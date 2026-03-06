Khung hình vô tình lại điện ảnh: Bóng lưng tổng tài bên cạnh mỹ nhân nghìn năm có một

Thời gian gần đây, Tiểu Vy và Quốc Trường đang khiến cộng đồng mạng quan tâm khi cùng góp mặt trong dự án điện ảnh Ốc Mượn Hồn . Mới đây, một khoảnh khắc hậu trường ghi lại bóng lưng của cả hai tiếp tục gây sốt. Dù chỉ là góc quay từ đằng sau, Tiểu Vy và Quốc Trường sát bên cạnh nhau cũng đủ làm toát lên thần thái điện ảnh rõ rệt. Tỷ lệ vóc dáng cân đối, phong thái tự nhiên cùng “chemistry” nhẹ nhàng khiến nhiều người xuýt xoa vì quá đẹp đôi.

Khoảnh khắc bóng lưng gây sốt của Quốc Trường và Tiểu Vy. (Nguồn: Chumchum)

Trong đoạn video hậu trường, Quốc Trường và Tiểu Vy khiến dân tình ấn tượng với vóc dáng chuẩn chỉnh. Mỹ nam sinh năm 1988 hút mắt với phong thái chuẩn “tổng tài” khi diện sơ mi đen kết hợp quần tây tối màu, tôn lên chiều cao ấn tượng 1m8 và bờ vai rộng.

Sánh bước bên cạnh, Tiểu Vy lại mang đến vẻ đẹp nữ tính, sang chảnh khi diện chân váy ngắn cùng giày cao gót, khéo léo khoe đôi chân cực phẩm – một trong những lợi thế hình thể của nàng hậu. Tỷ lệ body chuẩn từng centimet, dáng lưng và chân thẳng giúp người đẹp trông thanh thoát, nổi bật giữa hậu trường đông người. Chỉ với một khoảnh khắc bóng lưng đơn giản, cả hai vẫn tạo nên khung hình hài hòa như thước phim điện ảnh.

Bóng lưng cũng toát ra "phản ứng hóa học" của Quốc Trường và Tiểu Vy.

Netizen ví khung hình cam thường của 2 nghệ sĩ đẹp như poster phim.

Trước đó, cặp đôi cũng thu hút sự chú ý với hình ảnh hậu trường dường như không mấy khác biệt với poster chính thức của bộ phim. Visual nổi bật, vóc dáng chuẩn khiến cả 2 tạo nên khung hình nức mắt người hâm mộ. (Nguồn: Facebook, TikTok)

Đây cũng không phải lần đầu tiên Quốc Trường và Tiểu Vy gây sốt khi đứng cạnh nhau. Tại một sự kiện vào tháng 12 năm ngoái, chỉ vỏn vẹn vài giây xuất hiện cạnh nhau, cũng khiến cõi mạng bùng nổ, được netizen đẩy thuyền rầm rộ bởi visual quá tương xứng: Tiểu Vy với vẻ đẹp sắc sảo chuẩn “mỹ nhân nghìn năm có một”, trong khi Quốc Trường mang phong thái trưởng thành, lịch lãm như sao y hình tượng “tổng tài”. Sự hòa hợp về ngoại hình, thần thái cùng phong cách thanh lịch của cả hai khiến nhiều người nhận xét rằng khung hình chung của họ đẹp chẳng khác nào một cảnh phim lãng mạn..