Thiều Bảo Trâm diện nội y đỏ gợi cảm, Tiểu Vy cũng bất ngờ "cạnh tranh"

Sắc đỏ nổi bật vốn gắn liền với hình ảnh quyến rũ và quyền lực càng tôn lên nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng cuốn hút của 2 người đẹp. Nếu Tiểu Vy ghi điểm với thần thái kiêu sa, sắc vóc chuẩn "mỹ nhân ngàn năm có một" thì Thiều Bảo Trâm lại mang đến cảm giác ngọt ngào nhưng không kém phần gợi cảm, "đốt mắt" người nhìn. Sự trùng hợp thú vị này một lần nữa khẳng định nhan sắc xuất sắc của 2 nghệ sĩ, dù mỗi người một phong cách nhưng đều chiếm trọn cảm tình của cộng đồng mạng.

Loạt ảnh khiến người nhìn khó rời mắt của Thiều Bảo Trâm ngày 8/3. (Ảnh: FBNV)

Thiều Bảo Trâm khiến cõi mạng bùng nổ với loạt ảnh cùng Calvin Klein. Nữ ca sĩ diện set đồ denim oversized với nội y đỏ nổi bật. Chiếc bralette đặc trưng của thương hiệu nổi tiếng không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn khoe trọn vòng eo thon gọn, vòng 1 gợi cảm của Thiều Bảo Trâm. Phần quần cạp thấp và chiếc áo khoác buông hờ càng khiến tổng thể trở nên phóng khoáng, đồng thời làm nổi bật cơ bụng săn chắc vạn người mê. Nữ ca sĩ chọn lối trang điểm sắc sảo, mái tóc nâu dài bồng bềnh tự nhiên, giúp gương mặt thêm phần cuốn hút, vừa sexy nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Tiểu Vy chiếm trọn spotlight tại 1 sự kiện trong bộ váy màu đỏ nổi bật. (Nguồn: hoahautrantieuvy.20)

Cùng ngày, Tiểu Vy gây ấn tượng khi khoe tạo hình xinh đẹp như một “đóa hồng đỏ” với chiếc đầm dạ hội ôm sát tông đỏ rực rỡ, thiết kế cúp ngực khoe trọn bờ vai cùng phần xương quai xanh thanh mảnh của nàng hậu. Phom váy ôm gọn cơ thể giúp tôn lên đường cong mềm mại, kết hợp với đôi găng tay đồng điệu, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa sang trọng. Mái tóc đen uốn lọn buông lệch một bên vai càng làm nổi bật đường nét sắc bén của Tiểu Vy. Và dĩ nhiên, đôi môi cũng là là một trong những yếu tố giúp tổng thể tăng thêm vẻ kiêu sa vừa nữ tính. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng Tiểu Vy rất hợp màu đỏ, giúp visual người đẹp thêm phần bùng nổ, xuất thần hơn.

Netizen đồng loạt "đổ rạp" khi Thiều Bảo Trâm và Tiểu Vy diện đồ đỏ.