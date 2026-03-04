Cô gái Nhật cao 1m57 giảm thành công 12kg, bắp chân nhỏ còn một nửa nhờ 5 thói quen hàng ngày

Từ 57kg xuống 45kg, thay đổi rõ nhất là đôi chân

Với những cô gái thuộc nhóm "cân nặng cơ bản" tức không quá thừa cân nhưng vẫn có mỡ thừa, hành trình giảm cân thường gian nan hơn tưởng tượng. Cân nặng đã không quá cao nên rất khó giảm thêm, đặc biệt là vùng chân luôn trong tình trạng "mắc kẹt", dù ăn kiêng hay tập luyện vẫn khó thon gọn.

Mới đây, trên Instagram, một cô gái Nhật Bản tên Reina đã chia sẻ hành trình giảm cân của mình và thu hút nhiều sự chú ý. Cao 1m57, cô giảm từ 57kg xuống còn 45kg, tức giảm tổng cộng 12kg. Không chỉ con số trên bàn cân thay đổi, đôi chân của cô cũng thon gọn thấy rõ, vòng đùi nhỏ đi một vòng, cánh tay không còn cảm giác "mũm mĩm". Điều đáng nói là phương pháp của Reina không hề cực đoan hay tập luyện đến kiệt sức, mà dựa vào những thói quen nhỏ duy trì mỗi ngày, rất phù hợp với người bận rộn và sợ tăng cân trở lại.

Giãn cơ chân trước khi ngủ mỗi tối

Thay vì lao vào các bài tập đổ mồ hôi liên tục, Reina nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giãn cơ chân trước khi ngủ. Mỗi tối, cô dành thời gian thực hiện động tác mở hông và kéo giãn đùi trên thảm yoga. Hai tay chống xuống sàn, một chân co về phía trước, chân còn lại duỗi ra sau, sau đó nhẹ nhàng đẩy hông và thân trên tiến - lùi để kéo giãn vùng hông và mặt trong, mặt ngoài đùi.

Động tác nhìn qua khá nhẹ nhàng nhưng lại đặc biệt hiệu quả với người ngồi nhiều hoặc có tình trạng chân tích nước. Sau khi tập xong, cô cảm nhận rõ chân nhẹ hơn, đường nét gọn gàng hơn và sáng hôm sau ít bị sưng phù.

Cô thực hiện lặp đi lặp lại khoảng 30 lần mỗi tối (Nguồn @reina._.ashiyase).

Nâng chân sang ngang để đánh bay "mỡ yên ngựa"

Một bài tập khác Reina duy trì hàng ngày là nâng chân sang ngang khi nằm nghiêng. Khi thực hiện, cơ thể giữ thẳng, siết nhẹ cơ bụng, từ từ nâng chân trên lên rồi hạ xuống có kiểm soát, không làm nhanh mà chú trọng độ ổn định.

Động tác này tác động trực tiếp vào vùng đùi ngoài và mông, đặc biệt hữu ích trong việc cải thiện mỡ "yên ngựa". Reina cho biết tuần đầu tiên sẽ khá mỏi, nhưng sau khoảng một tuần, cô bắt đầu nhận thấy quần ôm ở phần hông - đùi trở nên rộng hơn một chút, đó cũng là động lực để tiếp tục duy trì.

Tuần đầu tiên sẽ khá mỏi, nhưng sau khoảng một tuần, cô bắt đầu nhận thấy mọi thứ có tiến triển (Nguồn @reina._.ashiyase).

Cắt giảm đường để giảm phù nề

Bên cạnh tập luyện, thay đổi lớn nhất trong ăn uống của Reina là cắt giảm đường. Trước đây cô rất thích chocolate và các món tráng miệng ngọt, nhưng sau khi tìm hiểu, cô nhận ra đường khiến cơ thể dễ tích nước, đặc biệt ở vùng chân, làm đường nét trở nên kém sắc nét.

Reina không cắt hoàn toàn đồ ngọt mà loại bỏ kẹo, nước ngọt có đường và chỉ giữ món tráng miệng cho những ngày "tự thưởng". Cách làm này giúp cơ thể tránh tình trạng đường huyết dao động mạnh, hạn chế tích mỡ và giảm rõ cảm giác sưng phù ở chân. Nhờ vậy, đôi chân trông "khô" và gọn hơn thay vì mềm, nhão.

Biến tấu squat để chân thon mà không to

Squat là bài tập quen thuộc nhưng Reina không chỉ dừng ở phiên bản cơ bản. Cô kết hợp nhiều biến thể như squat kết hợp đá chân sau, squat bật mở chân hay squat với tư thế chân rộng. Mỗi động tác không cần quá nhiều lần lặp lại, nhưng yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật.

Việc thay đổi động tác giúp kích hoạt đồng thời mặt trong, mặt ngoài đùi và cơ mông, tránh tình trạng tập một chỗ khiến cơ phát triển mất cân đối. Theo Reina, squat không chỉ giúp chân săn chắc mà còn cải thiện trao đổi chất, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn với người có mức cân nặng không quá cao.

Bài tập squat biến thể (Nguồn @reina._.ashiyase).

Thay đổi suy nghĩ để không bỏ cuộc

Yếu tố cuối cùng nghe có vẻ "trừu tượng" nhưng lại đóng vai trò quan trọng, đó là luật hấp dẫn. Mỗi ngày khi soi gương, Reina chủ động nói với bản thân những câu như: "Hôm nay mình trông gầy hơn" hay "Đường nét chân đã đẹp hơn rồi".

Đây không phải cách tự thôi miên, mà là giúp não bộ chấp nhận hình ảnh bản thân đang thay đổi tích cực. Khi tư duy chuyển biến, cô ít có xu hướng ăn uống vô tội vạ hay bỏ cuộc giữa chừng. Theo Reina, hành trình giảm cân đi được bao xa phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn nhìn nhận chính mình.

