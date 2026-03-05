Chị em nên tham khảo dần 4 xu hướng sandal của mùa hè 2026: Toàn kiểu xinh xắn, dễ kết hợp

Mùa hè 2026 chứng kiến sự lên ngôi của những đôi sandal vừa thoải mái vừa giàu tính thẩm mỹ. Không còn là lựa chọn phụ cho những ngày nắng gắt, sandal giờ đây trở thành điểm nhấn chính trong nhiều bản phối trang phục từ dạo phố cuối tuần, cà phê cùng bạn bè đến những chuyến du lịch ngắn ngày.

4 xu hướng dưới đây đang được yêu thích bởi tính ứng dụng cao, dễ phối đồ và phản ánh tinh thần phóng khoáng đặc trưng của mùa hè.

Dép lê to bản

Dép lê to bản tiếp tục giữ vững vị trí trong danh sách những món đồ "must-have" của mùa nóng. Thiết kế quai ngang bản lớn tạo cảm giác chắc chắn, nâng đỡ tốt bàn chân, đồng thời mang lại vẻ ngoài cá tính và hiện đại.

Chất liệu da mềm, da tổng hợp cao cấp được ưa chuộng vì nhẹ và bền. Gam màu trung tính như đen, be, nâu chocolate hoặc trắng ngà dễ phối với hầu hết trang phục thường ngày. Bạn có thể kết hợp dép lê to bản với quần short jeans và áo thun oversized cho những buổi dạo phố, hoặc phối cùng váy midi suông để tạo sự cân bằng giữa nét nữ tính và khỏe khoắn.

Dép xỏ ngón

Dép xỏ ngón vốn là đặc trưng của những ngày biển xanh, cát trắng. Tuy nhiên, mùa hè 2026 đánh dấu sự "lột xác" đáng kể của kiểu dép này. Thay vì thiết kế mỏng manh quen thuộc, các phiên bản mới tập trung vào phom dáng cứng cáp hơn, phần đế có độ dày vừa phải và quai dép được chăm chút về chất liệu.

Những đôi xỏ ngón bằng da trơn, da lộn hoặc có chi tiết kim loại nhỏ ở phần quai đang được ưa chuộng vì mang lại cảm giác trưởng thành, thanh lịch hơn. Nhờ vậy, dép xỏ ngón không chỉ phù hợp cho chuyến đi biển mà còn có thể đồng hành cùng bạn trong các buổi hẹn hò nhẹ nhàng hay khi dạo phố.

Khi phối đồ, hãy thử kết hợp dép xỏ ngón với quần linen ống rộng và áo hai dây, hoặc váy maxi bay nhẹ trong gió. Sự đơn giản của đôi dép sẽ giúp tổng thể trở nên thoáng đãng, đúng tinh thần mùa hè. Bí quyết để diện xỏ ngón đẹp là chọn kích cỡ vừa vặn và giữ cho bàn chân được chăm sóc gọn gàng – vì thiết kế tối giản sẽ làm lộ rõ từng chi tiết nhỏ.

Sandal dáng mule

Sandal dáng mule – kiểu giày hở gót – là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự tiện lợi nhưng vẫn muốn giữ nét chỉn chu. Không cần quai hậu hay dây buộc phức tạp, bạn chỉ việc xỏ chân vào và sẵn sàng ra ngoài. Chính sự đơn giản này khiến mule trở thành xu hướng nổi bật của mùa hè 2026.

Thiết kế mule năm nay thiên về phom gọn gàng, phần mũi có thể vuông hoặc hơi nhọn để tạo cảm giác thanh thoát. Quai ngang bản vừa hoặc quai chéo giúp ôm chân tốt hơn, tránh cảm giác lỏng lẻo khi di chuyển. Một số mẫu còn có gót thấp từ 3–5 cm, đủ để tôn dáng nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi đi cả ngày.

Sandal mule đặc biệt phù hợp với môi trường công sở sáng tạo hoặc những buổi gặp gỡ cần sự lịch sự vừa phải. Bạn có thể phối cùng quần âu lửng, áo sơ mi mỏng hoặc váy liền thân dáng suông. Sự kết hợp này mang lại hình ảnh hiện đại, tự tin mà không quá cầu kỳ.

Sandal quai mảnh

Nếu dép lê to bản đại diện cho sự mạnh mẽ, thì sandal quai mảnh lại là biểu tượng của nét mềm mại và quyến rũ. Những sợi quai nhỏ ôm nhẹ bàn chân tạo hiệu ứng thanh thoát, giúp đôi chân trông dài và gọn hơn. Mùa hè 2026, kiểu sandal này được ưa chuộng nhờ khả năng "nâng tầm" mọi bộ trang phục.

Các gam màu ánh kim như bạc, vàng champagne hay tông pastel nhẹ nhàng đang chiếm ưu thế. Thiết kế tối giản với hai đến ba quai mảnh vắt ngang bàn chân hoặc quấn nhẹ quanh cổ chân mang lại vẻ tinh tế mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí.

Sandal quai mảnh đặc biệt ăn ý với váy hai dây, chân váy lụa hoặc quần ống suông chất liệu mềm rủ. Khi kết hợp cùng túi xách nhỏ và trang sức tối giản, tổng thể sẽ trở nên hài hòa, nữ tính mà vẫn hiện đại. Tuy nhiên, để diện đẹp kiểu sandal này, bạn nên ưu tiên những mẫu có phần đế chắc chắn và dây quai không quá mỏng để đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển.

Ảnh: Instagram