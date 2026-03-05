Dụng ý của Lisa, khéo thế này thì nhãn nào chẳng mê

Sau khi chính thức trở thành Đại sứ toàn cầu của thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Shiseido , Lisa nhanh chóng có màn “chào sân” ấn tượng tại sự kiện của hãng tổ chức ở Nhật Bản. Ngôi sao đình đám cũng chính là gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm biểu tượng Ultimune , một trong những dòng tinh chất dưỡng da nổi tiếng nhất của thương hiệu Nhật Bản. Với sức ảnh hưởng toàn cầu cùng hình ảnh trẻ trung, năng động, Lisa được kỳ vọng sẽ giúp Ultimune tiếp cận mạnh mẽ hơn với thế hệ khách hàng trẻ, đồng thời củng cố vị thế của thương hiệu Nhật trên thị trường làm đẹp quốc tế. Sự xuất hiện của nữ idol thu hút đông đảo truyền thông và người hâm mộ, khi cô mang đến hình ảnh vừa sang trọng vừa hiện đại với bộ trang phục cũng rất match với Shiseido.

Lisa rạng rỡ xuất hiện tại sự kiện. (Nguồn: fashionpressjp)

Xuất hiện tại sự kiện, Lisa gây ấn tượng với lựa chọn trang phục quyến rũ, sang trọng nhưng cũng đầy dụng ý. Nữ idol diện set váy đen ôm sát cơ thể của thương hiệu Selezza với phần cổ trễ vai tinh tế, khoe trọn bờ vai mảnh mai, thiết kế crop top làm nổi bật vòng eo mỏng dính.

Đáng chú ý, chi tiết cách điệu hình vòm đầy khéo léo ở phần eo cũng matching với hình dáng dòng sản phẩm mà em út BLACKPINK đại diện. Gam màu đen sang trọng cũng là dụng ý tinh tế tôn lên sắc đỏ đặc trưng của sản phẩm. Phom dáng váy ôm dài chạm đất kết hợp cùng đôi chân thon dài và thần thái tự tin giúp Lisa thu hút mọi ánh nhìn.

Với cương vị Đại sứ toàn cầu và gương mặt đại diện, Lisa đã có cách lựa chọn trang phục đầy tinh tế, hài hòa với dòng sản phẩm. (Ảnh: Instagram)

Ngôi sao sinh năm 1997 chọn kiểu tóc đen dài, uốn nhẹ phần đuôi để tạo độ bồng bềnh tự nhiên, giúp gương mặt thanh thoát và sắc sảo hơn. Phần mái được giữ gọn gàng, tôn lên đường nét hài hòa cùng thần thái cuốn hút. Lớp trang điểm trong trẻo với lớp nền mịn lì, làn da căng bóng nhẹ, đôi mi cong vút giúp thành viên BLACKPINK thêm tươi tắn trong từng khung hình.

Cận cảnh nhan sắc trong trẻo, rạng rỡ của Lisa qua ống kính truyền thông Nhật. (Nguồn: Instagram)

Trước đó, loạt hình ảnh quảng bá của Lisa cùng thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Nhật Bản cũng tạo hiệu ứng tốt trên MXH. Nhiều cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú trước màn hợp này, cho rằng hình ảnh năng lượng nhưng vẫn sang trọng, làn da căng khỏe của Lisa rất phù hợp với tinh thần hiện đại mà Shiseido đang hướng tới.