Yeolan khoe cá tính với loạt trang phục mới từ Maje

Trong bộ ảnh mới thực hiện cùng Maje, Yeolan xuất hiện với loạt thiết kế Xuân – Hè mang đậm tinh thần Pháp hiện đại. Thay vì đóng khung trong những phom dáng quen thuộc, cô nàng lựa chọn các item có chất liệu và họa tiết đa dạng, tập trung vào cách phối phụ kiện, đặc biệt là những chiếc túi "IT Bag" của Maje, để tạo nên dấu ấn thời trang riêng.

Ở layout đầu, Yeolan diện sơ mi dáng rộng kết hợp chân váy ngắn đồng bộ, nổi bật với họa tiết hoa trắng bản lớn trên nền đen. Chất liệu mềm rủ giúp từng bước di chuyển thêm nhẹ nhàng, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn rất thời trang.

Cô nàng khéo léo phối cùng tất trắng cao cổ và sandals đế dày, combo "ăn điểm" giúp cân bằng tỷ lệ trang phục, tạo vẻ trẻ trung, cá tính hơn hẳn. Bộ outfit vốn mang hơi hướng điệu đà, nhưng chỉ một vài chi tiết nhỏ đã khiến Yeolan trở nên năng động và hiện đại, rất hợp để xuống phố hoặc hẹn bạn café cuối tuần.

Tiếp tục vibe mùa hè rực rỡ, Yeolan chọn mẫu váy polo sọc đỏ – trắng. Thiết kế mang tinh thần preppy quen thuộc nhưng được làm mới bằng phom ôm nhẹ và hàng khuy kim loại vàng cực sang.

Cô chọn túi tote da lộn màu nâu bò, điểm nhấn khiến tổng thể trông "giàu vibe" hơn. Chất vải thun mềm phối với da lộn thô mộc tạo nên sự tương phản thú vị, giúp outfit vừa đơn giản vừa nổi bật.

Ở một khung hình khác, Yeolan diện áo khoác ngắn màu kem mix cùng chân váy đen.

Cô nàng thắt thêm khăn bandana ở cổ và chọn chiếc túi M Bag đinh tán lỗ tròn, chi tiết khiến outfit mang tinh thần học đường cổ điển nhưng thêm chút bụi bặm rất thời thượng.

Bộ váy dệt kim màu trắng kem với bề mặt đan lưới xuyên thấu cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua. Maje không tập trung vào chi tiết cầu kỳ mà đề cao kết cấu sợi dệt: mềm, co giãn và ôm nhẹ theo dáng người. Lớp lót tinh tế giúp thiết kế vừa gợi cảm vừa đảm bảo sự kín đáo.

Yeolan hoàn thiện set đồ bằng chiếc túi da bóng, tạo độ tương phản nhẹ so với chất liệu dạ của áo khoác và chân váy, giữ tổng thể tone-sur-tone nhưng vẫn đủ điểm nhấn.

Tại Việt Nam, thương hiệu Maje được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

Maje Hà Nội

53 Tràng Tiền, P. Cửa Nam, Hà Nội

Giờ mở cửa: 9:00 – 20:00

Điện thoại: +84 24 3 2012860

Email: maje.hn@tamsonfashion.com

Maje Lotte Mall West Lake Hanoi

Tầng 1 – Lô 118, Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công, P. Tây Hồ, Hà Nội

Giờ mở cửa: 9:30 – 22:00

Điện thoại: +842432015150

Email: maje.lottemallhn@tamsonfashion.com

Maje Saigon Centre

L2 – 19, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 9:00 – 21:30

Điện thoại: +84 28 3 9152987

Email: maje.sgc@tamsonfashion.com

Maje Diamond Plaza

XA-22001, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa: 9:30 – 22:00

Điện thoại: +84 28 3 5356499

Email: maje.diamondplaza@tamsonfashion.com