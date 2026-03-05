5 kiểu quần đàn ông sẽ mặc khắp nơi trong năm 2026

Nếu nhìn lại vài năm gần đây, tủ đồ của đàn ông đã trải qua một giai đoạn khá đặc biệt. Sau đại dịch, thời trang nam gần như bị chi phối bởi sự thoải mái: quần nỉ, quần jogger, những phom dáng rộng rãi dễ chịu mang tinh thần homewear.

Nhưng năm 2026 đang báo hiệu một bước ngoặt. Thời trang nam không còn chỉ xoay quanh sự tiện lợi. Các sàn diễn lớn từ Paris đến Milan cho thấy một xu hướng rõ rệt: phom dáng trở nên sắc nét hơn, chất liệu cá tính hơn và tổng thể trang phục bắt đầu quay lại với tinh thần thời trang đúng nghĩa.

Nói đơn giản hơn, quần của đàn ông đang thú vị trở lại.

Dưới đây là năm kiểu quần sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong tủ đồ nam giới trong năm 2026.

Quần ống loe: từ hoài cổ thành tuyên ngôn mới

Có lẽ ít ai nghĩ rằng quần ống loe lại có thể trở lại mạnh mẽ đến vậy. Nhưng xu hướng này đã âm thầm quay lại từ năm 2025 và sang năm 2026, nó gần như chính thức bước vào dòng chính.

Điểm hấp dẫn của quần ống loe nằm ở đường silhouette rất đặc trưng. Phần đùi ôm gọn, sau đó mở rộng dần từ đầu gối xuống gấu, tạo nên một tỷ lệ cơ thể dài và thanh thoát hơn.

Nhiều nhà thiết kế đang khai thác kiểu phom này theo nhiều cách khác nhau. Louis Vuitton trong bộ sưu tập Xuân Hè 2026 đã giới thiệu hàng loạt thiết kế bootcut, từ quần denim đến quần âu xẻ gấu. Trong khi đó, Willy Chavarria lại mang đến những phiên bản rộng rãi hơn, gợi lại tinh thần Y2K.

Quần ống loe không còn là món đồ retro đơn thuần. Nó đang trở thành một tuyên ngôn phong cách mới của thời trang nam.

Denim làm cũ: chiếc quần kể câu chuyện của thời gian

Denim chưa bao giờ rời khỏi thời trang nam, nhưng cách xử lý denim luôn thay đổi theo từng giai đoạn.

Nếu như trước đây quần jeans xanh trơn là chuẩn mực, thì năm 2026 lại thiên về những chiếc quần có dấu vết của thời gian. Những lớp wash mạnh, bề mặt loang màu, thậm chí rách xước có chủ ý đang trở thành chi tiết được ưa chuộng.

Những chiếc quần như vậy tạo ra cảm giác mỗi món đồ đều có cá tính riêng. Nó không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại mang đến phong cách.

Trên sàn diễn, Dior Xuân Hè 2026 mang đến những thiết kế denim patchwork với hiệu ứng wash mạnh. Louis Vuitton cũng thử nghiệm nhiều bảng màu denim khác nhau, từ xanh lá đến nâu, thay vì chỉ quanh quẩn với màu xanh cổ điển.

Với xu hướng này, những chiếc quần jeans cũ trong tủ đồ bỗng nhiên trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

Quần cạp cao: phom dáng của những quý ông cổ điển

Nếu phải chọn một phom quần giúp đàn ông trông cao ráo và lịch lãm hơn ngay lập tức, đó gần như chắc chắn là quần cạp cao.

Thiết kế này gợi nhớ đến phong cách của các ngôi sao điện ảnh thập niên 1980. Phần eo được nâng lên cao hơn, thân quần ôm gọn và ống quần rơi thẳng xuống, tạo nên tỷ lệ cơ thể cân đối.

Quần cạp cao có một lợi thế rất rõ ràng: nó kéo dài đôi chân và khiến vóc dáng trông gọn gàng hơn.

Chính vì vậy, dù mang tinh thần retro, kiểu quần này lại cực kỳ thực tế. Nó vừa phù hợp với trang phục công sở, vừa dễ kết hợp với phong cách casual hàng ngày.

Quần slim-fit: trở lại nhưng thông minh hơn

Quần slim-fit từng là biểu tượng của thời trang nam trong suốt thập niên 2010. Sau đó, nó gần như biến mất khi quần rộng và phom oversized lên ngôi.

Nhưng năm 2026, slim-fit đang quay trở lại, theo một cách trưởng thành hơn.

Điểm khác biệt lớn nhất là sự cân bằng. Những chiếc quần slim ngày nay không bó sát cực đoan như trước đây. Chúng vẫn giữ đường nét gọn gàng nhưng có thêm không gian chuyển động để đảm bảo sự thoải mái.

Versace , Loewe và Gucci đều đã đưa phom slim-fit trở lại trong các bộ sưu tập gần đây, cho thấy xu hướng này đang dần được tái định nghĩa.

Slim-fit của năm 2026 không phải là sự ôm sát, mà là sự gọn gàng.

Quần da: chất liệu đang hồi sinh

Trong nhiều năm, quần da thường gắn với hình ảnh rockstar hoặc những phong cách khá kén người mặc. Nhưng thời trang luôn vận động theo chu kỳ, và hiện tại chất liệu da đang quay trở lại mạnh mẽ.

Sự hồi sinh này phần lớn đến từ làn sóng hoài cổ của thập niên 1970 và 1980 đang lan rộng trong thời trang.

Tất nhiên, quần da đen cổ điển vẫn là lựa chọn phổ biến nhất. Nhưng các nhà thiết kế đang bắt đầu thử nghiệm nhiều chất liệu và màu sắc khác nhau, khiến quần da trở nên đa dạng và dễ tiếp cận hơn.

Những thiết kế mới mềm mại hơn, linh hoạt hơn và mang tinh thần hiện đại hơn so với hình ảnh quần da cứng cáp trước đây.

Khi quần của đàn ông bắt đầu thú vị trở lại

Điểm chung của các xu hướng quần năm 2026 là sự dịch chuyển khỏi tinh thần quá thoải mái của những năm gần đây.

Quần của đàn ông đang quay lại với phom dáng rõ ràng hơn, chất liệu mạnh mẽ hơn và cá tính rõ nét hơn.

Sau một thời gian dài ưu tiên sự tiện lợi, thời trang nam đang trở lại với điều mà nó vốn dĩ nên có: phong cách.