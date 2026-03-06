Tổng tài số khổ dự Fashion Week: Lên đồ bảnh hơn Lee Min Ho, dân mạng đồng lòng đòi "giải cứu"

Trong không khí sôi động của Paris Fashion Week mùa Thu/Đông 2026 khi các nhà mốt lớn lần lượt trình làng các sáng tạo mới cùng dàn sao quốc tế liên tục đổ bộ về kinh đô ánh sáng, Ji Chang Wook trở thành một trong những gương mặt châu Á thu hút nhiều sự chú ý trên hàng ghế khách mời. Xuất hiện tại show Tom Ford với tư cách đại sứ toàn cầu, nam diễn viên mang đến hình ảnh lịch lãm, phong thái khiến nhiều người nhận xét rằng chẳng khác nào một "tổng tài" bước ra từ màn ảnh.

Ji Chang Wook tại Paris Fashion Week FW26 cùng Tom Ford (Nguồn MTV).

Tại sự kiện, Ji Chang Wook lựa chọn bộ suit hai hàng khuy mang sắc xanh midnight. Chất liệu vải ánh nhẹ với họa tiết hình học tinh tế tạo nên hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn đêm của Paris. Thiết kế suit được cắt may chuẩn mực với phần vai nhấn mạnh, eo gọn gàng và quần suông dài, kết hợp cùng boots da đen. Bên trong, nam diễn viên phối áo sơ mi đen đồng điệu, hoàn thiện tổng thể bằng cặp kính râm tối màu, mang đậm tinh thần Tom Ford.

Đông đảo người hâm mộ nước Pháp chào đón sự xuất hiện của nam diễn viên xứ Hàn (Ảnh MTV, X).

Với lần thứ hai tham dự tuần lễ thời trang Paris cùng nhà mốt, sự xuất hiện mới đây của Ji Chang Wook tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác ổn định giữa nam diễn viên và Tom Ford, đồng thời cho thấy ảnh hưởng ngày càng rộng của anh trong địa hạt thời trang cao cấp.

Nếu ở mùa Xuân/Hè 2026 diễn ra vào tháng 9/2025, Ji Chang Wook từng gây chú ý với bản phối suit cùng áo trench coat mang hơi hướng cổ điển, gợi nhớ hình ảnh chàng vệ sĩ lạnh lùng trong bộ phim The K2 từng làm nên tên tuổi của anh, thì tại show Thu/Đông 2026, vẻ ngoài của nam diễn viên lại được nâng tầm nhờ bối cảnh trình diễn vào khung giờ tối. Ánh đèn flash cùng không gian Paris về đêm giúp chất liệu jacquard của bộ suit phát huy hiệu ứng đầy sang trọng, cuốn hút.

Sự tự tin, thần thái khác biệt của Ji Chang Wook trong thời trang được nhận xét là yếu tố gây bất ngờ so với hình ảnh một diễn viên (Ảnh X).

Liên tục mang đến những màn xuất hiện ấn tượng khi kết hợp cùng nhà mốt biểu trưng cho sự lịch lãm, Ji Chang Wook nhận được hàng loạt phản hồi tích cực từ người hâm mộ quốc tế lẫn khán giả Việt Nam. Không ít bình luận cho rằng phong thái của nam diễn viên hoàn toàn phù hợp với hình tượng "tổng tài" trên màn ảnh thay vì hình tượng "nam chính số khổ" từng xuất hiện phần lớn trong sự nghiệp diễn xuất. Chính vì vậy, khi nhìn thấy anh trong những bộ suit hoàn hảo tại các sự kiện thời trang, cư dân mạng lại đồng loạt kêu gọi các nhà sản xuất phim "giải cứu" nam diễn viên bằng một vai tổng tài đúng nghĩa:

"Đẹp trai thế này mà vai nào cũng khổ", "Xin hãy cho anh tôi đóng vai tài phiệt một lần", "Anh ấy sinh ra để mặc Tom Ford"...

Diện mạo của nam diễn viên ở show Xuân/Hè 2026 (Ảnh X).

Một số ý kiến còn so sánh Ji Chang Wook với người bạn đồng niên Lee Min Ho - một tài phiệt quen mặt trên màn ảnh Hàn. Theo nhiều khán giả, trong khi Lee Min Ho bị cho là đã bắt đầu lộ dấu hiệu tuổi tác vài năm gần đây, thì Ji Chang Wook vẫn còn nguyên phong độ và toát lên nét hấp dẫn ở độ tuổi của mình. Không chỉ là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn, nam diễn viên đang dần khẳng định vị trí trên bản đồ thời trang xa xỉ.