3 triệu người hoang mang với thân hình mỏng dính của Bella Hadid

Là một trong những siêu mẫu nổi tiếng và đắt giá hàng đầu thế giới, Bella Hadid từ lâu đã được xem là biểu tượng sắc đẹp của làng mốt đương đại. Sở hữu tỷ lệ cơ thể chuẩn mực, thần thái sắc lạnh cùng phong cách high fashion đặc trưng, mỹ nhân sinh năm 1996 luôn xuất hiện với vóc dáng được ví von là “chuẩn từng centimet” trên sàn diễn lẫn thảm đỏ.

Tuy nhiên, hình ảnh mới đây của Bella tại một sự kiện thời trang đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Bên cạnh thần thái cùng phong cách thời trang hút mắt, điều khiến công chúng đặc biệt chú ý lại là thân hình gầy nhẳng của nữ người mẫu.

Khoảnh khắc hút gần 3 triệu lượt xem của Bella Hadid tại event của Miss Sixty. (Nguồn: taieb_gedeon)

Bella Hadid gây ấn tượng ngay từ khi xuất hiện với set đồ mang đậm chất Y2K. Nữ người mẫu diện nguyên cây denim wash gồm áo corset jacket ôm sát và quần jeans cạp trễ ống loe nhẹ, tôn trọn đường cong cơ thể. Tất cả các chi tiết đều gợi nhớ tới hình ảnh những siêu mẫu thập niên 90s. Bella hoàn thiện outfit bằng kính râm và giày cao gót đỏ, tạo điểm nhấn nổi bật và vẫn giữ tinh thần retro phóng khoáng.

Tuy nhiên, bên cạnh lời khen cho phong cách, vóc dáng của cô lại thành tâm điểm khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi hơn cả. Thân hình mảnh mai đến mức như không có "da thịt", khi diện bộ đồ ôm sát càng làm lộ rõ tay chân khẳng khiu. Phần vai và cánh tay nhỏ, đôi chân dài siêu gầy, đặc biệt là vòng eo mỏng dính là những gì người ta thấy rõ nhất trong tạo hình của Bella Hadid lần này.

Cận cảnh vóc dáng "mỏng dính" của Bella Hadid trong set đồ denim ôm sát.

Dù vẫn slay và ghi điểm với phong cách thời trang đẹp mắt nhưng việc quá gầy khiến Bella giảm bớt vẻ gợi cảm. (Ảnh: Instagram)

Cộng đồng mạng hoang mang trước thân hình siêu gầy của Bella Hadid.

Gần đây, Bella Hadid cũng nhiều lần chia sẻ trên trang cá nhân những hình ảnh khoe vóc dáng siêu mỏng của mình. Trong các bức ảnh hậu trường hay đời thường, thân hình gầy đến mức trơ xương, khung vai và phần xương sườn rõ nét. Những thiết kế hai dây, croptop hay váy ôm sát càng làm nổi bật đôi tay và đôi chân mảnh khảnh. Dù vẫn giữ được thần thái high fashion đặc trưng, diện mạo gầy gò của cô tiếp tục làm dấy lên nhiều tranh luận xoay quanh tiêu chuẩn hình thể trong làng mốt.