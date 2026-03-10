Màn khoe thân khiến MXH nổ tung của Dakota Johnson

Chiến dịch mới của Calvin Klein cùng nữ diễn viên kiêm người mẫu Dakota Johnson đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội những ngày gần đây. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, loạt hình quảng bá đã thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ cùng vô số bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng. Sự kết hợp giữa thương hiệu thời trang đình đám và nữ minh tinh sinh năm 1989 được nhiều người nhận xét là "quá cháy", vừa gợi cảm vừa tinh tế, đúng tinh thần quyến rũ đặc trưng của Calvin Klein.

Quảng cáo cực cháy của Calvin Klein và Dakota Johnson. (Nguồn: Calvin Klein)



Trong bộ ảnh, Dakota Johnson gây chú ý khi lựa chọn phong cách tối giản đúng tinh thần của Calvin Klein: không mặc áo ngực, chỉ diện quần jeans. Phần thân trên gần như được để tự nhiên, kết hợp với cách tạo dáng khéo léo để vừa tôn lên đường cong cơ thể vừa giữ được sự nghệ thuật của khung hình. Chính sự đơn giản trong trang phục lại khiến tổng thể bức ảnh trở nên cuốn hút, bởi mọi ánh nhìn đều tập trung vào vóc dáng và thần thái của nữ minh tinh.

Dakota Johnson xuất hiện với phong cách táo bạo trong bộ hình của Calvin Klein. (Nguồn: Instagram)

Ở một số look khác, Dakota Johnson chỉ mặc áo ngực Calvin Klein và khéo léo sử dụng các vật dụng, đạo cụ để che chắn. Cách tạo hình này giúp bộ ảnh giữ được tinh thần gợi cảm đặc trưng của thương hiệu, đồng thời tránh cảm giác phô trương quá mức.

Dakota mặc áo ngực và khéo léo sử dụng các vật dụng hoặc đạo cụ để che chắn. (Nguồn: Instagram)

Dù những shot hình có phần táo bạo, phần lớn cư dân mạng đều nhận xét rằng bộ ảnh vẫn mang tính nghệ thuật cao, không hề phản cảm. Thần thái tự nhiên cùng cách tạo dáng nhẹ nhàng của Dakota Johnson khiến tổng thể hình ảnh trở nên sang trọng, quyến rũ theo cách rất riêng. Visual của nữ minh tinh sinh năm 1989 ngày càng mặn mà và cuốn hút theo thời gian.

Nữ minh tinh nhận được lời khen của netizen. (Nguồn: Instagram)

Dakota Johnson vốn được biết đến là một trong những biểu tượng phong cách của Hollywood. Sau thành công của bộ phim Fifty Shades of Grey, tên tuổi của cô nhanh chóng phủ sóng toàn cầu. Không chỉ gây ấn tượng với khả năng diễn xuất, Dakota còn nổi tiếng với phong cách thời trang thanh lịch pha chút phóng khoáng. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn với những thiết kế tối giản nhưng tinh tế, tôn lên vẻ đẹp tự nhiên và thần thái sang trọng.

Dakota Johnson sở hữu vẻ đẹp sắc sáo, vóc dáng chuẩn cùng thần thái tự tin. (Nguồn: Instagram)

Ở tuổi ngoài 30, Dakota Johnson vẫn giữ được vóc dáng cân đối cùng làn da mịn màng. Gương mặt của cô mang nét đẹp đặc trưng với đôi mắt sâu, sống mũi thanh tú và nụ cười vừa dịu dàng vừa bí ẩn. Chính sự pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại này giúp Dakota trở thành "nàng thơ" của nhiều thương hiệu thời trang lớn.