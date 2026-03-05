Ôn lại 4 cách mặc áo sơ mi cực kỳ sành điệu cho mùa hè sắp tới

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ với những món trang phục vừa thoải mái vừa dễ phối. Trong số đó, áo sơ mi là item tưởng chừng quen thuộc nhưng lại có khả năng biến hóa linh hoạt hơn bạn nghĩ. Không cần những cách phối quá cầu kỳ, chỉ với vài gợi ý đơn giản, bạn hoàn toàn có thể nâng tầm phong cách thường ngày của mình.

Áo sơ mi và chân váy dài

Sự kết hợp giữa áo sơ mi và chân váy dài mang đến vẻ ngoài nữ tính nhưng không hề "dừ". Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn muốn trông chỉn chu hơn một chút, dù là đi làm, đi cà phê hay dạo phố cuối tuần.

Với mùa hè, hãy ưu tiên các chất liệu nhẹ như cotton mỏng, linen hoặc lụa mềm để tạo độ thoáng mát. Một chiếc áo sơ mi trắng cơ bản khi kết hợp cùng chân váy maxi màu trung tính sẽ mang lại tổng thể hài hòa, dễ nhìn. Nếu thích nổi bật hơn, bạn có thể chọn chân váy họa tiết hoa nhỏ hoặc kẻ để tạo điểm nhấn.

Đừng quên thêm một đôi sandal quai mảnh hoặc giày bệt để hoàn thiện outfit. Một chiếc túi cói hoặc túi vải tote sẽ giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, đúng tinh thần mùa hè.

Áo sơ mi và chân váy ngắn

Nếu chân váy dài mang đến sự dịu dàng, thì chân váy ngắn lại giúp bạn "hack tuổi" đáng kể. Combo áo sơ mi và chân váy ngắn đặc biệt phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét lịch sự cần thiết.

Bạn có thể chọn chân váy chữ A, chân váy denim hoặc chân váy xếp ly tùy theo sở thích. Một chiếc sơ mi oversize khi kết hợp với chân váy ngắn sẽ tạo hiệu ứng cân đối thú vị: phần trên rộng rãi, phần dưới gọn gàng, giúp tổng thể vừa thoải mái vừa thời thượng. Giày sneaker trắng, giày mary jane hoặc sandal đế thấp đều có thể kết hợp linh hoạt với outfit này.

Áo sơ mi và quần âu

Nhiều người nghĩ quần âu chỉ phù hợp với môi trường công sở, nhưng thực tế đây là món đồ rất dễ mặc và cực kỳ linh hoạt. Khi kết hợp cùng áo sơ mi, bạn sẽ có một set đồ vừa thanh lịch vừa hiện đại, phù hợp từ đi làm đến những buổi gặp gỡ quan trọng.

Vào mùa hè, hãy ưu tiên quần âu dáng suông, chất liệu mỏng nhẹ để tránh cảm giác bí bách. Những tông màu như be, xám nhạt, trắng kem hoặc nâu sáng đều rất dễ phối cùng sơ mi trắng, xanh nhạt hay hồng pastel.

Phong cách này không cần quá nhiều phụ kiện. Một đôi giày loafer hoặc sandal cao gót thấp là đủ để tạo nên sự thanh lịch vừa phải. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn trông thật cuốn hút.

Áo sơ mi và quần jeans

Nhắc đến áo sơ mi mà bỏ qua quần jeans thì thật thiếu sót. Đây có lẽ là công thức quen thuộc nhất, nhưng cũng chính vì vậy mà bạn có thể thoải mái sáng tạo theo nhiều cách khác nhau.

Một chiếc sơ mi trắng kết hợp với jeans xanh cơ bản luôn mang lại vẻ ngoài gọn gàng, dễ chịu. Nếu thích phong cách năng động, bạn có thể chọn sơ mi oversize và thả tự nhiên bên ngoài quần. Còn nếu muốn tôn dáng hơn, hãy sơ vin gọn gàng và thêm một chiếc thắt lưng da.

Jeans ống suông, jeans ống đứng hay jeans lưng cao đều có thể kết hợp tốt với sơ mi. Với những ngày nắng nóng, bạn có thể xắn nhẹ tay áo hoặc buộc vạt áo thành kiểu crop nhẹ để tạo cảm giác mát mẻ và trẻ trung hơn.

Đôi khi, chỉ cần thay đổi màu sắc hoặc họa tiết của áo sơ mi, như denim on denim, kẻ ô hoặc kẻ dọc, màu nổi bật, là bạn đã có một diện mạo hoàn toàn khác. Kết hợp cùng sneaker, sandal hoặc giày búp bê đều phù hợp, tùy vào hoàn cảnh và cá tính riêng.

Ảnh: Instagram