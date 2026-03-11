Haruta Loafers: Mẫu giày học sinh trăm năm tuổi của Nhật khiến nam giới bỏ bê tất cả sneakers

Cho đến một lúc nào đó, bạn bắt đầu thấy hơi… chán.

Không phải vì sneakers xấu. Chỉ là chúng khiến mọi bộ đồ trông giống nhau. Một chiếc áo sơ mi đẹp, một chiếc quần chinos gọn gàng, nhưng bên dưới vẫn là sneakers.

Rồi một ngày tôi mua một đôi loafer HARUTA. Không phải vì theo trend. Cũng không phải vì đọc một bài review nào đó. Chỉ đơn giản là thấy nó gọn gàng, sạch sẽ và đem lại một chút lịch lãm và trầm tĩnh, điều mà đàn ông 35+ rất cần.

Và từ đó, mọi thứ thay đổi.

Từ "giày học sinh" đến biểu tượng phong cách

HARUTA là thương hiệu giày Nhật Bản ra đời năm 1917. Nhưng điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở tuổi đời hơn một thế kỷ, mà ở vai trò của nó trong đời sống Nhật Bản.

Trong nhiều thập kỷ, HARUTA gần như là đôi loafer mặc định trong đồng phục học sinh Nhật. Nếu bạn từng xem phim học đường Nhật, đọc manga hay anime, bạn sẽ thấy những đôi penny loafers da đen bóng, mũi tròn gọn gàng. Phần lớn trong số đó là HARUTA.

Ở Nhật, HARUTA giống như một phần của ký ức tuổi trẻ. Hàng triệu học sinh đã đi học, đi bộ, chạy qua những con phố Tokyo hay Osaka với đôi giày này. Nó không phải sản phẩm thời trang xa xỉ. Nó là một vật dụng đời sống rất bình thường.

Nhưng chính sự bình thường ấy lại tạo nên một thứ rất hiếm trong thời trang: tính biểu tượng.

Trong những năm gần đây, khi phong cách Ivy League, preppy và retro quay trở lại mạnh mẽ, HARUTA bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong cộng đồng menswear. Trang Fashionsnap Japan từng gọi HARUTA là "quốc dân loafer của Nhật Bản", còn tạp chí Popeye xem nó như một biểu tượng của phong cách nam Tokyo: gọn gàng, giản dị và không phô trương.

Sự đơn giản khiến HARUTA trở nên khác biệt

Nếu nhìn kỹ một đôi HARUTA, bạn sẽ thấy nó gần như không có chi tiết thừa. Không có logo lớn, không có lớp da exotic, không có kỹ thuật khâu cầu kỳ. Form giày giữ nguyên cấu trúc penny loafer cổ điển: mũi tròn mềm, phần vamp gọn, strap ngang thân giày.

Chất liệu cũng rất thẳng thắn. Da bò trơn, đế cao su hoặc da đơn giản. Mọi thứ được làm để phục vụ mục đích duy nhất: dễ đi và dễ phối đồ.

Trong một thời đại mà sneakers liên tục chạy theo công nghệ, hype và collab, HARUTA gần như đi theo hướng ngược lại. Nó không cố gây chú ý. Nó chỉ làm đúng chức năng của một đôi giày.

Chính vì vậy mà form của HARUTA rất "sạch". Nó không mang dấu ấn của một xu hướng cụ thể nào, nên cũng không bị lỗi mốt. Bạn có thể mang nó hôm nay, năm sau hay mười năm nữa mà vẫn thấy hợp lý.

Tại sao HARUTA lại hot trên toàn thế giới?

Một trong những lý do khiến HARUTA bùng nổ trong vài năm gần đây là sự trở lại của phong cách cổ điển trong thời trang nam.

Sau hơn một thập kỷ dominated bởi streetwear và sneakers, nhiều người bắt đầu tìm lại những món đồ cơ bản hơn. Quần chinos, áo sơ mi Oxford, blazer mềm và loafer quay trở lại. Trong bối cảnh đó, HARUTA trở thành một lựa chọn cực kỳ hợp lý.

Trên nền tảng phối đồ Nhật Wear.jp, hàng nghìn outfit sử dụng HARUTA trong các phong cách từ preppy, casual đến minimal. Nhiều stylist Nhật thích HARUTA vì nó giữ được tinh thần Ivy League cổ điển nhưng không quá trang trọng.

Ở phương Tây, các cộng đồng menswear trên Reddit hay diễn đàn như Styleforum cũng thường nhắc đến HARUTA như một đôi loafer entry-level lý tưởng. Lý do rất đơn giản: giá dễ tiếp cận, form cổ điển và cực kỳ dễ mang.

Trong khi nhiều đôi loafer châu Âu có thể khá cứng khi mới mua, HARUTA lại nhẹ và mềm hơn. Điều này khiến nó gần giống một đôi sneaker về độ thoải mái, nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự của giày da.

Khi một đôi giày thay đổi cách bạn ăn mặc

Sau khi mang HARUTA một thời gian, tôi nhận ra một điều khá rõ ràng. Loafer khiến bạn bắt đầu suy nghĩ khác về quần áo.

Sneakers thường khiến bộ đồ thiên về casual. Loafer lại kéo mọi thứ gọn gàng hơn một chút. Jeans trông trưởng thành hơn. Chinos trông lịch sự hơn. Thậm chí áo phông đơn giản cũng trở nên chỉn chu hơn.

Đó là lý do vì sao rất nhiều fashion icon yêu thích loafer. Steve McQueen từng mang loafer với chinos và áo polo. Gianni Agnelli mang loafer với suit và thậm chí không đi tất. Nhiều stylist hiện đại lại thích phối loafer với jeans và áo phông.

Điểm chung của tất cả những bộ đồ này là sự cân bằng. Loafer đứng giữa hai thế giới. Nó lịch sự hơn sneakers, nhưng thoải mái hơn giày tây buộc dây.

Một đôi giày đơn giản nhưng đủ để bắt đầu

HARUTA không phải đôi loafer sang nhất. Cũng không phải đôi giày thủ công cầu kỳ nhất. Nhưng nó là một trong những đôi loafer đúng nghĩa nhất.

Đơn giản, gọn gàng và trung thực với thiết kế cổ điển.

Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều người bắt đầu chơi loafer từ HARUTA. Nó giống như cánh cửa đầu tiên bước vào thế giới giày da.

Tôi vẫn mang sneakers. Nhưng từ khi có đôi HARUTA đầu tiên, mỗi sáng mở tủ giày tôi có thêm một lựa chọn khác. Một lựa chọn khiến bộ đồ trông gọn gàng hơn, trưởng thành hơn.

Thêm thông tin cho các bạn có cảm tình với giày loafers HARUTA: Mẫu giả da (mã: 6550) thường có giá dưới 2 triệu đồng, còn mẫu da thật (mã: 906) giá về tay khoảng gần 3 triệu đồng. Cả da giả và da thật đều dùng chung 1 bộ đế cao su mềm. Hãy cân nhắc kỹ về độ rộng thân giày (2E hay 3E) để có fitting tốt nhất.