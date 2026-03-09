Cơn sốt check-in “bắt gặp Rosé ở Việt Nam” đến săn lùng “chiếc quần jeans Levi’s”

Cơn sốt check-in "bắt gặp Rosé ở Việt Nam"

Sau bao năm mệnh danh là "nữ hoàng diện jeans" đẹp đỉnh, Rosé (BlackPink) đã chính thức ghi danh phận "tận đại sứ toàn cầu" với thương hiệu denim lâu đời bậc nhất thế giới - Levi’s. Không chỉ vậy, cô nàng còn lập tức nhận được những đãi ngộ cực phẩm chưa từng có từ Levi’s, ngay trong chiến dịch quảng bá đầu tiên.

Cộng đồng neitizen cũng phải chấn động trước màn đưa Rosé tái ngộ fan Việt của Levi’s mới đây, khi thương hiệu lần đầu tiên chi mạnh tay lăng xê nữ nghệ sĩ khắp các vị trí quảng bá đắc địa nhất. Rosé tự do phóng khoáng trong outfit Levi's - "phủ sóng" đồng loạt trên các billboard lớn, bus hai tầng chạy xuyên quận trung tâm… cho đến chuỗi cửa hàng Levi’s trên khắp cả nước.

Levi’s chi mạnh tay để ảnh Rosé cùng Levi’s đồng loạt phủ sóng toàn quốc.

Cùng với quy mô khủng và mức độ chịu chi cho nàng thơ thế hệ mới, Levi's Vietnam còn gửi cả lời chào chính thức tới Rosé trên fanpage thương hiệu. Những ưu ái cưng chiều hết mực này dấy lên nhiều suy đoán khắp các diễn đàn K-Crush, Hóng Hớt Showbiz, This is Mỏ Hỗn… về mong chờ Rosé sẽ xuất hiện "sít rịt" tại Việt Nam trong thời gian tới.

Chưa biết Rosé có tới Việt Nam hay không, nhưng sức nóng của chủ nhân bản hit "APT" đã lan tỏa đến mọi ngõ ngách trong cộng đồng fan, tạo nên cơn sốt check-in ngay dưới billboard của Rosé cũng như tương tác "cheap moment" với thần tượng. Ngã sáu Phù Đổng, mặt tiền Vincom Đồng Khởi, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) và phố Thanh Niên, Tây Sơn, Hồ Thiền Quang (Hà Nội)… là những nơi được check-in rầm rộ nhất.

Các fan của Rosé thích thú khi "săn" được các billboard có hình ảnh nữ thần tượng trên phố.

Bình luận dưới ảnh bắt khoảnh khắc cùng thần tượng, Tú Anh (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mình vừa gặp Rosé trên đường Thanh Niên, đi qua Hồ Thiền Quang lại chạm mặt Rosé lần nữa, nhân đôi tín hiệu vũ trụ sẽ có fan-meeting ở Việt Nam không mấy ní ơi? Đưa Rosé comeback Việt Nam đi Levi's ơi, fan nguyện cả năm mua đồ Levi's".

Diện jean Levi’s đẹp chuẩn Rosé lên xu hướng

Không hổ danh biểu tượng denim toàn cầu, loạt item Levi's sau màn collab với Rosé đang được giới trẻ "xin info", dự là sẽ sớm cháy hàng trong thời gian tới. Chỉ mới vài ngày, Rosé đã tạo nên cơn sốt săn lùng chiếc quần jeans suông loe biểu tượng của Levi's - đại diện cho tay nghề vượt thời gian của di sản denim Mỹ, kích hoạt sự trở lại của phom dáng denim cổ điển.

Trang phục của Rosé hiện đang được săn đón mạnh mẽ, thậm chí "cháy hàng" tại một số quốc gia.

Rosé càng xứng đáng làm "cô gái Levi's" hơn khi chiếc quần jean cô diện khiến fan Việt mê như điếu đổ, khuấy đảo trào lưu video ngắn "bắt trend" và hướng dẫn phối outfit theo phong cách thần tượng. Không ít fashionista còn gợi mở ý tưởng biến hóa đa outfit, phá cách mà vẫn đậm tính nữ như cách Rosé từng làm - gợi cảm khi phối cùng áo lụa ren mềm, năng động với áo thun trắng, hay nổi loạn với khoác denim… để lan tỏa những trải nghiệm thời trang mới đầy thú vị.

Màn hợp tác thế kỷ của Levi's và Rosé cũng đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong giới mộ điệu denim. Đặc biệt là các tín đồ hâm mộ thương hiệu denim Mỹ, họ nhận ra ngay Rosé là lựa chọn tân đại sứ chưa từng có của Levi’s. Bởi, Rosé vốn sở hữu vóc dáng mảnh mai, không phải hình mẫu đại sứ với vòng ba đầy đặn mà Levi’s luôn hợp tác trước đây.

Cụ thể trên mạng xã hội, cộng đồng netizen xôn xao thảo luận về "ngoại lệ của Levi's", tạo nên làn sóng quan tâm chưa từng có về lựa chọn tân đại sứ năm nay. Song càng đào sâu, cư dân mạng càng thích thú trước thông điệp tôn vinh cá tính tự do và bản sắc cá nhân của thương hiệu.

Bộ đôi tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng, Rosé đại diện cho tinh thần tự do phóng khoáng của thế hệ trẻ, thể hiện khía cạnh mới trong triết lý "Tôn vinh mọi nguyên bản" của thương hiệu denim 150 năm tuổi. Đồng hành cùng mọi biểu tượng cá tính trẻ để viết nên câu chuyện của riêng họ qua những chất liệu denim - cũng là tinh thần kết nối thời đại mà Levi's muốn truyền tải thông qua chiến dịch quảng bá "Behind Every Original" lần này.

Vòng ba "dậy sóng" của Rosé là ngoại lệ của Levi's, nhưng là vóc dáng phổ biến của phụ nữ Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Vậy nên, fan càng ủng hộ quyết định bổ nhiệm tân đại sứ của thương hiệu hơn, tích cực chụp ảnh bắt khoảnh khắc "hack dáng cùng jeans" và thể hiện bản sắc riêng ngay dưới billboard của Rosé, biến những con phố thành sàn diễn ngoài trời đậm chất Levi’s và góp phần tạo nên dòng chảy nội dung tích cực trên mạng xã hội.