen thuộc, cho ra tổng thể outfit mang cảm giác retro vô cùng điện ảnh.

(Ảnh jendeukestyle).

Sớm cùng ngày hôm ấy, Jennie vẫn còn tràn đầy năng lượng "hướng ngoại". Paparazzi bắt gặp cô trên đường đến cửa hàng Chanel cùng stylist trong khi diện chiếc sơ mi dáng boxy từ bộ sưu tập Chanel Spring/Summer 2026 trị giá khoảng 3900 USD.

Áo sơ mi là một trong số những item chủ lực của Chanel trong mùa Xuân/Hè 2026. Với kỹ nghệ may đo của thương hiệu Charvet trứ danh, kết hợp cùng DNA của Chanel, chiếc áo sơ mi được cắt croptop gọn gàng, điểm nhấn là chuỗi xích nằm ở mặt trong của gấu áo để tạo độ rủ. Một thiết kế xen giữa cổ điển và hiện đại, giống hệt cách Jennie vẫn luôn mặc thời trang.

(Ảnh X, Chanel).

Ngay từ ngày khởi hành, Jennie đã báo hiệu đây sẽ là một chuyến đi đáng nhớ. Cô xuất hiện tại sân bay với full look số 1 của Chanel Métiers d’art 2026. Outfit được trình diễn bởi Bhavitha Mandava - nàng thơ mở màn cho show diễn của Matthieu Blazy cũng là người vừa được gọi tên bước vào hàng ngũ đại sứ của nhà mốt.

(Ảnh X, Chanel).

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Jennie gần như biến mọi khoảnh khắc thành một series street style đáng nhớ - không phô trương nhưng luôn có chi tiết đủ đắt để khiến cả outfit trở nên đặc biệt. Đó chính là sức hút của Jennie Kim khi có thể khiến thời trang trông thật tự nhiên, như thể mọi thứ chỉ là một phần của cuộc sống thường ngày.