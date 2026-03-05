Vận xui chung của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Mịch

Paris Fashion Week F/W 2026 vừa khởi động bằng màn trình diễn điệu nghệ được mong chờ bậc nhất từ Dior . Mỗi năm 2 lần tuần lễ thời trang womenswear của nhà mốt Pháp không chỉ là cuộc chơi của sáng tạo mà còn là sân khấu quy tụ dàn khách mời quyền lực từ khắp nơi trên thế giới. Ở khu vực châu Á, hai cô đại sứ "đỉnh lưu" luôn được trông đợi bậc nhất là Jisoo và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Lần này, nếu như Jisoo tiếp tục khiến MXH bùng nổ với tạo hình ngọt ngào thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại bất ngờ vắng mặt vào phút chót trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Theo thông tin được chia sẻ ngay trước giờ G, nữ diễn viên vẫn đang mắc kẹt trong hành trình quá cảnh tại Dubai do ảnh hưởng của tình hình chiến sự khiến nhiều chuyến bay bị gián đoạn.

Dương Mịch lỡ hẹn cùng Dior vì lý do trớ trêu, nhường lại sự chú ý cho Jisoo với một tạo hình vô cùng thành công (Ảnh IGNV).

Sau hơn một ngày kể từ khi show kết thúc, Địch Lệ Nhiệt Ba đã báo bình an, tuy nhiên làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ vẫn chưa hạ nhiệt. Sự chỉ trích đổ dồn về phía công ty quản lý đã xử lý lịch trình thiếu chuyên nghiệp, khiến nữ diễn viên bỏ lỡ một trong những sự kiện thời trang lớn nhất năm.

Câu chuyện càng trở nên kịch tính khi những hình ảnh từ show diễn lan truyền trên mạng xã hội. Trong sơ đồ chỗ ngồi được ghi lại, Jisoo được xếp ngồi cùng các nhân vật cộm cán của tập đoàn LVMH là CEO Dior - Delphine Arnault và Antoine Arnault. Cách đó không xa là những gương mặt quyền lực trong giới như Anna Wintour và Pharrell Williams. Đáng chú ý, giữa Jisoo và Delphine Arnault vẫn còn một chỗ trống chưa có người ngồi. Ngay lập tức, cộng đồng mạng xứ Trung bắt đầu đặt giả thuyết: phải chăng vị trí đó vốn được dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba? Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, khán giả có lẽ đã được chứng kiến màn "đọ sắc" hiếm hoi giữa hai đại sứ đình đám của Dior ngay trên hàng ghế đầu quyền lực.

Khung hình đang được các netizen lan truyền, bày tỏ thắc mắc: Liệu chỗ trống bên cạnh Jisoo có lẽ nào đã được sắp xếp cho Địch Lệ Nhiệt Ba (Ảnh X).

"Kiếp nạn" lỡ hẹn cùng Dior lần này của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khiến người hâm mộ bất ngờ nhớ lại một câu chuyện tương tự từng xảy ra với đàn chị Dương Mịch. Quay trở lại năm 2012, Dương Mịch khi ấy là một trong số những nữ diễn viên sớm tiếp xúc cùng các thương hiệu xa xỉ. Được mời tham dự sự kiện khai trương của Dior tại Hong Kong (Trung Quốc) nhưng Dương Mịch đã không thể có mặt vì người quản lý đột ngột làm thất lạc hộ chiếu của cô. Khi đó, Dương Mịch chỉ có thể đăng tải lời chúc mừng thương hiệu trên mạng xã hội kèm lời giải thích đầy tiếc nuối.

Có là "nữ hoàng sân bay" Dương Mịch cũng phải chịu trận khi mất cơ hội trước cánh cổng đến với Dior (Ảnh IGNV).

Sau hơn một thập kỷ, dù chưa có cơ hội chính thức hợp tác cùng Dior , Dương Mịch đã xây dựng được vị thế vững chắc trong thế giới thời trang cao cấp với danh sách các luxury brand nối dài. Nữ diễn viên từng đảm nhận vai trò đại sứ cho hàng loạt nhà mốt như Versace , Christian Louboutin hay LOEWE trước khi "về chung nhà" với Prada - một trong những thương hiệu quyền lực bậc nhất Milan.

Mùa mốt gần nhất đánh dấu cột mốc đáng chú ý khi Dương Mịch lần đầu tham dự show diễn của Prada với tư cách đại sứ thương hiệu. Sự xuất hiện của nữ diễn viên tại Milan Fashion Week nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông, chứng minh sức hút bền bỉ của một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu Cbiz.