Quan điểm giảm cân của Dương Tử gây tranh cãi

Dương Tử đang đóng phim mới "Khi hoa ngọc lan nở, người lại đến".(Ảnh: Weibo)

Theo chia sẻ của Dương Tử trong một chương trình giải trí được phát trực tiếp, để kiểm soát cân nặng, cô thường áp dụng phương pháp khá đơn giản là ăn ít, ngủ nhiều và giảm ham muốn.

Cô cho rằng việc ngủ sớm sẽ giúp cơ thể không còn cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ quá trình giữ dáng, nhằm tránh ăn khuya và giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Nữ diễn viên cũng từng tiết lộ thêm một số thói quen khác như uống cà phê đen để hỗ trợ đốt cháy năng lượng và duy trì chế độ ăn uống chặt chẽ. Những phương pháp này, theo cô, là cách để duy trì vóc dáng mảnh mai trong môi trường giải trí cạnh tranh khốc liệt.

Trong nhiều năm qua, nữ diễn viên từng nhiều lần bị khán giả soi xét cân nặng. Những hình ảnh trước đây của cô từng bị chê "mũm mĩm", khiến cô phải nỗ lực thay đổi ngoại hình để phù hợp với chuẩn mực sắc vóc khắt khe của ngành giải trí. Sau quá trình giảm cân, Dương Tử xuất hiện với vóc dáng thon gọn hơn và nhận được nhiều lời khen về nhan sắc.

Dương Tử trong buổi phát sóng trực tiếp. (Ảnh: Weibo)

Bên cạnh quan điểm về việc kiểm soát cân nặng và duy trì thói quen nghỉ ngơi đầy đủ, chuyện hạn chế ham muốn đã gây ra cuộc thảo luận nhiều nhất, ngay trên sóng trực tiếp. Một số người cho rằng cách nói của Dương Tử đề cập đến chuyện giảm quan hệ tình cảm, điều này không hợp lý với người độ tuổi 30 như cô.

Tuy nhiên nữ diễn viên đã giải thích rằng ý của cô là hạn chế các cảm xúc tiêu cực, tránh nhận được năng lực không tốt từ các mối quan hệ vô bổ. Cô tập trung tinh lực cho công việc, hướng vào phát triển cá nhân. Đó là cách cô yêu bản thân, cân bằng cuộc sống bận rộn với nhiều dự án nối tiếp nhau.