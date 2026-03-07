Người mẫu 34 tuổi khoe thân với áo hiểm hóc: Dân tình thấy đẹp nhưng ít ai dám thử

Paris Fashion Week đang bước vào những ngày sôi động với hàng loạt show diễn quy tụ dàn sao quốc tế. Trong show Thu/Đông 2026–2027 của Loewe tổ chức tại Château de Vincennes, Emily Ratajkowski tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện với phong cách táo bạo, tối giản nhưng cực kỳ gợi cảm.

Emily cực xinh đẹp, quyến rũ khi xuất hiện tại show diễn của Loewe. (Nguồn: whoopsee)

Nữ người mẫu 34 tuổi gần như không che giấu điều gì khi bước tới show diễn. Thay vì mặc áo thông thường, Emily khéo léo khoác một chiếc áo len xanh đậm quanh vai rồi buộc nút phía trước, biến món đồ này thành kiểu crop top độc đáo, để lộ vòng eo săn chắc và thân hình không chút mỡ thừa.

Cô phối trang phục với quần tây đen ôm dáng thanh lịch, giày cao gót mũi nhọn cùng tông, tạo nên tổng thể vừa tối giản vừa sắc sảo. Phụ kiện đi kèm cũng giữ tinh thần minimal chic: một chiếc túi xách da cỡ lớn kẹp dưới tay và kính râm đen bản to mang lại vẻ ngoài đầy thời thượng. Về layout makeup, người đẹp chọn kiểu tóc nâu dài rẽ ngôi giữa tự nhiên, kết hợp lớp trang điểm nhẹ nhàng với tông nude đặc trưng, giúp tổng thể diện mạo vừa gợi cảm vừa tinh tế.

Nữ siêu mẫu 34 tuổi khoe thân hình không chút mỡ thừa. (Nguồn: Instagram)

Trong một số khoảnh khắc được ghi lại trước show diễn, Emily tự tin sải bước giữa đám đông người hâm mộ và nhiếp ảnh gia. Dù bộ trang phục khá táo bạo, cô vẫn toát lên thần thái thoải mái và phong thái của một "fashion icon" khi tiến vào khu vực hàng ghế đầu.

Người đẹp gây ấn tượng với phong thái tự tin cùng vẻ cuốn hút đặc trưng. (Nguồn: Instagram)

Emily Ratajkowski sinh năm 1991, là người mẫu, diễn viên và doanh nhân người Mỹ. Cô nổi tiếng toàn cầu sau khi xuất hiện trong MV "Blurred Lines" năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của làng thời trang quốc tế. Với phong cách gợi cảm, phóng khoáng và gu thời trang táo bạo, Ratajkowski thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang lớn cũng như chiến dịch của nhiều nhà mốt danh tiếng.

Phong cách của Emily gắn với sự phóng khoáng, táo bạo. (Nguồn: Instagram)



