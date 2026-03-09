Chị em chỉ cần đúng 4 kiểu quần công sở cho mùa hè 2026 là trở thành người sành điệu, bắt kịp xu hướng

Mùa hè năm 2026 chứng kiến sự trở lại của những thiết kế quần công sở vừa thanh lịch vừa thoải mái. Thay vì các kiểu dáng quá cứng nhắc, thời trang văn phòng đang dần hướng đến sự linh hoạt, dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh trong ngày. Từ những gam màu trung tính nhẹ nhàng cho đến các phom dáng tôn dáng, 4 xu hướng quần dưới đây được dự đoán sẽ xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của dân công sở mùa hè năm nay.

Quần âu màu xám hoặc nâu nhạt

Quần âu vẫn luôn là món đồ "xương sống" của thời trang công sở, nhưng trong mùa hè 2026, bảng màu của chúng có sự thay đổi đáng chú ý. Thay vì chỉ xoay quanh màu đen quen thuộc, các tông xám nhạt và nâu nhạt đang trở thành lựa chọn được nhiều người yêu thích.

Sắc xám mang lại cảm giác thanh lịch và hiện đại, đặc biệt phù hợp với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Trong khi đó, nâu nhạt lại tạo nên vẻ ấm áp và mềm mại hơn, giúp tổng thể trang phục bớt khô cứng. Hai gam màu này đều rất dễ phối đồ: bạn có thể kết hợp với áo sơ mi trắng, áo blouse pastel hoặc áo blazer mỏng cho những ngày cần vẻ ngoài chỉn chu hơn.

Một điểm cộng khác là quần âu màu sáng hoặc trung tính thường giúp trang phục trông nhẹ nhàng hơn trong mùa hè. Khi được may bằng các chất liệu như linen pha, cotton hoặc wool mỏng, chiếc quần vẫn giữ được phom dáng gọn gàng mà không gây cảm giác nóng bức.

Quần ống suông màu đen

Nếu phải chọn một kiểu quần "an toàn tuyệt đối" cho môi trường công sở, quần ống suông màu đen chắc chắn đứng đầu danh sách. Dù xu hướng thay đổi theo từng năm, chiếc quần này vẫn giữ được vị trí ổn định nhờ sự linh hoạt và khả năng tôn dáng.

Mùa hè 2026, quần ống suông tiếp tục được thiết kế theo hướng tối giản hơn. Phom quần rộng vừa phải, rơi thẳng từ hông xuống gấu, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển. Đặc biệt, kiểu quần này phù hợp với nhiều dáng người khác nhau, gần như ai cũng có thể mặc đẹp.

Màu đen mang lại sự gọn gàng và dễ phối đồ. Bạn có thể mặc cùng áo sơ mi truyền thống để tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp, hoặc kết hợp với áo thun ôm và blazer mỏng để mang lại phong cách trẻ trung hơn. Trong những ngày cần sự năng động, quần ống suông đen cũng có thể đi cùng giày loafer hoặc sneaker tối giản.

Quần ống vẩy

Sau nhiều năm vắng bóng, quần ống vẩy đang trở lại mạnh mẽ trong các bộ sưu tập thời trang công sở. Phiên bản năm 2026 không quá phô trương như những thiết kế cổ điển mà được tiết chế để phù hợp với môi trường làm việc.

Đặc điểm của kiểu quần này là phần ống ôm nhẹ ở đùi và bắt đầu xòe dần từ đầu gối xuống. Kiểu dáng này tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân rất tốt, đặc biệt khi kết hợp với giày cao gót hoặc sandal cao gót đơn giản.

Trong bối cảnh thời trang văn phòng ngày càng chú trọng yếu tố thẩm mỹ, quần ống vẩy mang lại sự mới mẻ cho những ai muốn thay đổi phong cách mà vẫn giữ được vẻ lịch sự. Khi phối cùng áo sơ mi lụa hoặc áo blouse cổ nơ, tổng thể trang phục vừa thanh lịch vừa có chút nét cổ điển tinh tế.

Quần trắng

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để những gam màu sáng lên ngôi, và quần trắng là một trong những lựa chọn nổi bật nhất trong năm 2026. Chiếc quần này mang lại cảm giác tươi mới, gọn gàng và rất phù hợp với thời tiết nóng.

Không chỉ giúp tổng thể trang phục trông sáng sủa hơn, quần trắng còn tạo hiệu ứng thanh lịch và tinh tế. Khi kết hợp với áo sơ mi xanh nhạt, áo blouse màu be hoặc áo sơ mi kẻ, bộ trang phục công sở trở nên nhẹ nhàng và hiện đại hơn rất nhiều.

Xu hướng năm nay ưu tiên các thiết kế quần trắng có phom suông hoặc ống đứng, cạp cao. Những chi tiết như ly quần nhẹ, túi ẩn hoặc đường may tối giản giúp chiếc quần giữ được vẻ sang trọng mà không quá cầu kỳ.

Ngoài ra, việc giữ tổng thể trang phục cân bằng cũng rất quan trọng. Khi mặc quần trắng, nhiều người thường chọn các tông màu trung tính hoặc pastel cho phần áo để tạo sự hài hòa. Nhờ vậy, bộ trang phục vừa nổi bật vừa giữ được vẻ chuyên nghiệp cần thiết cho môi trường làm việc.

