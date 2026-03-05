Chuyện Lọ Lem rơi giày ở chính show Dior: Dân mạng thế giới đòi mua gấp, viral ngay và luôn!

Trưa 3/3, Paris Fashion Week nóng lên khi Dior chính thức trình làng BST Womenswear F/W 2026 dưới bàn tay của Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson. Ở thời điểm hiện tại, sức nóng của thương hiệu này không chỉ được đo đếm bằng dàn khách mời hạng S đông đảo, mà còn nằm ở sự tò mò của công chúng và giới mộ điệu dành cho mỗi bước đi của Anderson - người đang tái định nghĩa DNA nữ tính của nhà mốt Pháp theo cách rất riêng.

Show diễn với 65 looks được gói gọn trong 22 phút đã mở ra một khu vườn xanh mát lãng mạn giữa lòng Paris. Giữa không gian mộng mơ không thiếu những tình huống bất ngờ ập đến. Qua ống kính của một khách mời, một nữ người mẫu diện quần jeans ống rộng và giày cao gót chấm bi khi sắp sửa hoàn thành màn trình diễn đã bất ngờ gặp sự cố với một bên giày. Không chần chừ, cô xử lý đầy bản lĩnh: đá văng chiếc giày ra giữa sàn diễn, nhón gót và tiếp tục hoàn thành phần đường băng với thần thái không hề lung lay.

Khoảnh khắc nữ người mẫu hất văng chiếc giày để hoàn thành màn trình diễn (Nguồn @stylenotcom).

Cách xử lý tình huống vô cùng dứt khoát của nữ người mẫu (Ảnh @stylenotcom).

Đến khi Jonathan Anderson xuất hiện chào kết, chiếc giày bơ vơ vẫn nằm giữa lối đi, như một đạo cụ vô tình được sắp đặt. Khoảnh khắc ấy sau khi được chia sẻ rộng rãi đã thu hút sự chú ý của netizen quốc tế với ví von tựa câu chuyện "Lọ Lem giữa đời thực". Nhiều bình luận cảm thán khung hình này quá điện ảnh, mẫu giày của Dior chắc chắn sẽ sớm viral. Thậm chí có người còn tuyên bố sẽ đặt mua mẫu giày tại buổi re-see (buổi xem lại bộ sưu tập dành cho khách VIP và báo chí). Trên một sàn diễn được triệu người dõi theo như Dior, một tai nạn nho nhỏ cũng có thể vô tình trở thành cú hích truyền thông hoàn hảo.

"Chiếc giày của Lọ lem" bị bỏ lại như một món đạo cụ trang trí đầy lãng mạn (Ảnh @stylenotcom).

Dân tình dự đoán khoảnh khắc vô tình sẽ giúp Dior sớm "cháy hàng" mẫu giày trên.

Màn ra mắt BST Thu/Đông 26 được Jonathan Anderson set up trong một bối cảnh cũng cực kỳ đặc biệt: nhà kính dựng giữa hồ hoa súng thật tại vườn Jardin des Tuileries, trung tâm Paris. Vườn Tuileries vốn là địa điểm được Dior sử dụng trong nhiều mùa gần đây, nhưng lần này Anderson khai thác không gian này một cách thú vị hơn khi sàn diễn được mở cả 4 phía, người dân và du khách đi ngang công viên vào chiều thứ 3 đã có thể nhìn thấy người mẫu trình diễn.

Nhà mốt cũng chia sẻ rằng, Tuileries với lịch sử hàng trăm năm vốn là nơi để mọi người đến thư giãn và chiêm ngưỡng lẫn nhau. Những chiếc ghế xanh đặc trưng của công viên này cũng được đưa vào thiết kế không gian show, thậm chí còn xuất hiện dưới dạng mô hình thu nhỏ trong thiệp mời gửi khách.

Bối cảnh show diễn FW26 của Dior nhìn từ trên cao (Ảnh Dior).

Anderson cũng nhắc đến hai yếu tố chính được anh dùng làm nguồn cảm hứng chính là loạt tranh Hoa Súng của danh họa Monet và văn hóa "promenade" tức thói quen ăn mặc đẹp để đi dạo của người Pháp. Từ đó, hoa và mặt nước trở thành sợi dây xuyên suốt bộ sưu tập.

Hoa được đính trực tiếp lên váy, gót giày chạm khắc họa tiết hoa súng, nhiều chân váy được tạo phom tròn như cánh hoa đang nở. Bảng màu pastel ánh nhẹ được xử lý để tạo hiệu ứng như ánh sáng phản chiếu trên mặt nước. Nhìn tổng thể, bộ sưu tập mang cảm giác mềm mại, lãng mạn mà không quá cầu kỳ.

Ảnh Dior

Những thiết kế quen thuộc của Dior như bar jacket cũng được làm mới, áo được cắt ngắn hơn, phối cùng chân váy phồng. Phần trên gọn gàng, phần dưới bay bổng tạo nên sự cân bằng giữa cổ điển và hiện đại. Một số chi tiết như bèo nhún, váy nhiều tầng gợi nhớ phong cách những năm 2010 cũng được đưa trở lại, nhưng ở mức vừa phải, không quá phô trương.

Ảnh WWD

Ảnh WWD

Ảnh WWD

Các thiết kế tưởng chừng đơn giản như jeans, quần thể thao cũng được thêm thắt chi tiết lấp lánh, thêu hoa hoặc điểm lông vũ để giữ đúng tinh thần vườn hoa của bộ sưu tập. Phụ kiện cũng đồng bộ với concept: túi Lady Dior cổ điển, clutch dáng lạ mắt, khuyên tai hình lá súng và đặc biệt là đôi giày cao gót chấm bi.

Ảnh WWD

Ảnh WWD