Mỹ nhân 2k2 chưng mặt mộc, có màn đáp trả ra sao với loạt bình luận khiếm nhã của netizen

Ningning đang phủ sóng khắp cõi mạng sau một tình huống gây chú ý trên sóng livestream. Cụ thể, khi xuất hiện với gương mặt mộc hoàn toàn giao lưu cùng người hâm mộ, nữ idol đã nhận phải một bình luận khiếm nhã chê cô xấu. Thay vì bỏ qua, mỹ nhân sinh năm 2002 đã "var thẳng" ngay trên sóng với thái độ bình tĩnh nhưng dứt khoát khiến nhiều khán giả bất ngờ. Cách xử lý thẳng thắn, không né tránh của thành viên aespa nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ, khi không ít người cho rằng cô đã phản ứng rất tinh tế trước lời nhận xét kém duyên. Bên cạnh màn đáp trả viral, gương mặt không son phấn của Ningning cũng trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH.

Ningning tự tin để mặt mộc lên giao lưu cùng người hâm mộ. (Nguồn:X)

Khi đọc được bình luận chê bai, Ningning đã không ngần ngại đáp trả thẳng thắn: “Thì sao đâu, mình vốn trông như vậy mà. Nói người khác xấu thực ra là một hành động rất thiếu tôn trọng, và cũng chẳng khiến bạn trông ‘ngầu’ hơn đâu. Mỗi người đều có ngoại hình riêng, có thể ai đó không hợp với gu thẩm mỹ của bạn. Nhưng thay vì dành thời gian để chê bai kiểu ‘bạn xấu quá’, sao không dùng khoảng thời gian đó để nghe nhạc hay làm điều gì đó vui vẻ hơn?”

Nữ idol không ngần ngại đáp trả bình luận khiếm nhã. (Nguồn: X)

Có thể thấy, khi không makeup, Ningning vẫn ghi điểm với đường nét hài hòa và thanh thoát. Lớp trang điểm được loại bỏ hoàn toàn giúp làn da của nữ thần tượng lộ rõ vẻ căng mịn, sáng khỏe dưới ánh đèn phòng. Các đường nét như sống mũi cao, đôi mắt cuốn hút đặc trưng cùng bờ môi quyến rũ vẫn giữ được sự cân đối tự nhiên, tạo nên tổng thể gương mặt ưa nhìn. Không có lớp makeup đậm, nhan sắc của cô thậm chí còn mang lại cảm giác gần gũi và trẻ trung hơn.

Bên cạnh đó, phần lớn cư dân mạng cũng đồng tình rằng mặt mộc của Ningning thực tế vẫn khá sắc nét, chỉ là khác biệt so với hình ảnh được trang điểm kỹ lưỡng. Một số người thừa nhận họ thoạt nhìn thậm chí còn không nhận ra nữ thần tượng, bởi khi makeup đầy đủ, visual của Ningning trở nên “bén” và hút mắt hơn hẳn, đặc biệt là ở đôi mắt. Trái lại, cũng không ít ý kiến lại tỏ ra thích thú với diện mạo mộc mạc này của thành viên aespa , cho rằng khi không trang điểm, Ningning trông trẻ trung và tự nhiên hơn.

Netizen cho rằng mặt mộc và lúc trang điểm của Ningning như 2 người khác nhau.

Nhan sắc của nữ idol trở nên sắc sảo và cuốn hút hơn sau khi makeup kỹ lưỡng. (Ảnh: Instagram)

Trước đó không lâu, Ningning cũng gây chú ý khi xuất hiện tại show diễn của Gucci với diện mạo cực kỳ chất chơi. Nữ thần tượng lựa chọn phong cách cá tính, kết hợp layout trang điểm tông hồng nude hiện đại để tôn lên thần thái sắc sảo. Tuy nhiên, chính lớp makeup gam màu trung tính này lại vô tình khiến các đường nét trên gương mặt Ningning trông hơi cứng, thiếu đi vẻ rạng rỡ trong những bức hình cận mặt. Dẫu vậy, thần thái cùng biểu cảm cool của nữ idol nhà SM vẫn rất cuốn hút và nổi bật giữa dàn khách mời.