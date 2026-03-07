Nữ chính phim "Đồi gió hú" cứ xuống phố là mặc jeans, mix đồ đơn giản nhưng càng nhìn càng cuốn

Margot Robbie đang là nữ diễn viên Hollywood được quan tâm khi đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Đồi gió hú (2026). Trong phim Margot Robbie luôn xuất hiện với tạo hình lộng lẫy và quyến rũ, cùng những kiểu tóc được trau chuốt ở từng khung hình. Dẫu vậy ở ngoài đời, Margot Robbie lại có các lựa chọn đơn giản hơn khi diện đồ xuống phố.

Cụ thể, Margot Robbie yêu thích nhất là quần jeans. Với món thời trang basic này, Margot Robbie có những cách kết hợp khéo léo để tạo nên các bộ cánh nổi bật, nhưng vẫn giữ tinh thần hiện đại, phóng khoáng của quần jeans.

Quần jeans và áo sơ mi

Quần jeans và áo sơ mi luôn là "cặp bài trùng" hoàn hảo. Sự kết hợp giữa hai item cơ bản này sẽ tạo nên bộ cánh đan xen giữa nét thanh lịch và sự cá tính, trẻ trung. Thay vì giới hạn phong cách bằng những mẫu áo sơ mi cơ bản, Margot Robbie có các lựa chọn đa dạng hơn, chẳng hạn như áo sơ mi denim, hay áo sơ mi họa tiết kẻ mang tông màu hồng và trắng làm chủ đạo.

Những set quần jeans của Margot Robbie biến hóa từ ngọt ngào tới bụi bặm và thời thượng. Nếu muốn trẻ hóa style trong mùa hè tới, phụ nữ U40 rất nên tham khảo cách phối quần jeans và sơ mi của Margot Robbie.

Quần jeans và áo len mỏng

Chị em có thể tranh thủ khoảng thời gian cuối xuân để diện những set áo len và quần jeans. Dẫu vậy, áo len mỏng sẽ phù hợp hơn ở thời điểm này. Margot Robbie rất trẻ trung và nổi bật với combo áo len cộc tay kết hợp quần jeans ống suông, rồi layer bên ngoài áo khoác dáng dài để giữ ấm và tăng vẻ sang xịn mịn.

Trong khi đó, combo áo cardigan mỏng và quần jeans ống suông lại gây ấn tượng ở sự nữ tính, ngọt ngào. Dù không tiêu tốn nhiều thời gian mix đồ nhưng vẫn luôn giúp người mặc ghi điểm phong cách. Tuyệt chiêu để nâng tầm set áo len mỏng và quần jeans chính là đi giày cao gót.

Quần jeans và áo thun/tank top

Một trong những nửa kia "hợp rơ" nhất với quần jeans chính là áo thun/tank top. Đây là những mẫu áo mang đậm nét trẻ trung, năng động. Margot Robbie luôn biết cách biến các set quần jeans và áo thun/tank top đơn giản trở nên vô cùng cuốn hút, xịn mịn. Bí kíp của cô chính là ưu tiên áo thun trắng dáng lửng rồi nhấn nhá thắt lưng, hay sơ vin bộ đôi quần jeans + tank top.

Ngoài ra, khoác ngoài combo áo thun trắng và quần jeans một chiếc áo sơ mi cũng là một cách rất hay để cộng thêm nét nữ tính và thanh lịch. Cuối cùng, các mẫu giày như giày mule cao gót, giày mũi nhọn, giày mary jane sẽ là những mảnh ghép hoàn hảo cho set quần jeans cuốn hút tới từng centimet.

Quần jeans và áo blazer

Trải qua năm tháng, áo blazer và quần jeans luôn là combo đẹp bền vững, không bao giờ lỗi mốt. Nếu như quần jeans giúp hack tuổi hiệu quả, thì blazer chính là "chìa khóa" mang đến vẻ sang trọng, thời thượng cho tổng thể. Xoay quanh hai item này, Margot Robbie biến hóa theo những cách linh hoạt nhưng vẫn có chất riêng.

Cô kết hợp quần jeans ống rộng với áo blazer oversized, phiên bản đen hoặc xám. Bên trong áo blazer dáng rộng, Margot Robbie diện áo tank top và sơ mi, hay áo crop top. Tất cả đã tạo nên tổng thể hài hòa, nhưng vẫn toát lên nét sang chảnh, thời thượng. Bí kíp để giúp set áo blazer và quần jeans trở nên long lanh hơn của Margot Robbie chính là tô điểm phụ kiện vàng. Ngoài ra, một đôi giày như giày da màu đen, hay giày cao gót mũi nhọn tông đỏ nâu chính là những lựa chọn lý tưởng để đảm bảo độ "xịn" cho cả tổng thể trang phục.

Ảnh: Sưu tầm