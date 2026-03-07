Hè tới là muốn mặc đẹp xuất sắc như mỹ nhân này

Baifern là nữ diễn viên không hề xa lạ với khán giả xem phim truyền hình. Cô bắt đầu trở thành ngôi sao được săn đón sau thành công của phim điện ảnh A Little Thing Called Love. Không chỉ tỏa sáng với những phim điện ảnh ăn khách, Baifern còn thành công rực rỡ ở mảng phim truyền hình, nhất là bộ phim Chiếc lá cuốn bay.

Baifern chưa bao giờ khiến khán giả thôi trầm trồ về nhan sắc trong trẻo, thanh tú của cô. Bên cạnh đó, Baifern còn sở hữu phong cách mùa hè rất cuốn hút, có sự đan xen giữa nét nữ tính và sự trẻ trung, ngọt ngào. Ngắm những outfit sau đây của Baifern, chị em sẽ muốn tham khảo ngay cho mùa hè sắp tới.

Áo blouse tay bồng, tông màu trắng luôn là sự lựa chọn ăn nhập hoàn hảo với mùa hè nhờ vẻ tươi tắn, xinh xẻo. "Nửa kia" lý tưởng của áo blouse trắng không phải là chân váy hay quần short, mà đó chính là quần jeans xanh. Công thức này nhân đôi hiệu quả "hack" tuổi, đồng thời mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng vì vừa nữ tính, vừa bụi bặm.

Váy hai dây lụa chính là đặc trưng của mùa hè. Item này có thiết kế khá tinh giản nhưng vẫn khiến người mặc nổi bật nhờ nét mềm mại, quyến rũ. Baifern chọn váy có chi tiết nhấn ren nhẹ để tránh sự đơn điệu, nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng, yêu kiều.

Váy hoa nhí là item không thể thiếu trong mùa hè. Mẫu váy này mang tới công dụng hack tuổi và so với váy hoa to bản, đầm hoa nhí dường như dịu dàng, trang nhã hơn. Nhờ thiết kế phom váy dài trên đầu gối, ôm nhẹ mà ngay cả khi người diện đi giày bệt, vóc dáng vẫn có độ cao ráo, thanh thoát.

Muốn phá cách hơn trong mùa hè, các nàng không nên bỏ qua combo trang phục gồm áo crop top và quần jeans ống suông. Set trang phục này giúp tôn lên những đường nét quyến rũ của người mặc. Đôi giày mũi nhọn là lựa chọn rất lý tưởng vì mang tới hiệu ứng kéo dài chân, và cộng thêm điểm sang xịn mịn.

Baifern một lần nữa chứng minh sự ăn ý của áo blouse trắng và quần jeans xanh. Từ outfit của Baifern, chị em có thể nhận ra một mẹo nhỏ chính là ưu tiên áo dáng lửng. Như vậy thì không cần sơ vin, chiều cao cũng được "hack" tối ưu.

Áo thun và quần jeans vốn dĩ là "cặp bài trùng" hoàn hảo. Baifern đã tạo điểm nhấn nổi bật bằng cách buộc vạt áo để khoe khéo vòng eo. Mẫu giày luôn đúng khi diện áo phông và quần jeans chính là giày sneaker trắng. Kiểu giày này trẻ trung nhưng vẫn đảm bảo sự hài hòa cho tổng thể outfit.

Với áo crop top, áo sơ mi oversized và quần jeans, Baifern đã tạo nên bộ trang phục layer rất ấn tượng. Outfit của Baifern toát lên nét trẻ trung, phóng khoáng, đậm chất hè. Chị em có thể diện kiểu trang phục này đi dạo phố hoặc du lịch. Dây chuyền hay khuyên tai giúp tổng thể bộ đồ long lanh hơn. Dường như không có mẫu giày nào phù hợp với set trang phục hơn là một đôi sneaker trắng.

Nữ tính nhưng vẫn rất trẻ trung, năng động chính là công thức trang phục gồm áo crop top tay bồng kết hợp với chân váy ngắn kẻ ô. Hai item này không chỉ tôn dáng tối ưu mà còn làm nổi bật nét quyến rũ của người mặc.

Váy hai dây trắng là ý tưởng diện đồ đáng tham khảo cho mùa hè, đặc biệt là trong những chuyến đi biển. Mẫu váy trắng nhấn nhá chi tiết bèo nhún đã tạo vẻ bay bổng, lãng mạn cho người diện. Thiết kế xẻ tà không chỉ giúp người mặc dễ di chuyển, mà còn khéo léo tôn lên đôi chân thon thả. Baifern mang nét cá tính cho tổng thể trang phục bằng đôi sneaker trắng. Món thời trang này tưởng không hợp nhưng hóa ra lại rất ăn ý với set đồ phóng khoáng.

Ảnh: Instagram @baifernbah