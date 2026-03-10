Nữ phụ khiến Jisoo bớt hot vì màn "lột xác" thành tiểu thư quá đỉnh

Bộ phim Boyfriend On Demand đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội khi quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng cùng nội dung lãng mạn pha yếu tố giả tưởng hấp dẫn. Tâm điểm của dự án dĩ nhiên là Jisoo, nhưng bên cạnh nữ chính, nhân vật nữ phụ do Ahn Hayoung đảm nhận cũng bất ngờ thu hút nhiều sự chú ý.

Không chỉ ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp, nữ diễn viên còn khiến người xem ấn tượng với màn “lột xác” khi hóa thân thành tiểu thư sang chảnh, kiêu kỳ. Tạo hình chỉn chu, thần thái tự tin cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng của mỹ nhân sinh năm 1993 khiến dân tình không khỏi mê đắm. Đặc biệt, sự thay đổi hình tượng 100 độ so với siêu phẩm The Trauma Code của "bạn thân Jisoo" càng khiến nhân vật nhận được nhiều sự yêu thích.

Màn lột xác như 2 người khác nhau của Ahn Hayoung khiến các "mọt phim" Hàn không nhận ra. (Nguồn: ruby2710_)

Nhiều người không nhận ra nữ diễn viên trong The Trauma Code. (Nguồn: Instagram)

Trong Boyfriend On Demand, Ahn Hayoung ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào nhưng vẫn toát lên khí chất tiểu thư của nhân vật. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh cùng nụ cười nhẹ nhàng giúp cô mang lại cảm giác vừa thanh lịch, trang nhã vừa cuốn hút. Bên cạnh đó, những bộ cánh thời thượng, nữ tính và điệu đà như áo khoác lông, set đồ nữ tính, phụ kiện lấp lánh giúp tạo hình người đẹp thêm phần lấp lánh, chỉn chu. Mái tóc dài dài uốn nhẹ, lớp trang điểm trong trẻo càng tôn lên đường nét hài hòa trên gương mặt – xinh đẹp, quý phái và luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trên màn hình.

Khí chất sang chảnh chuẩn con nhà giàu của Ahn Hayoung. (Ảnh: TikTok)

Những thiết kế điệu đà, outfit gam màu pastel rất tiể thư giúp tạo hình của cô thêm trọn vẹn. Minh tinh xứ Hàn còn ưu ái những phụ kiện, kẹp tóc, trang sức để diện mạo thêm phần lung linh. (Ảnh: Instagram)

Ngoài đời, Ahn Hayoung gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, thanh thuần và trong trẻo giống các nữ idol Hàn Quốc. Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn với đường nét mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh cùng hàng mi cong giúp ánh nhìn luôn trông rất cuốn hút. Sống mũi cao thanh thoát và đôi môi hồng tự nhiên tạo nên tổng thể hài hòa, vừa nữ tính vừa trong trẻo. Làn da trắng mịn gần như không tì vết càng làm nổi bật vẻ đẹp tươi tắn của nữ diễn viên.

Nhan sắc mong manh, thanh thuần của minh tinh xứ Hàn. (Ảnh: Instagram)