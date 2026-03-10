Jennie kết show Chanel slay điên đảo, màn sửa đồ hở bạo hơn cả model gây chú ý

Những hình ảnh của Jennie tại show diễn Chanel Fall/Winter 2026 hiện đang khiến mạng xã hội bùng nổ, trở thành chủ đề được bàn tán khắp các diễn đàn thời trang. Xứng danh “main event” của show diễn, mỹ nhân đình đám gây ấn tượng mạnh với visual sang chảnh và cuốn hút, khí chất ngôi sao gần như chiếm trọn mọi ánh nhìn ngay khi xuất hiện. Không chỉ hút mắt bởi nhan sắc và thần thái, outfit dự show của Jennie lần này cũng khó để mà chê. Đại sứ toàn cầu lựa chọn một bản phối táo bạo nhưng vẫn đậm tinh thần thời trang, thể hiện được trọn vẹn nét quyến rũ cùng chút “nổi loạn” rất đặc trưng của Chanel thế hệ mới.

Chính sự pha trộn giữa vẻ sang chảnh kinh điển và tinh thần phá cách hiện đại đã giúp Jennie một lần nữa khẳng định vị thế fashion icon trong làng thời trang. Thậm chí, đến khoảnh khắc kết show, thành viên BLACKPINK cũng khiến giới mộ điệu phải chú ý khi diện thêm chiếc áo khoác hoàn thiện look 23 Chanel Métiers D'art 2026.

Jennie đem đến một bản phối đầy ấn tượng cho show Chanel FW26. Thần thái sang chảnh, khí chất ngút ngàn giúp cô "ăn trọn" mọi ống kính. (Nguồn: Instagram)

Khoảnh khắc kết show quyền lực của đại sứ toàn cầu. (Nguồn: Instagram)

Outfit dự show của Jennie vốn đã "đủ wow" với lớp váy lưới đính kết xuyên thấu táo bạo, khoe khéo nội y tối giản bên trong, tạo nên vẻ gợi cảm một cách đầy tinh tế. Khi bước ra khỏi sàn diễn, Jennie đã nâng tầm outfit bằng cách khoác thêm chiếc áo trench da đỏ nổi bật. Sắc đỏ trầm cùng bề mặt da bóng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khiến tổng thể trở nên quyền lực và sắc sảo hơn hẳn. Chiếc áo khoác dáng dài không chỉ đóng vai trò điểm nhấn mà còn giúp cân bằng lại độ “nóng” của lớp váy xuyên thấu bên trong.

Đặc biệt, khi so sánh với look nguyên bản trên sàn runway của Chanel, outfit Jennie diện còn "mạnh tay" khi khéo léo xoay phần áo lưới để lộ nhiều hơn khoảng hở phía trước, khiến bản phối thêm phần táo bạo, phóng khoáng và sexy hơn. Chính chi tiết này đã tạo nên hình ảnh vừa gợi cảm nhưng vẫn phảng phất nét cool ngầu rất đặc trưng của Jennie, giúp cô khoe trọn vóc dáng quyến rũ cùng tỷ lệ cơ thể săn chắc, chuẩn chỉnh.

Jennie biến tấu look của Chanel thêm phần phá cách, sexy và cá tính hơn. (Nguồn: Instagram)

Ngoài ra, thần thái tự nhiên và thoải mái khi xuất hiện trước ống kính cũng là một điểm cộng khiến hình ảnh của Jennie trở nên hoàn hào tuyệt đối. Ngôi sao Kpop liên tục nở nụ cười rạng rỡ, thoải mái tương tác với truyền thông, khiến bầu không khí xung quanh trở nên náo nhiệt và đầy năng lượng. Gương mặt của cô càng thêm nổi bật nhờ lớp makeup căng bóng, trong trẻo, cùng kiểu tóc sleek bun gọn gàng, hoàn thiện tạo hình chỉn chu, hiện đại và thanh lịch.