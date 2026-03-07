30 triệu người "chết điếng" khi xem gái Hàn tập lên cơ bụng số 11: Ai qua được 17 giây này kiểu gì cũng sẽ đẹp

Mới đây một video clip ghi lại buổi tập cơ bụng giữa Kazuha - thành viên nhóm nhạc LE SSERAFIM và HLV thể hình nổi tiếng Hàn Quốc Hayeon Song hiện đã thu hút hơn 30 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày đăng tải. Theo đó, nữ idol 22 tuổi đã trực tiếp hướng dẫn HLV Hayeon Song thực hiện bài tập bụng giúp cô tạo nên cơ bụng số 11 sắc nét, vốn trở thành thương hiệu cá nhân của mình.

Kazuha và HLV Hayeon Song cùng cơ bụng "không phải dạng vừa" (Ảnh IGNV).

Bài tập hot đang thu hút gần 30 triệu lượt xem (Nguồn @yogasong_hayeon).

Trong đoạn clip, Kazuha và Hayeon Song ngồi trên sàn tập với hai chân nâng khỏi mặt đất, thân người hơi ngả ra sau để giữ thăng bằng. Từ tư thế này, họ lần lượt thực hiện các động tác xoay thân người sang hai bên hay gập lên xuống liên tục, kết hợp đánh tay, đạp xe trên không. Điểm khó nằm ở việc siết chặt cơ bụng để giữ ổn định phần thân dưới và giữ lưng thẳng trong suốt quá trình.

Các tổ hợp trên khiến toàn bộ vùng core, bao gồm cơ bụng trên, bụng dưới và cơ liên sườn phải hoạt động liên tục. Chỉ sau vài giây, người tập sẽ cảm nhận rõ áp lực dồn vào vùng bụng và hông. Nếu giữ được nhịp xoay ổn định, cơ thể bắt đầu nóng lên nhanh chóng, kích hoạt nhóm cơ trung tâm.

Ngoài việc giúp siết eo và tăng sức bền vùng core, động tác này còn cải thiện khả năng giữ thăng bằng và ổn định thân người, điều đặc biệt quan trọng với những người thường xuyên vận động mạnh như dancer hoặc vận động viên.

Với nhiều người, bài tập trong video chỉ kéo dài chưa đến 20 giây, nhưng thực tế khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại giống như một bài kiểm tra sức mạnh và ý chí rất lớn. Nếu giữ được tư thế chuẩn và kiểm soát chuyển động mượt mà như Kazuha, cơ bụng sẽ được kích hoạt tối đa chỉ trong thời gian ngắn. Còn nếu mất thăng bằng hoặc hạ chân xuống quá sớm, hiệu quả của bài tập gần như giảm đi đáng kể.

Dưới phần bình luận điều hài hước đến từ những phản ứng "toát mồ hôi" của cư dân mạng, hầu hết đều không nghĩ mình có thể vượt qua 17 giây mà Kazuha hướng dẫn:

"Tôi thử rồi, suýt nữa là 'đăng xuất' luôn", "Để bảo vệ sức khỏe tinh thần, tôi quyết định tin đây là clip AI", "Chỉ nhìn thôi mà xương cụt của tôi đã biểu tình rồi nói chi là thử", "Khó lắm đó, tôi tập một lần xong nằm liệt giường 2 ngày". Thậm chí có người còn đùa rằng cơ bụng của Kazuha chắc làm bằng thép không gỉ chứ chẳng phải người thường.

Thực tế, nền tảng thể lực của Kazuha không phải tự nhiên mà có. Trước khi trở thành idol K-pop, cô từng là vũ công ballet chuyên nghiệp, theo học tại Dutch National Ballet Academy (Học viện Ba lê Quốc gia Hà Lan) và được đào tạo trong hệ thống ballet cổ điển châu Âu. Những năm tháng gắn bó với ballet giúp Kazuha sở hữu khả năng kiểm soát cơ thể cực tốt, đặc biệt là vùng core - phần quan trọng nhất để giữ thăng bằng và thực hiện các động tác xoay, nhảy trên sân khấu.

Kazuha nổi tiếng với cơ bụng đẹp sắc nét trên nhiều sân khấu (Ảnh X).

Đến hiện tại, nữ idol vẫn duy trì thói quen tập ballet như một cách giãn cơ trước và sau khi tập nhảy. Bên cạnh đó, lịch luyện tập của cô còn bao gồm nhiều giờ tập vũ đạo cường độ cao cùng các thành viên LE SSERAFIM, kết hợp thêm các bài tập toàn thân để tăng sức bền khi biểu diễn. Chính sự kết hợp giữa kỷ luật ballet, tập luyện core và vũ đạo cường độ cao đã tạo nên vóc dáng săn chắc đặc trưng của Kazuha, đặc biệt là đường cơ bụng số 11 được người hâm mộ ca ngợi suốt thời gian qua.