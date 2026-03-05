Dân mạng sốc toàn tập khi Calvin Klein dựng tượng Jung Kook mặc quần cao bằng cả toà nhà giữa New York

Mới đây một loạt hình ảnh và video đang lan truyền trên mạng xã hội quốc tế đã khiến cộng đồng ARMY đứng ngồi không yên. Theo đó, hàng nghìn bình luận liên tục gọi tên Jung Kook (BTS) khi một "công trình" khổng lồ được cho tượng của anh được Calvin Klein dựng lên sừng sững giữa New York City .

Ảnh @why.cgi.

Trong loạt ảnh đang gây sốt là cảnh tượng một bức tượng khổng lồ mô phỏng phần thân dưới của nam idol trong chiếc quần jeans đen kết hợp underwear cạp logo đặc trưng của Calvin Klein. Công trình được dựng ở khu Rockefeller Center dường như đang trong quá trình thi công với nhiều cần cẩu cỡ lớn, công nhân treo mình trên giàn nâng để hoàn thiện các chi tiết. Ở góc máy từ dưới lên, bức tượng thậm chí được ước tính cao ngang ngửa ngững tòa nhà hàng chục tầng, tạo nên khung cảnh choáng ngợp đến khó tin.

Ảnh @why.cgi.

Ở một số góc nhìn khác, người qua đường và fan hâm mộ đang tranh thủ check-in cùng tác phẩm, có người đứng lọt thỏm trong ống quần khổng lồ, người khác thì ôm hôn hình ảnh của Jung Kook được in quanh khu vực trưng bày. Xung quanh công trình còn được dựng rào chắn phủ kín hình ảnh nam idol trong campaign mới của Calvin Klein cho dòng Baggy Jeans.

Chiến dịch Spring 2026 ghi dấu lần kết hợp tiếp theo của bộ đôi CK x JK ra mắt hồi cuối tháng 2 vừa qua giới thiệu nhiều phom dáng quần jeans quen thuộc như 90s Straight hay Baggy Jeans. Trong thông cáo chiến dịch, Jung Kook chia sẻ: "Tôi thích jeans của Calvin Klein vì chúng được thiết kế để thực sự sống cùng người mặc."

Ảnh @why.cgi.

Tưởng chừng thương hiệu Mỹ đã chơi một ván cờ lớn để quảng bá cho campaign mới, nhưng sự thật phía sau khiến nhiều người tiếc nuối. Toàn bộ công trình gây sốc nói trên thực chất chỉ là sản phẩm đồ hoạ được tạo ra bởi một studio sáng tạo. Chủ bài đăng tiết lộ: "New York vừa có một chiếc quần khổng lồ từ Calvin Klein x Jungkook. Lấy cảm hứng từ bộ sưu tập này, chúng tôi tưởng tượng một chiếc jeans khổng lồ xuất hiện giữa thành phố."

Tuy vậy, không ít ARMY đã bị đánh lừa bởi độ chân thực của hình ảnh, phần bình luận nhanh chóng tràn ngập những câu hỏi như: "Cái này ở khu nào của New York vậy?", "Tôi phải tới check-in ngay", hay thậm chí "Cảm ơn Calvin Klein đã biến giấc mơ của tôi thành sự thật!". Khi nhận ra đây chỉ là sản phẩm tưởng tượng, nhiều fan còn tag thẳng thương hiệu, mong rằng ý tưởng này sẽ được hiện thực hóa ngoài đời.

Sự bùng nổ của những hình ảnh CGI như trên cũng phần nào cho thấy sức hút thương mại khổng lồ của Jung Kook trong vai trò đại sứ của nhà mốt Mỹ. Tháng 3/2023, thành viên BTS được công bố là gương mặt toàn cầu của Calvin Klein cho cả hai dòng sản phẩm Jeans và Underwear. Khi ấy, thương hiệu đã tung ra chiến dịch toàn cầu với quy mô hoành tráng, phủ kín hình ảnh nam idol trên billboard, trung tâm thương mại và các khu vực sầm uất khắp thế giới.

Đáng nhớ nhất là màn xuất hiện bất ngờ của Jung Kook tại Times Square, nơi anh trình diễn album cá nhân trong bộ denim all-black nam tính giữa quảng trường đông đúc, nhanh chóng trở thành một khoảnh khắc viral toàn cầu.

Ảnh Getty Images.

Đến Spring 2024, Calvin Klein tiếp tục thể hiện sự đầu tư mạnh tay khi thuê trọn Grand Central Terminal - nhà ga lớn nhất thế giới tại New York làm bối cảnh thực hiện chiến dịch quảng cáo cùng nam đại sứ của mình.