Nữ diễn viên thay đổi dụng cụ ăn hàng ngày, tới 41 tuổi eo vẫn thon và chân luôn nhỏ

Dù đã hoạt động trong ngành giải trí hơn hai thập kỷ, nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Chung Ah vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 41. Bí quyết giữ dáng của cô không nằm ở những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, mà ở lối sống khoa học kết hợp giữa chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện đều đặn. Nữ diễn viên cho biết cô luôn cố gắng duy trì cân nặng ổn định thay vì giảm cân quá nhanh, bởi điều này giúp cơ thể giữ được trạng thái khỏe mạnh ngay cả khi lịch trình làm việc bận rộn.

Vóc dáng mảnh mai của Lee Chung Ah ở tuổi ngoài 40. (Nguồn: Instagram)

Một trong những thói quen đáng chú ý của Lee Chung Ah là kiểm soát cân nặng mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, cô thường cân trọng lượng cơ thể, và nếu con số vượt quá 50kg, nữ diễn viên sẽ ngay lập tức đến phòng gym để tập luyện. Routine tập luyện của cô chủ yếu xoay quanh các bài cardio như chạy bộ hoặc đi bộ trên máy với độ dốc cao nhằm tăng hiệu quả đốt mỡ. Sau đó, cô tiếp tục với các bài tập tạ nhẹ để giúp cơ thể săn chắc, đặc biệt là các bài tác động vào cơ mông như hip abduction. Kết thúc buổi tập, Lee Chung Ah thường dành thời gian để giãn cơ nhẹ nhàng nhằm tránh chấn thương và giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.

(Nguồn: Instagram)

Bên cạnh việc tập luyện, chế độ ăn uống của nữ diễn viên cũng được xây dựng khá khoa học. Thay vì ăn quá nhiều trong một bữa, cô thường chia khẩu phần nhỏ và sử dụng bát, thìa nhỏ để ăn chậm hơn . Theo Lee Chung Ah, việc ăn chậm giúp cơ thể dễ cảm nhận cảm giác no, từ đó hạn chế tình trạng ăn quá mức.

Mẹo sử dụng bát, thìa nhỏ để giữ dáng của minh tinh xứ Hàn. (Nguồn: Instagram)

Trong thực đơn hàng ngày, cô đặc biệt yêu thích các món ăn giàu protein và dinh dưỡng từ thực vật. Một trong những món quen thuộc vào bữa sáng của nữ diễn viên là salad cà chua và đậu phụ, được rưới thêm sốt mè rang để tăng hương vị. Đậu phụ là nguyên liệu xuất hiện khá thường xuyên trong các bữa ăn của Lee Chung Ah vì chứa nhiều protein và axit amin cần thiết cho cơ thể, đồng thời giàu vitamin và khoáng chất như canxi, sắt hay vitamin A.

Ngoài ra, cô cũng thường chuẩn bị món salad đậu phụ đơn giản với dưa leo, ô liu và hạnh nhân nghiền. Sự kết hợp này vừa cung cấp chất béo lành mạnh, vừa bổ sung thêm protein giúp cơ thể no lâu. Một lựa chọn khác cho bữa sáng của nữ diễn viên là ức vịt áp chảo ăn kèm cà chua và các loại hạt. Dù khẩu phần khá nhỏ, Lee Chung Ah cho biết nếu vẫn cảm thấy đói sau bữa ăn, cô sẽ bổ sung thêm trái cây như táo hoặc cà chua thay vì các món nhiều calo.

(Nguồn: Instagram)

Một món ăn khác cũng thường xuyên xuất hiện trong thực đơn của cô là cơm gạo lứt ăn cùng natto và trứng chiên. Natto – đậu nành lên men – được xem là "siêu thực phẩm" nhờ chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất. Quá trình lên men còn giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, vì vậy Lee Chung Ah gần như luôn thêm nguyên liệu này vào bữa ăn của mình.

Ngay cả khi cần ăn nhẹ sau khi tập luyện, nữ diễn viên vẫn giữ thực đơn rất "clean". Món ăn vặt quen thuộc của cô chỉ đơn giản là một phần nhỏ đậu phụ rưới sốt mè ăn kèm vài lát dưa leo. Theo cô, đây là lựa chọn lành mạnh hơn nhiều so với những món ăn nhanh như mì gói thường được nhiều người lựa chọn vào ban đêm.

(Nguồn: Instagram)

Nhờ chế độ ăn uống cân bằng và thói quen tập luyện đều đặn, Lee Chung Ah từng giảm khoảng 2kg chỉ trong vòng một tuần, từ hơn 52kg xuống khoảng 50kg mà vẫn đảm bảo cơ thể khỏe mạnh. Quan trọng hơn, phương pháp này không quá khắc nghiệt và vẫn cho phép cô có những ngày "cheat day" để thưởng thức món ăn yêu thích.

Có thể thấy, bí quyết giữ dáng của Lee Chung Ah không nằm ở những phương pháp giảm cân cực đoan, mà ở sự kiên trì với lối sống lành mạnh. Việc kết hợp ăn uống khoa học, tập luyện hợp lý và duy trì kỷ luật với cơ thể chính là chìa khóa giúp nữ diễn viên luôn giữ được vóc dáng thon gọn cùng nguồn năng lượng tích cực ở tuổi ngoài 40.