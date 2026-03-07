Một nam thần gây chú ý khi diện áo nách rách nách ra phố, biết giá ai cũng ngạc nhiên

Từ lâu, Balenciaga vẫn nổi tiếng là nhà mốt luôn biết cách khiến giới thời trang phải bàn tán với những thiết kế khó hiểu và gây tranh cãi. Mới đây, nam diễn viên Trần Phi Vũ tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong một chiếc áo khoác của thương hiệu này. Thoạt nhìn, thiết kế trông khá đơn giản, tuy nhiên khoảnh khắc anh giơ tay lên lại vô tình để lộ phần nách áo “toang hoác”, khiến nhiều người tưởng rằng chiếc áo đã bị rách. Không ít cư dân mạng còn vội vàng nhắc nhở nam diễn viên vì cho rằng anh mặc trang phục gặp sự cố mà không hề hay biết.

Trước phản ứng hài hước từ cộng đồng mạng, Trần Phi Vũ cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng chiếc áo hoàn toàn không bị rách, mà phần nách rộng bất thường vốn dĩ là chi tiết thiết kế có chủ ý. Điều khiến dân tình càng bất ngờ hơn chính là mức giá của item này: hơn 15.000 tệ (khoảng 60 triệu đồng). Sự việc khiến nhiều người bật cười, đồng thời một lần nữa cho thấy những thiết kế “khó hiểu” của Balenciaga vẫn luôn đủ sức khiến mạng xã hội dậy sóng.

Hình ảnh áo rách ra phố của Trần Phi Vũ đang viral MXH xứ Trung. (Nguồn: Weibo)

Chiếc áo bomber của Balenciaga mà Trần Phi Vũ diện mang phom dáng oversized đặc trưng của nhà mốt, với phần vai rộng và thân áo buông lỏng, tạo cảm giác phóng khoáng, đậm tinh thần streetwear. Thiết kế sử dụng chất liệu nylon đen bóng, kết hợp cổ áo bo cao và gấu áo bo chun, mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì phải bàn cãi nếu không có chi tiết nách áo được cắt mở rộng, để lộ lớp bông lót màu trắng bên trong. Nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ chiếc áo này bị rách thật, nhất là khi giơ tay lên cao. Chưa biết chiếc áo này sẽ được xử lý thế nào khi cần giặt sạch, vậy mà người mua đã phải tốn 1 mức giá không hề "nhẹ ví" để diện được nó ra phố.

Chiếc áo bomber thiết kế rách nách khiến dân tình suýt hoài nghi với hình ảnh của nam thần xứ Trung. (Nguồn: Weibo)

Cận cảnh mẫu áo nổi loạn và "dị biệt", không giống ai của Balenciaga. (Ảnh: Instagram)

Trước đó, Balenciaga cũng từng khiến giới mộ điệu dậy sóng khi trình làng mẫu Super Destroyed T-Shirt với diện mạo rách tả tơi như bị xé nát. Thiết kế oversize này có mặt trước khá bình thường nhưng phần lưng lại xuất hiện những khoảng hở lớn, trông như bị giằng xé mạnh tay, tạo hiệu ứng “rách rưới” có chủ ý. Điều gây tranh cãi không nằm ở kiểu dáng phá cách mà chính là mức giá: chiếc áo từng được niêm yết khoảng 783 USD, và trên nhiều nền tảng bán lại, con số này thậm chí bị đẩy lên tới 1.460 USD (gần 40 triệu đồng).

Không dừng lại ở phiên bản áo phông, nhà mốt còn phát triển thêm biến thể hoodie với phần lưng bị cắt xẻ tương tự. Tuy nhiên, việc một chiếc hoodie – vốn sinh ra để giữ ấm lại có những khoảng hở lớn phía sau khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính thực tế của thiết kế. Dẫu vấp phải không ít ý kiến trái chiều, những sản phẩm “rách có chủ đích” như vậy vẫn giúp Balenciaga giữ được độ thảo luận, khẳng định triết lý thời trang phá vỡ mọi chuẩn mực quen thuộc.