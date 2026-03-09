Đức Phúc từng chết lặng khi thấy vật thể lạ trong nhà Hoà Minzy, ngày cô công khai cả showbiz bất ngờ

Trong showbiz Việt, nhắc đến những nghệ sĩ có năng lượng "tấu hài" tự nhiên nhất thì khó lòng bỏ qua cái tên Hòa Minzy. Không chỉ gây chú ý bởi giọng hát nội lực hay tính cách hoạt ngôn, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh còn có một "đặc sản" khiến đồng nghiệp lẫn khán giả nhiều phen cười nghiêng ngả: bộ sưu tập giày cao gót cao đến mức nhìn thôi đã thấy chóng mặt.

Câu chuyện bắt đầu rôm rả từ giữa năm 2023 khi một lần nọ Đức Phúc bất ngờ đăng tải một bức ảnh cầm trên tay chiếc giày cao gót màu trắng với phần đế dày khổng lồ. Nam ca sĩ kể lại khoảnh khắc phát hiện món đồ này trong nhà đàn chị bằng giọng điệu đầy hài hước: "Tôi như chết lặng, ngất lịm đi khi nhìn thấy vật thể lạ này trong nhà chị cả Hòa khi đang sắp đồ phụ chị." Em út Erik - mảnh ghép còn lại của hội bạn thân cũng góp vui khi gom 3 đôi giày cao gót đế siêu khủng của Hòa Minzy vào một khung hình. Nữ ca sĩ khi ấy dí dỏm gọi đây đơn giản là "chiếc cúp dành cho người lùn".

Đức Phúc khiến netizen cười vật vã khi "bóc phốt" Hoà Minzy (Ảnh chụp màn hình).

Cận cảnh những đôi "cà kheo" của Hoà Minzy một thời từng bị 2 cậu em trai lấy đem khoe (Ảnh chụp màn hình).

Đức Phúc bên đôi "cà kheo" của chị cả trong một sự kiện (Ảnh FBNV).

Với chiều cao khá khiêm tốn khoảng 1m55, những đôi giày cao chót vót này gần như trở thành trợ thủ đắc lực giúp nữ ca sĩ ăn gian chiều cao mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nhiều lần khán giả không khỏi trầm trồ khi thấy Hoà Minzy sải bước trên những đôi giày trông như cà kheo thu nhỏ một cách cực kỳ tự tin, gần như chẳng hề tỏ ra lúng túng.

Vốn là một trong những "cây hài" lầy lội nhất Vbiz, Hòa Minzy cũng chẳng hề e dè khi nói về chiều cao của mình. Trái lại, cô còn thường xuyên chủ động "tham chiến" vào những màn so kè chiều cao cùng các chân dài hàng khủng của showbiz, từ hoa hậu đến siêu mẫu và lần nào cũng khiến khán giả bật cười nghiêng ngả. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rất thẳng thắn: "Mình rất tự tin với chiều cao đó mọi người ơi. Không hề tự ti đâu nên là luôn sống với phương châm lùn mới khó chứ cao thì dễ ợt nhé."

Đỉnh cao của tự tin, Hoà Minzy sẵn sàng đọ chiều cao với toàn Hoa hậu và siêu mẫu (Ảnh FBNV).

Đỉnh điểm của niềm đam mê chiều cao phải kể đến tháng 9/2025, khi Hòa Minzy khiến trang cá nhân bùng nổ khi "flex" bộ sưu tập giày cao gót được đặt riêng từ một thương hiệu Việt. Những đôi giày này có phần gót cao ngót nghét 30cm, nhìn qua đã đủ khiến nhiều người choáng váng. Nữ ca sĩ với biểu cảm vừa "sĩ" vừa khoái chí, hài hước viết: "Đợi mãi em mới đến. Từ nay các Hoa hậu gọi tôi bằng số điện thoại chứ biết sao giờ… Cao đến nóc nhà luôn."

Bộ sưu tập những đôi cao gót đế xuồng giúp Hoà Minzy vươn lên con số 1m8 (Ảnh FBNV).

Bài đăng lập tức trở thành tụ điểm tấu hài của showbiz khi hàng loạt tài khoản tick xanh kéo vào bình luận. Diễn viên Bình An trêu chọc cô em cho rằng chiếc giày "siêu thực" không khác nào bánh gato, Huỳnh Lập ngỡ ngàng hỏi: "Cái gì mà dữ vậy Hoà?" , NTK Hà Cúc nhận xét Hoà Minzy thật đa tài, hát hay mà đi cà kheo cũng giỏi, Salim thì lém lỉnh hỏi nữ ca sĩ về không khí ở độ cao 1m8. Trong khi Đỗ Phú Quí nửa đùa nửa thật hỏi: "Có giày nam không em? Anh cũng muốn" thì Tăng Phúc đúng nghĩa "một mũi tên trúng hai đích" khi kêu gọi Hoà Minzy hãy giới thiệu chúng cho Bùi Công Nam.