Nàng hậu cao nhất Việt Nam tìm được người xứng đôi vừa lứa: Là nam thần gần 2m, netizen hưởng ứng rần rần

Chiều 6/3, sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm nhanh chóng trở thành điểm hẹn nhộn nhịp của loạt gương mặt đình đám Vbiz. Không gian sự kiện quy tụ nhiều cái tên quen thuộc với giới trẻ như Thiều Bảo Trâm, AMEE, Orange. Bên cạnh dàn mỹ nhân, sự kiện còn quy tụ tổ hợp những gương mặt nam đang lên của điện ảnh Việt như Trần Quốc Anh, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Trần Lê Vĩnh Đam. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng lại bất ngờ rơi vào một khoảnh khắc khá thú vị: màn chạm mặt giữa Lê Nguyễn Bảo Ngọc - nàng hậu cao nhất Việt Nam và nam chính Thỏ Ơi!! .

Khung hình của cặp đôi cao gần 2m - Vĩnh Đam và Bảo Ngọc (Ảnh chụp màn hình).

Trong khung hình được chia sẻ trên mạng xã hội, cả hai khi đứng cạnh nhau tạo nên hình ảnh một cặp đôi khiến nhiều người phải ngước nhìn đúng nghĩa. Với chiều cao lần lượt là 1m86 và 1m93, Bảo Ngọc và Vĩnh Đam gần như ngang tầm khi đứng cạnh nhau, hiếm hoi tạo nên một khung hình cân xứng cho cả hai chiều cao đặc biệt.

Trước ống kính, cả hai cũng tỏ ra khá thoải mái, thậm chí còn có phần thích thú khi cuối cùng cũng tìm được người “đồng cảnh ngộ” giữa đám đông khách mời. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, nhiều bình luận còn hài hước gọi đây là cặp đôi đẹp đôi nhất sự kiện.

Bảo Ngọc khá hài lòng khi gặp chàng trai cùng mình tương xứng về chiều cao (Ảnh chụp màn hình).

Nam diễn viên và nàng Hậu cao vượt trội so với các khách mời còn lại (Ảnh chụp màn hình).

Vĩnh Đam sinh năm 2004, nam diễn viên sở hữu chiều cao 1m93 ngoài đời. Anh từng tiết lộ bản thân đôi khi phải "khai gian" thấp đi khoảng 2cm để bớt khác biệt so với mặt bằng chung diễn viên nam. Tại sự kiện lần này, một khoảnh khắc hài hước khác cũng được bắt gặp khi Trần Ngọc Vàng trêu chọc và "xua đuổi" Vĩnh Đam không cho đứng gần vì quá cao. Chiều cao nổi bật của Vĩnh Đam khi đứng cạnh bạn diễn nữ có chiều cao cơ bản như LyLy, cũng vô tình tạo cảm giác "đũa lệch" trên khung hình.

Chiều cao 1m93 của Vĩnh Đam khiến các sao nam cũng phải ái ngại (Ảnh chụp màn hình).

Trước khi có cú hích với vai chính trong phim điện ảnh Thỏ Ơi!! , Vĩnh Đam từng hoạt động chủ yếu với vai trò người mẫu tự do. Anh từng gây chú ý khi giành danh hiệu nam vương của Đại học HUTECH - TP.HCM. Năm 2024, nam diễn viên thử sức tại chương trình The Next Gentleman , dù chưa tạo được dấu ấn lớn nhưng vẫn được khán giả nhớ đến nhờ ngoại hình sáng và chiều cao nổi bật.

Trần Lê Vĩnh Đam là nam diễn viên điện ảnh kiêm người mẫu cao nhất Việt Nam hiện tại (Ảnh FBNV).

Về phía Lê Nguyễn Bảo Ngọc, chiều cao 1m86 từ lâu đã trở thành “thương hiệu” giúp cô nổi bật trong làng nhan sắc Việt. Nàng hậu xem lợi thế hình thể này là điểm mạnh cần được khai thác tối đa trong các hoạt động thời trang và nhan sắc. Tuy nhiên, chính chiều cao ấn tượng ấy cũng từng khiến cô rơi vào nhiều tình huống dở khóc dở cười khi đứng cạnh các sao nam.

Một số khung hình từng gây chú ý là khi Bảo Ngọc đứng cạnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hay ca sĩ Erik tại sân khấu trao giải Em Xinh Say Hi . Trong nhiều khoảnh khắc, nàng hậu phải khéo léo khom lưng để tránh tạo nên sự chênh lệch quá lớn. Thế nhưng, dù cố gắng thế nào, chiều cao gần 1m90 của cô vẫn luôn nổi bật trong mọi khung hình.

Khung hình từng gây náo loạn đầu năm của Hoa hậu Bảo Ngọc và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Ảnh FBNV).