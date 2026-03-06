"Daddy" hot nhất MXH vừa đón sinh nhật tuổi 60: 4 bí quyết giữ vóc dáng và mái tóc luôn phong độ

Khi nhắc đến hình mẫu "quý ông không tuổi" tại châu Á, nhiều người thường nghĩ ngay đến Chuando Tan (Trần Vũ Phi). Mỗi năm vào dịp sinh nhật của ông, mạng xã hội lại một lần nữa dậy sóng vì loạt ảnh mới được đăng tải, thậm chí lượt tìm kiếm về cái tên Chuando Tan trên Google cũng tăng vọt vì nhiều người không thể tin vào mắt mình về số tuổi mà người đàn ông này được giới thiệu. Mới đây, khi vừa bước sang tuổi 60, Chuando Tan chia sẻ vài bức ảnh mừng sinh nhật trên Instagram.

Điều khiến cộng đồng mạng bất ngờ không gì khác mà chính là diện mạo của nhân vật chính. Thân hình với cơ bắp săn chắc, gương mặt ít nếp nhăn, gu thời trang trẻ trung, đặc biệt là mái tóc dày với đường chân tóc gần như không thay đổi khiến nhiều người không tin đây là một người đã bước sang tuổi lục tuần. Không ít bình luận cho rằng ông trông giống một người trẻ mới ngoài 30.

Chuando Tan vốn đã sớm bắt đầu bước chân vào làng mẫu từ khi mới 16 tuổi và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của ngành thời trang Singapore trong giai đoạn thập niên 80-90s. Sau nhiều năm hoạt động trước ống kính, ông dần chuyển hướng sang công việc phía sau hậu trường với vai trò nhiếp ảnh gia. Chuando cùng cộng sự thành lập studio ChuanDo & Frey, một công ty nhiếp ảnh thời trang có tiếng, chuyên thực hiện các bộ hình mang phong cách sang trọng, hiện đại và thường xuất hiện trên nhiều tạp chí quốc tế.

Trong sự nghiệp nhiếp ảnh, Chuando Tan từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Janet Jackson, Angelababy hay Rita Ora. Bên cạnh đó, ông còn điều hành công ty quản lý người mẫu quốc tế Ave Management. Trước đây Chuando Tan cũng từng thử sức với con đường ca hát, tuy nhiên không tạo được nhiều dấu ấn. Phải đến năm 2017, cái tên này mới bất ngờ bùng nổ trên mạng xã hội toàn cầu khi loạt ảnh cho thấy ngoại hình "không tuổi" của ông lan truyền mạnh mẽ. Sự chú ý to lớn còn mở ra cơ hội để mỹ nam này thử sức với lĩnh vực diễn xuất từ năm 2020.

Không ít tờ báo quốc tế như New York Post, Daily Mail hay AsiaOne đều từng dành bài viết riêng để nói về hiện tượng này, xem Chuando Tan như minh chứng sống rằng tuổi tác không phải rào cản của sự phong độ và sức hút. Tài khoản mạng xã hội của Chuando Tan vì thế nhanh chóng thu hút hàng triệu người theo dõi, với vô số bình luận tò mò về bí quyết giúp ông duy trì diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, bản thân ông từng chia sẻ rằng bí quyết giữ được phong độ không chỉ nhờ yếu tố di truyền mà chủ yếu đến từ lối sống kỷ luật kéo dài hàng chục năm. Theo quan điểm của ông, việc duy trì vóc dáng và sức khỏe "30% đến từ vận động, còn 70% phụ thuộc vào chế độ ăn uống và sinh hoạt".

1. Ngủ đủ giấc - thói quen đơn giản nhưng quan trọng nhất

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Chuando Tan cho biết điều ông coi trọng nhất trong việc chống lão hóa chính là giấc ngủ - luôn cố gắng duy trì thói quen ngủ đủ khoảng 8 tiếng mỗi ngày. Theo ông, thiếu ngủ không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phục hồi của cơ bắp và khả năng trao đổi chất. Một giấc ngủ sâu và đủ giúp hormone trong cơ thể ổn định hơn, đồng thời hỗ trợ làn da và vóc dáng duy trì trạng thái tốt.

Chuando Tan xem giấc ngủ như liệu pháp chống lão hóa tự nhiên hiệu quả nhất. Nhờ duy trì nhịp sinh hoạt đều đặn, ngủ sớm và thức dậy đúng giờ, cơ thể ông luôn giữ được mức năng lượng cao và khả năng trao đổi chất ổn định dù đã bước qua tuổi 60.

2. Tập luyện 5 ngày mỗi tuần suốt nhiều thập kỷ

Song song với việc ngủ đủ giấc, vận động cũng là phần không thể thiếu trong cuộc sống của Chuando Tan. Ông duy trì lịch tập khoảng 5 ngày mỗi tuần, dành hai ngày cuối tuần để cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi.

Niềm yêu thích thể thao của nam nhiếp ảnh gia bắt đầu từ khi còn rất trẻ. Từ thời thiếu niên, Chuando Tan đã được cha và chú đưa đến phòng gym, vì vậy việc tập luyện dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Các bài tập của ông không quá phức tạp, chủ yếu xoay quanh những động tác cơ bản như nâng tạ hoặc các bài tập sức mạnh truyền thống.

Ngoài ra, Chuando từng là vận động viên bơi lội trong đội tuyển của trường khi còn đi học. Thói quen bơi lội vẫn được duy trì cho đến hiện tại, giúp cải thiện sức bền cũng như giữ cho cơ thể luôn cân đối và linh hoạt.

3. Chế độ ăn nhiều protein, hạn chế tinh bột vào buổi tối

Bên cạnh việc tập luyện, Chuando Tan đặc biệt chú trọng đến chế độ ăn uống. Bữa sáng của ông thường rất giàu protein. Có những ngày ông ăn tới 6 quả trứng hoặc uống sinh tố protein để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể sau khi ngủ dậy.

Ngoài ra, bữa sáng của ông còn có các thực phẩm như yến mạch, mật ong, bơ, các loại quả mọng và hạt dinh dưỡng. Những thực phẩm này giúp cung cấp chất béo tốt, chất xơ và vitamin cần thiết cho cơ thể.

Trong khi đó, bữa trưa và bữa tối lại được giữ khá nhẹ nhàng. Chuando Tan thường chọn các món chế biến đơn giản như gà hấp, cá nướng hoặc súp cá, ăn kèm một lượng nhỏ cơm trắng. Ngay cả khi thưởng thức món cơm gà Hải Nam nổi tiếng của Singapore, ông cũng thay phần cơm dầu bằng cơm trắng để giảm bớt lượng chất béo và calo.

4. Ngừng ăn trước khi ngủ nhiều giờ để giữ cơ thể gọn gàng

Một thói quen quan trọng khác của Chuando Tan là kiểm soát thời điểm ăn uống. Ông thường ngừng ăn khoảng 5 đến 6 tiếng trước khi đi ngủ. Theo ông, việc ăn quá sát giờ ngủ khiến cơ thể phải tiếp tục tiêu hóa trong khi đang nghỉ ngơi, dễ dẫn đến tích trữ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ. Ngược lại, nếu dừng ăn sớm, cơ thể có đủ thời gian xử lý thức ăn và chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn khi ngủ. Điều này không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nhờ sự kỷ luật đó, ở tuổi 60 ông vẫn giữ được thân hình săn chắc, tỷ lệ mỡ thấp và mái tóc dày đáng ngưỡng mộ, trở thành minh chứng sống cho việc lối sống lành mạnh có thể giúp con người trẻ lâu đến mức nào.

