Chị em nên ghim ngay 5 xu hướng áo cộc tay đang được yêu thích, sắm hết thì càng tốt

Mùa hè 2026 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của những thiết kế áo cộc tay đơn giản nhưng tinh tế. Thời trang năm nay không còn chạy theo những chi tiết quá phức tạp mà tập trung vào sự thoải mái, dễ mặc và khả năng phối đồ linh hoạt. Từ những chiếc áo blouse nhẹ nhàng đến áo thun basic, các thiết kế đều mang tinh thần tối giản nhưng vẫn đủ nổi bật để tạo điểm nhấn cho trang phục hằng ngày. Dưới đây là 5 xu hướng áo cộc tay đang được yêu thích, chị em nên ghim cho mùa hè.

Áo blouse trắng

Áo blouse trắng luôn là biểu tượng của sự thanh lịch và nữ tính, và mùa hè 2026 tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của kiểu áo này. Không còn chỉ xuất hiện trong môi trường công sở, blouse trắng giờ đây trở thành lựa chọn phổ biến cho cả trang phục thường ngày.

Thiết kế năm nay chú trọng vào chất liệu nhẹ và thoáng như cotton, linen hoặc voan mỏng. Những chi tiết như tay phồng nhẹ, cổ vuông hoặc cổ bèo giúp chiếc áo trở nên mềm mại và hiện đại hơn.

Blouse trắng dễ dàng phối cùng quần jeans, chân váy chữ A hoặc quần short cạp cao. Chỉ cần thêm một đôi sandal hoặc giày bệt là đã có ngay một set đồ vừa thanh lịch vừa thoải mái cho những ngày nắng nóng.

Áo dệt kim

Áo dệt kim cộc tay đang trở thành xu hướng của mùa hè năm nay. Trước đây, chất liệu knit thường gắn liền với mùa lạnh, nhưng giờ đã biến tấu bằng cách sử dụng sợi mỏng, thoáng để phù hợp với thời tiết nóng.

Điểm đặc trưng của áo dệt kim hè 2026 là kiểu dáng gọn gàng và ôm nhẹ vào cơ thể. Các gam màu trung tính như kem, be, nâu nhạt và xanh olive được ưa chuộng vì tạo cảm giác sang trọng và dễ phối đồ.

Áo knit cộc tay đặc biệt phù hợp với phong cách tối giản. Khi kết hợp với quần tây ống rộng hoặc chân váy dài, tổng thể trang phục mang lại vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại.

Áo thun gọn dáng

Một trong những xu hướng nổi bật nhất mùa hè 2026 là áo thun gọn dáng. Sau nhiều mùa chuộng form rộng, thời trang bắt đầu quay lại với những thiết kế ôm vừa phải, giúp tôn dáng nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái.

Áo thun gọn dáng thường có chiều dài vừa phải, phần vai được cắt may rõ ràng và phần thân ôm nhẹ. Chất liệu cotton co giãn hoặc cotton pha spandex giúp áo giữ form tốt mà vẫn dễ vận động.

Kiểu áo này đặc biệt phù hợp với quần jeans cạp cao, chân váy bút chì hoặc quần ống suông. Khi phối đồ, chỉ cần thêm thắt lưng và một chiếc túi nhỏ là đã đủ tạo nên phong cách gọn gàng, năng động. Xu hướng này cũng phản ánh sự chuyển dịch của thời trang sang những thiết kế tôn dáng nhưng không gò bó.

Áo thun màu sắc

Nếu mùa hè luôn gắn liền với sự tươi sáng, thì áo thun màu sắc chính là đại diện rõ rệt nhất cho tinh thần đó trong năm 2026. Thay vì các tông trung tính quen thuộc, năm nay nhiều người bắt đầu lựa chọn những gam màu nổi bật để làm mới phong cách. Những chiếc áo thun màu sắc giúp trang phục trở nên sống động hơn, đặc biệt khi kết hợp cùng quần hoặc váy có tông màu trung tính.

Xu hướng phối đồ phổ biến là dùng một món đồ màu nổi để làm điểm nhấn cho cả bộ trang phục. Một chiếc áo thun rực rỡ đi cùng quần jeans xanh hoặc chân váy trắng có thể tạo nên vẻ ngoài trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những buổi dạo phố, du lịch hoặc các hoạt động ngoài trời.

Áo thun trắng

Dù thời trang thay đổi mỗi mùa, áo thun trắng vẫn luôn là món đồ kinh điển không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè. Sự đơn giản của nó lại chính là yếu tố giúp chiếc áo này luôn giữ được sức hút.

Xu hướng năm 2026 tập trung vào những chiếc áo thun trắng có form chuẩn, chất liệu cotton dày vừa phải và đường cắt may gọn gàng. Không cần họa tiết hay logo lớn, sự tinh tế nằm ở phom dáng và chất vải.

Áo thun trắng có khả năng phối đồ gần như vô hạn. Nó có thể đi cùng quần jeans cho phong cách năng động, kết hợp với chân váy midi để tạo vẻ nữ tính, hoặc phối cùng blazer mỏng để tạo outfit bán công sở.

