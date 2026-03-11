Jennie - Lisa xứng danh "thánh ngoại giao" tại fashion week, Rosé còn bị cô lập?

Mỗi mùa Fashion Week , sự xuất hiện của BLACKPINK gần như luôn trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội lẫn truyền thông quốc tế. Với tư cách là những đại sứ toàn cầu của nhiều nhà mốt lớn, bốn cô gái không chỉ trở thành hot topic với những bộ trang phục thời thượng mà loạt khoảnh khắc dự show hay trò chuyện cùng dàn khách cũng nhanh chóng hút mọi ống kính truyền thông. Từ những ánh nhìn chăm chú khi xem runway đến các màn tương tác thân thiện với giới fashionista hay sao quốc tế, từng chi tiết nhỏ đều nhận được nhiều sự quan tâm.

Jisoo

Là thành viên đầu tiên của BLACKPINK tham dự fashion week, Jisoo nhanh chóng trở thành tâm điểm ống kính với nhan sắc nổi bật. Nhiều khoảnh khắc cận mặt của chị cả BLACKPINK lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước visual gần như “không góc chết”. Làn da trắng mịn, đường nét thanh tú cùng thần thái nhẹ nhàng giúp Jisoo luôn nổi bật ngay cả trong những khung hình chụp vội. Thệm chí, visual của đại sứ Dior còn hot đến độ layout makeup cũng nhanh chóng viral khắp cõi mạng.

Visual không điểm chê của Jisoo tại show Dior. (Ảnh: Instagram)

Xuyên suốt show diễn, Jisoo ghi điểm với biểu cảm rạng rỡ và nụ cười tươi tắn mỗi khi máy quay hướng tới. Nữ idol thường chăm chú theo dõi các thiết kế trên sàn runway, thỉnh thoảng mỉm cười hoặc gật đầu nhẹ thể hiện sự thích thú. Tuy nhiên, có thể do tính cách nhẹ nhàng, lại thêm rào cản ngôn ngữ, Jisoo dường như không giao lưu quá nhiều với các khách mời quốc tế. Dẫu vậy, chỉ riêng những khoảnh khắc tỏa sáng trước ống kính cũng đủ khiến sự xuất hiện của cô trở thành một trong những điểm được bàn tán nhiều nhất tại show Dior lần này.

Jisoo rạng rỡ, sáng bừng tại show Dior. (Nguồn: Dazed Paris)

Jisoo giao lưu với bộ đôi sao Thái Lingling Kwong và Orm Kornnaphat. (Nguồn: X)

Rosé

Rosé từng khiến cõi mạng bùng nổ khi bị cô lập dù là đại sứ toàn cầu của Saint Laurent. Khi ngồi hàng ghế đầu cùng Hailey Bieber, Zoë Kravitz và Charli XCX, nhiều khoảnh khắc ghi lại cho thấy cô gần như bị “bơ đẹp” khi các ngôi sao phương Tây trò chuyện rôm rả mà không tương tác với mình. Trong một số video lan truyền trên mạng, Rosé trông khá lúng túng và lạc lõng giữa nhóm khách mời. Lùm xùm này khiến những tương tác của Rosé tại show Saint Laurent nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

Nghi vấn Rosé bị các sao quốc tế cô lập từng khiến cộng đồng người hâm mộ bùng nổ. (Nguồn: X)

Với show diễn lần này, Rosé lựa chọn một bộ trang phục khá an toàn, tiết chế hơn so với nhiều lần dự fashion week trước đó. Thiết kế với kiểu dáng trễ vai, ít chi tiết phá cách nên cũng không tạo ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Bên cạnh diện mạo nhẹ nhàng, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả chính là thái độ thoải mái của nữ idol trong suốt show diễn. Giọng ca của BLACKPINK đã có những khoảnh khắc trò chuyện và tương tác thân thiện với các khách mời ngồi cạnh như siêu mẫu Kate Moss và nữ diễn viên Zoë Kravitz. Đáng chú ý, Zoë Kravitz cũng từng xuất hiện trong khoảnh khắc Rosé bị cho là “bơ đẹp” tại show Saint Laurent nửa năm trước. Vì vậy, những màn giao lưu tự nhiên của Rosé lần này càng khiến nhiều người chú ý, xem như một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với tình huống gây tranh cãi trước đó.

Rosé tương tác, giao lưu với các khách mời tại show diễn. (Nguồn: Harper's Bazaar)

Jennie

Jennie chính là thành viên có tạo hình ấn tượng nhất của BLACKPINK mùa fashion week năm nay. Đại sứ Chanel lựa chọn một bản phối mang sự pha trộn giữa vẻ sang chảnh kinh điển và tinh thần phá cách hiện đại, như một lời khẳng định vị thế fashion icon trong làng mốt. Từ trang phục, tóc tai đến thần thái của Jennie đều không điểm chê, nhận về nhiều lời khen từ giới mộ điệu.

Tạo hình đẹp chấn động của Jennie tại fashion week năm nay. (Ảnh: Instagram)

Không chỉ khiến cả MXH phải "wow" với gout thời trang đẳng cấp, thần thái của Jennie tại show của Chanel cũng khiến người xem khó rời mắt. Thành viên BLACKPINK đã thu hút mọi ống kính với phong thái tự tin và đầy cuốn hút. Dường như hiểu rõ mình luôn là một trong những “main event” của show diễn, Jennie sải bước cực kỳ thoải mái, liên tục nở nụ cười rạng rỡ trước truyền thông. Trong suốt sự kiện, nữ idol cũng giữ biểu cảm tự nhiên, thân thiện khi giao lưu cùng dàn khách mời và các nhân vật trong giới thời trang.

Jennie "hòa tan" trên hàng ghế đầu ở khu vực gần kề bà Anna Wintour, Teyana Taylor và Olivia Dean, Margot Robbie. (Ảnh: Instagram)

Jennie thân thiết với các ngôi sao tham dự show như Go Youn Jung, Lily-Rose Depp cùng khoảnh khắc "enjoy the show" đúng nghĩa.

Đại sứ Chanel thoải mái tận hưởng show diễn. (Nguồn: Instagram)

Lisa

Là thành viên cuối cùng của BLACKPINK góp mặt tại Paris Fashion Week mùa này, Lisa xuất hiện với một bộ cánh khá an toàn, không quá cầu kỳ hay phá cách so với nhiều tạo hình từng gây sốt trước đó. Thiết kế tập trung tôn lên vòng eo thon gọn cùng vóc dáng săn chắc của Lisa, giúp tổng thể vẫn đủ nổi bật nhưng không tạo nhiều tranh luận về thời trang. Dù vậy, visual của đại sứ Louis Vuitton vẫn xinh đẹp như búp bê dưới ống kính truyền thông quốc tế.

Lisa ghi điểm với visual xinh đẹp, rạng rỡ. (Nguồn: Instagram)

Xứng danh “thánh ngoại giao” của BLACKPINK, Lisa tiếp tục cho thấy khả năng kết nối ấn tượng khi xuất hiện tại show diễn trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Nữ idol luôn giữ nụ cười rạng rỡ, thoải mái trò chuyện và tương tác với hàng loạt khách mời nổi tiếng, từ các ngôi sao châu Á cho đến những gương mặt đình đám của làng mốt phương Tây. Sự thân thiện cùng năng lượng tích cực của cô tạo nên những màn tương tác khiến cộng đồng mạng thích thú.

Lisa xứng danh "thánh ngoại giao" của BLACKPINK. (Nguồn: Instagram)