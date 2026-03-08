Không váy vóc, không trang điểm lồng lộn, đây mới là điều giúp Vũ Thuý Quỳnh lấy thiện cảm từ công chúng

Vũ Thúy Quỳnh từ lâu đã gắn liền với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Người đẹp thường lựa chọn những thiết kế ôm sát hoặc cắt xẻ tinh tế để tôn lên vóc dáng nổi bật cùng thần thái cuốn hút.

Tuy nhiên, mới đây, nàng hậu lại khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với giao diện đơn giản và trẻ trung hơn thường thấy. Chỉ với chiếc áo phông basic cùng lối makeup nhẹ nhàng, bạn gái Đức Phạm lại ghi điểm nhờ vẻ ngoài rạng rỡ và thần thái tự nhiên. Sự thay đổi nhẹ nhàng trong phong cách lần này không chỉ giúp cô trông gần gũi hơn mà còn nhận được nhiều lời khen từ công chúng, khi vẻ đẹp trong trẻo và năng lượng tươi mới của nàng hậu được tôn lên một cách đầy tinh tế.

Giao diện giản dị của nàng hậu bất ngờ nhận được nhiều thiện cảm. (Nguồn: cuocdoikhaccuaaha)

Trái với những layout lộng lẫy, chỉn chu thường thấy khi xuất hiện tại sự kiện hay trên sàn diễn, Vũ Thúy Quỳnh lần này mang đến 1 giao diện đời thường đầy trẻ trung và năng động. Nàng hậu lựa chọn chiếc áo phông oversized màu đen đơn giản, phối cùng mũ lưỡi trai đeo ngược, tạo nên thể thao và thoải mái. Mái tóc dài buông tự nhiên cùng lớp makeup nhẹ nhàng giúp gương mặt của cô trông tươi tắn và gần gũi hơn.

Dù không diện những thiết kế cầu kỳ hay trang điểm sắc sảo, người đẹp vẫn ghi điểm nhờ visual sáng, đường nét gương mặt thanh tú cùng thần thái tự tin. Chính sự tối giản trong phong cách lần này lại càng làm nổi bật nguồn năng lượng trẻ trung và vẻ đẹp tự nhiên của nàng hậu.

Vũ Thuý Quỳnh với giao diện áo phông trẻ trung, tóc tai đơn giản.

Nhiều cộng đồng mạng dành lời khen cho phong cách mới của Vũ Thuý Quỳnh.

Người đẹp liên tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với những đoạn video mang 1 giao diện rất khác, tự nhiên, đơn giản và tràn đầy năng lượng. Thậm chí, cô cũng không ngại đặt tên cho tài khoản này là "Cuộc đời khác của Á hậu".

Sở hữu lợi thế hình thể nổi bật cùng đường cong quyến rũ, Vũ Thúy Quỳnh từ lâu đã gắn liền với phong cách thời trang gợi cảm mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nàng hậu thường lựa chọn những thiết kế ôm sát, cắt xẻ táo bạo hoặc tôn trọn vóc dáng để khoe trọn ba vòng nóng bỏng. Không chỉ trên thảm đỏ hay sự kiện, ngay cả trong các bộ ảnh thời trang, Vũ Thúy Quỳnh cũng ưu tiên những layout makeup sắc sảo cùng trang phục tôn dáng để làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ. Chính vì vậy, phong cách này gần như đã trở thành "thương hiệu" quen thuộc gắn liền với nàng hậu trong mắt công chúng.