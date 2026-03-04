Công thức mặc đẹp dịp 8/3 từ nàng đại sứ Hailey Bieber và DKNY Spring 2026

Khi nàng mẫu hàng đầu thế giới hội ngộ cùng tinh thần New York hiện đại

Nhắc đến Hailey Bieber, giới mộ điệu nghĩ ngay đến một siêu mẫu hàng đầu và là biểu tượng phong cách có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Với tư cách là Đại sứ toàn cầu của DKNY, Hailey không chỉ đơn thuần là gương mặt đại diện mà còn là hiện thân hoàn hảo cho tinh thần thương hiệu.

Chiến dịch Spring 2026 đặt nàng mẫu vào không gian gác mái đậm chất nghệ sĩ tại trung tâm New York thập niên 60 – nơi những ý tưởng tự do, phá cách được hình thành. Với ý tưởng "sự nổi tiếng cũng là một loại hình nghệ thuật", Hailey xuất hiện giữa những khung hình đen trắng, tương tác cùng chính chân dung của mình, tạo nên một cuộc đối thoại thú vị giữa hình ảnh và cá tính. Sự kết hợp giữa phong cách cá nhân phóng khoáng của Hailey và bản sắc thương hiệu tạo nên sự cộng hưởng ấn tượng cho các quý cô hiện đại.

Chiếm trọn ‘spotlight’ 8/3 cùng đầm Naked Dress huyền thoại

Điểm nhấn khiến các quý cô ‘trầm trồ’ chính là sự hồi sinh của chiếc đầm Naked Dress từng gây bão trong bộ phim "Sex and the City".

Với sắc đen tối giản cùng chi tiết dây quai trong suốt đầy tinh tế, đây chính là món đồ giúp bạn nâng tầm sự quyến rũ một cách tự nhiên nhất. Một lựa chọn "10 điểm không có nhưng" để các quý cô tỏa sáng mà vẫn giữ được nét sang trọng, đúng chuẩn tinh thần New York hiện đại.

Công thức lên đồ đa năng cho phái đẹp

DKNY luôn đề cao những bộ trang phục giúp các quý cô sống trọn vẹn nhịp sống phố thị dù ở bất cứ nơi đâu. Để có một diện mạo 8/3 vừa thanh lịch vừa phóng khoáng như Hailey Bieber, các nàng có thể áp dụng ngay những công thức phối lớp layering đầy ngẫu hứng và sáng tạo.

Cho một ngày bận rộn tại văn phòng và cả những buổi hẹn xuống phố cùng hội bạn thân, sự kết hợp giữa chiếc Trench Coat kinh điển cùng sơ mi Denim hay blazer là lựa chọn cực kỳ thông minh. Set đồ mang phong cách menswear giúp quý cô giữ vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn đầy thần thái.

Nếu yêu thích sự trẻ trung pha chút hoài cổ của thập niên 90, bạn đừng bỏ qua combo áo Blazer oversized mix cùng quần Jeans thoải mái và giày Loafers. Để tạo điểm nhấn cho outfit xuống phố ngày 8/3, một chiếc túi xách sẽ là mảnh ghép hoàn hảo giúp hoàn thiện diện mạo It-Girl thời thượng.

Đừng bỏ qua combo đầm mini kẻ sọc phối cùng giày cao gót – công thức 'bất bại' để vừa giữ nét thanh lịch, vừa khoe khéo sắc vóc cơ thể. Sự kết hợp đầy tinh tế chính là lời khẳng định cho gu thời trang tối giản cực đắt giá, giúp nàng toát lên vẻ tự tin và lôi cuốn đầy kiêu hãnh trong ngày đặc biệt sắp tới.

Tháng 3 này, thay vì tìm kiếm một món quà cầu kỳ, có lẽ lựa chọn ý nghĩa nhất dành cho mỗi người phụ nữ chính là đầu tư cho phong cách và sự tự tin của mình. Với những gợi ý từ chiến dịch Spring 2026, DKNY tiếp tục khẳng định sức hút của thời trang thành thị New York biểu tượng – gần gũi, linh hoạt và luôn sẵn sàng đồng hành cùng nhịp sống hiện đại.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những item "hot hit" nhất để nâng tầm phong cách ngay hôm nay. Đến ngay cửa hàng DKNY gần nhất để chọn cho mình một món quà 8/3 thật ý nghĩa nhé!

Địa chỉ mua sắm

Tại Việt Nam, thương hiệu DKNY do ACFC nhập khẩu và phân phối độc quyền. Bạn có thể tham khảo mặt hàng trực tiếp trên website acfc.com.vn hoặc liên hệ Facebook fanpage ACFC VietNam. Các cửa hàng chính thức có tại những Trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM và Hà Nội, hoặc xem chi tiết hệ thống cửa hàng tại đây.

Giới thiệu về thương hiệu

Kể từ khi ra đời năm 1989, DKNY luôn gắn liền với tinh thần New York – lấy cảm hứng từ năng lượng và thái độ đặc trưng của thành phố. Bắt đầu từ một chiếc quần jeans và nhịp sống nhanh của thể thao, DKNY mang đến sự tiện dụng và thực tế – vừa hiện đại, vừa phù hợp với cuộc sống thường ngày. Dựa trên nguyên tắc ban đầu của Donna Karan – thiết kế dành cho những phụ nữ luôn năng động, bận rộn và không biết trước ngày hôm nay sẽ đưa họ đến đâu – DKNY đã trở thành thương hiệu phong cách sống toàn cầu, với những bộ trang phục năng động và tiện dụng, giúp bạn sống trọn vẹn cuộc sống kiểu New York ở bất cứ nơi nào.

Ngày nay, chúng tôi một lần nữa làm mới tình yêu với New York, nơi vừa là nguồn cảm hứng vừa là người dẫn lối. Từ từng đường may đến từng phom dáng, chúng tôi mời bạn khám phá những bộ sưu tập mới, nơi văn hóa, sự tự tin và nhịp sống sôi động của thành phố hội tụ, biến DKNY thành thương hiệu không chỉ để mặc mà còn để trải nghiệm. Đây là lời gửi gắm của chúng tôi đến phong cách đường phố chân thực và nguồn năng lượng sôi động – những yếu tố tạo nên DNA của New York – trong một kỷ nguyên mới, dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.