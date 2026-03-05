Ngày 5/3/2026, H2T - thương hiệu thời trang nam quen thuộc có động thái thu hút sự chú ý của nhiều khách hàn. Theo đó, trên trang Facebook chính thức với hơn 850K người theo dõi, H2T đăng tải thông báo chia tay khiến nhiều khách hàng bất ngờ:

“Có những điều cứ nghĩ sẽ ở đó mãi.

Một cánh cửa quen thuộc.

Nơi từng chứng kiến rất nhiều lần ghé qua.

H2T sắp phải nói lời tạm biệt với một phần rất quan trọng của mình.

Không dễ chút nào khi bước phải khép lại.

Nếu anh em từng coi H2T là một điểm dừng quen thuộc, thì có lẽ… đây là lúc chúng ta nên trân trọng những ngày còn lại.”

Đi kèm thông báo, H2T đăng tải hình ảnh cửa hàng với dòng chữ “Tạm biệt”.

Theo chia sẻ, H2T cho biết cửa hàng tại 332A Nguyễn Trãi sẽ hoạt động đến hết ngày 28/3/2026 trước khi chính thức đóng cửa. Hai cơ sở còn lại của H2T tại Hà Nội, gồm 51 Xuân Thủy và 390 Quang Trung, vẫn hoạt động bình thường.

Dù thương hiệu không nêu rõ lý do đóng cửa, nhiều khách hàng cho rằng quyết định của H2T phần nào phản ánh những khó khăn chung mà các thương hiệu thời trang nội địa đang phải đối mặt. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế, xu hướng tiêu dùng thay đổi nhanh cùng chi phí vận hành ngày càng gia tăng đã khiến không ít doanh nghiệp gặp áp lực lớn. Ngay cả một thương hiệu có 15 năm hoạt động như H2T cũng khó tránh khỏi những tác động từ sự thay đổi của thị trường.

Ra mắt tại thị trường thời trang Việt Nam từ năm 2011, H2T từng bước xây dựng được vị thế nhất định trong phân khúc thời trang nam. Thương hiệu gây chú ý khi tập trung phát triển các thiết kế trẻ trung, hiện đại. Nhờ chiến lược chú trọng mẫu mã và trải nghiệm khách hàng, H2T nhận được sự ủng hộ của một bộ phận người tiêu dùng, trở thành động lực để thương hiệu mở rộng hoạt động trong thị trường thời trang vốn cạnh tranh sôi động.

Trước H2T, không ít thương hiệu thời trang Việt cũng lần lượt thông báo đóng cửa chi nhánh và dừng hoạt động, có thể kể đến như Lép, Casta, Marylane, L.II.N Clothing, Her25 hay SSStutter. Việc các thương hiệu quen thuộc này rời khỏi thị trường khiến nhiều khách hàng không khỏi tiếc nuối. Những diễn biến này cho thấy thị trường thời trang nội địa đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ.

Ở chiều ngược lại, một số thương hiệu Việt vẫn đang tìm cách thích nghi bằng cách chuyển sang mô hình bán hàng trực tuyến, tập trung vào sản phẩm ngách hoặc xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành.

Dù vậy, với những khách hàng từng gắn bó với H2T, thông báo chia tay cửa hàng vẫn để lại nhiều tiếc nuối. Không ít khách hàng thân thuộc của H2T đã để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ và tiếc nuối khi một điểm mua sắm quen thuộc sắp ngừng hoạt động.