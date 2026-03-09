Hoá ra Jennie "fake" chiều cao kiểu này: Lùn mấy cũng không cắt quần, phải vừa đi vừa dẫm nguyên giày lên mới được!

Là một trong những trendsetter hàng đầu Kpop hiện nay, mọi outfit Jennie diện đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Trước thềm show diễn Chanel FW26, nữ idol tiếp tục khiến cõi mạng phải ồn với những gì cô mặc. Điểm thú vị là các outfit lần này đều có một công thức chung: những chiếc quần dáng rộng cùng ống quần rất dài được phối cùng giày bệt. Combo tưởng chừng dễ “nuốt dáng” này lại được ngôi sao đình đám xử lý theo một cách rất riêng, rất Jennie. Dù sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, đại sứ Chanel vẫn cân đẹp nhờ cách phối gọn gàng, thần thái tự tin và gout thẩm mỹ tinh tế. Chính sự tối giản nhưng có điểm nhấn ấy đã khiến phong cách của Jennie tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng thời trang cho giới trẻ.

Set đồ ra sân bay khởi hành sang Paris của Jennie đang cực viral cõi mạng. (Ảnh: Instagram)

Jennie một lần nữa biến sân bay thành sàn diễn cá nhân của mình với bản phối định nghĩa cho sự sang trọng, tối giản và hiện đại. Đại sứ của Chanel khéo léo cân bằng giữa sự thoải mái và tinh thần thanh lịch vốn có của nhà mốt khi layer một chiếc áo len màu camel mềm mại bên ngoài áo trắng tinh giản. Kết hợp cùng quần jeans cạp trễ, nhấn nhá cùng chiếc belt gam màu trầm đậm và một đôi giày mũi nhọn. Có thể thấy, dù diện quần dài trùm gần hết giày, tới nỗi khi đi, Jennie dẫm lên ống quần chứ không phải mặt đất nhưng nhìn Jennie vẫn rất thanh thoát nhờ phần thân trên mix đồ gọn gàng, áo trong được sơ vin chỉn chu, không tạo cảm giác luộm thuộm.

Cách mix đồ layer gọn gàng và mẹo mặc jeans trùm giày giúp đôi chân của Jennie trông còn như dài hơn. (Ảnh: Instagram)

Xuất hiện trên đường phố Paris mới đây, Jennie tiếp tục áp dụng mẹo nhỏ này. Nữ idol diện long-sleeved shirt xanh pastel phối cùng quần ống rộng màu nâu be nằm trong BST Metiers D'art 2026 của Chanel. Jennie khéo léo cân bằng tỷ lệ nhờ cách chọn dáng áo lửng, không quá dài để tránh bị "nuốt dáng". Khi kết hợp cùng giày bệt tối giản và kính đen, tổng thể outfit vẫn giữ được vẻ thanh thoát, hiện đại. Thậm chí, khi khoác thêm chiếc áo jacket dáng dài, outfit của đại sứ Chanel vẫn rất cool nhờ thiết kế dáng suông, không quá nhiều tiểu tiết.

"Nấm lùn" Jennie bước đi tự tin trên phố với combo quần dài và giày bệt. (Nguồn:X)

Đại sứ Chanel cá tính giữa trời Âu. (Nguồn: Instagram)

Trước đó, Jennie đã nhiều lần gây ấn tượng khi diện đẹp và sang những mẫu quần siêu dài hay dáng ống rộng mà chẳng cần đến "trợ thủ" giày cao gót. Đồng ý rằng một phần Jennie "cân đẹp" combo này là nhờ sở hữu khung xương "trời cho” với bờ vai ngang chuẩn móc áo, vòng eo thon gọn, đùi gọn, hông nở cùng cấu trúc xương chậu lý tưởng. Nhờ vậy, ngay cả khi diện quần cạp trễ – kiểu dáng vốn dễ khiến người thấp bé trông lùn đi vài phần, cô vẫn giữ được tổng thể thanh thoát và tỷ lệ cơ thể hài hòa. Ngoài ra, cách phối đồ tinh tế với phần thân trên luôn được giữ tinh giản và vừa vặn đã tạo sự cân bằng cho tổng thể. Cách xử lý tỷ lệ thông minh này giúp tạo hiệu ứng thị giác thay vì bị dìm dáng.