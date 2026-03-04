Ảnh nóng 1000 độ của 2 visual "đỉnh lưu" Minh Hằng và Tóc Tiên: Phụ nữ U40 nét quá!

Minh Hằng vừa chính thức đánh dấu màn tái xuất đường đua âm nhạc với MV Vườn Hồng Ai Vun Trồng ra mắt tối 3/3, kết hợp cùng Tóc Tiên. Bộ ảnh concept nét căng của hai mỹ nhân thường được gọi bằng biệt danh "Hằng Nga Tiên Tử" sau khi công bố nhanh chóng phủ sóng khắp các nền tảng. Nối tiếp tinh thần nóng bỏng và ma mị từ tấm poster từng khiến cộng đồng fan "Chị Đẹp" dậy sóng trước đó, loạt hình mới đẩy cảm xúc lên cao trào với tạo hình quyến rũ, sắc sảo và đầy quyền lực.

Ở ngưỡng U40, cả Minh Hằng lẫn Tóc Tiên đều đang chứng minh phong độ nhan sắc và hình thể đáng nể. Minh Hằng với ánh nhìn sắc lạnh, đường nét gương mặt thanh thoát. Trong khi đó, Tóc Tiên tiếp tục phát huy lợi thế hình thể săn chắc, thần thái tự tin và khí chất hiện đại vốn đã trở thành thương hiệu.

Cả hai không chỉ khoe sắc vóc gợi cảm mà còn thể hiện sự ăn ý khi thì đối lập cá tính, lúc lại hòa quyện đầy mê hoặc, mỗi khung hình thân mật làm người hâm mộ "quắn quéo". Sự kết hợp giữa vẻ đẹp trưởng thành, bản lĩnh của hai nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm đã tạo nên sức hút rất riêng của phụ nữ độ tuổi này.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh từ giám đốc sáng tạo Alex Fox, Vườn Hồng Ai Vun Trồng được xem là một trong những dự án âm nhạc được Minh Hằng "chơi lớn" nhất từ trước đến nay. Từ bối cảnh, ánh sáng cho đến concept tạo hình đều được xây dựng bài bản, mang màu sắc điện ảnh và đậm tính thời trang.

Đáng chú ý, gần như toàn bộ trang phục trong MV và bộ ảnh đều nhận được sự hỗ trợ từ các thương hiệu và nhà thiết kế Việt như La Vierge, La Lune, Fancì Club, Huelley Rose, Mộc Nhung và Đinh Thành Phan. Sự góp mặt của loạt tên tuổi nội địa không chỉ nâng tầm thẩm mỹ cho sản phẩm mà còn phần nào cho thấy sức bật ngày càng rõ nét của thời trang Việt Nam. Việc các ngôi sao hạng A ưu tiên lựa chọn thiết kế trong nước cho một dự án lớn cũng là họ cách thể hiện sự trân trọng và đồng hành cùng các nhà mốt Việt trên hành trình khẳng định dấu ấn sáng tạo riêng.

Minh Hằng và một thiết kế từ NTK Vicki Virus - thương hiệu La Lune.

La Vierge và 2 trong số các trang phục của Tóc Tiên.

Ảnh IGNV