Lời xin lỗi khó chấp nhận của CHAUFIFTH: Muộn màng, vòng vo, kéo theo đại hội "pass" túi rôm rả

Chiến dịch quảng cáo gây tranh cãi của thương hiệu thời trang CHAUTFIFTH đang trở thành một trong những điểm nóng gây phẫn nộ nhất dịp 8/3 năm nay. Như thông tin trước đó, chiến dịch THE ART OF BEING 'HER' với những hình ảnh quảng bá bị chỉ trích khi khai thác cơ thể phụ nữ theo hướng nhạy cảm dưới lớp vỏ nghệ thuật, đã nhanh chóng châm ngòi cho làn sóng tẩy chay dữ dội trên MXH.

Trong nhiều ngày liền, giữa lúc tranh cãi leo thang và làn sóng phẫn nộ ngày càng lan rộng, thương hiệu gần như im lặng hoàn toàn. Phải đến rạng sáng 8/3, nhà sáng lập của CHAUTFIFTH mới đăng tải một bài viết dài nhiều trang trên fanpage, dưới dạng tâm sự cá nhân nhằm giải thích ý đồ nghệ thuật phía sau chiến dịch này. Tuy nhiên, thay vì là một lời xin lỗi rõ ràng và dứt khoát, nội dung bài viết từ hình thức đến ý nghĩa đều không được công chúng mở lòng đón nhận.

Đại diện thương hiệu lên tiếng xin lỗi và phân trần sau nhiều ngày bỏ rơi sự phẫn nộ dần leo thang của công chúng (Ảnh chụp màn hình).

Trong phần mở đầu, đại diện thương hiệu thừa nhận đã khiến nhiều phụ nữ cảm thấy khó chịu, người này cho rằng sai lầm xuất phát từ việc đánh giá chưa đủ sâu sắc về một chủ đề nhạy cảm. Đồng thời, bài viết nhấn mạnh chiến dịch là một thử nghiệm sáng tạo mang tính rủi ro của CHAUTFIFTH, mong công chúng có thể bao dung để thương hiệu tiếp tục theo đuổi những ý tưởng mới.

Phần lớn nội dung còn lại dành để giải thích cảm hứng nghệ thuật phía sau chiến dịch, với những đoạn diễn giải dài về triết lý của nhà tâm lý học Carl Jung, khái niệm Anima - Animus và sự tồn tại của tính nam - tính nữ trong mỗi con người. Theo cách lý giải của nhà sáng lập thương hiệu, các hình ảnh gây tranh cãi không nhằm miêu tả hai giới riêng biệt, mà là biểu tượng cho sự đối thoại nội tâm giữa bản năng và chuẩn mực xã hội.

Hình ảnh trong chương cuối của chiến dịch không có yếu tố nhạy cảm, vẫn được thương hiệu giữ lại dù các bài đăng trước đã gỡ bỏ (Ảnh CHAUTFIFTH)

Đối với công chúng - những người đang chờ đợi CHAUTFIFTH lên tiếng nhận trách nhiệm rõ ràng, bài viết này lại bị xem là một màn biện minh dài dòng, nặng tính triết lý và thiếu sự thẳng thắn cần có của một lời xin lỗi giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng". Bài đăng khi lên sóng cũng không cho phép bình luận, trong khi các hình ảnh gây tranh cãi vẫn được giữ nguyên trên fanpage của thương hiệu cho đến trưa cùng ngày. Cách xử lý của CHAUTFIFTH khiến nhiều người tin rằng thương hiệu đang cố gắng kiểm soát phản ứng của dư luận thay vì đối thoại với công chúng.

Ngay từ sáng sớm 8/3, MXH đã tiếp tục với những phản hồi gay gắt. Không ít người chỉ ra rằng bài viết dài hàng nghìn chữ nhưng vẫn không trả lời được câu hỏi đơn giản nhất: thương hiệu thực sự nhận sai ở đâu?

"Trời ơi là đã xin lỗi dữ chưa? Tôi thất vọng quá", "Nói chung là vẫn không nhận sai, chỉ xin lỗi vì bị chửi. ai đời lại 'Chaut sẽ gỡ bỏ các nội dung đã làm bạn khó chịu' rồi kêu khách là 'các bạn đừng khó chịu, đừng buồn nữa nhé'. Bó tay thật sự", "Nói dông nói dài đọc xong vẫn không hiểu brand nói luyên thuyên cái gì", "Tôi vẫn không hiểu ý đồ nghệ thuật của bạn này lắm... Không thấy promote gì cho sự tự tin của phụ nữ. Ai mới là người không hiểu nghệ thuật ở đây?"...

Phản ứng của netizen sau lời xin lỗi khó hiểu của đại diện thương hiệu CHAUTFIFTH (Ảnh chụp màn hình).

Sau lời xin lỗi này các tuyên bố kêu gọi tẩy chay CHAUTFIFTH những ngày qua cũng không còn chỉ nằm im trên mặt chữ, mà thay vào đó đã được người tiêu dùng đồng loạt chuyển hoá thành làn sóng chấm dứt sử dụng sản phẩm vô cùng dứt khoát.

Từ các bài viết và bình luận trong tab trending cho thấy một đại hội "pass" túi CHAUTFIFTH đã và đang diễn ra trong âm thầm, nối tiếp nhau như một hiệu ứng dây truyền. Không còn những bình luận phân bua dài dằng dặc của người tiêu dùng, chỉ một bức ảnh kèm con số được rao lên - cuộc chiến dành lại sự tôn trọng của các "thượng đế" đã bước sang hồi kết bằng cái quay lưng lạnh lùng khi chén nước niềm tin đổ vỡ.