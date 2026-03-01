Mọi drama tan biến vì Jennie Kim ở show Chanel sang chảnh chấn động cỡ này!

Sau một ngày “vi vu” khắp Paris với loạt khoảnh khắc khiến người hâm mộ thích thú mà cũng đầy thấp thỏm vì những “bất ổn” bên lề lịch trình, Jennie cuối cùng cũng khiến tất cả vỡ òa khi xuất hiện tại Chanel Fall/Winter 26 fashion show trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Nữ rapper nhà BLACKPINK bước xuống xe giữa vòng vây ống kính với visual sang chảnh và rạng rỡ, lập tức biến khu vực trước địa điểm show diễn thành một thảm đỏ mini. Chỉ vài giây xuất hiện, Jennie đã khiến mạng xã hội như bùng nổ, mọi sự chờ đợi, thậm chí cả những phút giây lo lắng của fan suốt một ngày trước đó, dường như đều được đền đáp bằng màn lộ diện xinh đẹp và thần thái không thể rời mắt.



