4 mẫu áo basic mùa hè cho những ai thích sự đơn giản

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để theo đuổi phong cách thời trang tối giản. Khi nhiệt độ tăng cao, nhiều người có xu hướng tìm đến những trang phục nhẹ nhàng, thoáng mát và dễ phối đồ. Thay vì những thiết kế cầu kỳ, các mẫu áo basic lại trở thành lựa chọn được yêu thích bởi tính ứng dụng cao và vẻ đẹp tinh tế. Chỉ cần vài món đồ cơ bản trong tủ quần áo, bạn đã có thể tạo nên nhiều set đồ khác nhau cho đi làm, đi chơi hay dạo phố.

Áo blouse trắng

Áo blouse trắng từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự thanh lịch và nữ tính. Không cần quá nhiều chi tiết trang trí, chỉ một chiếc áo trắng với chất liệu nhẹ như cotton, linen hoặc voan cũng đủ mang lại cảm giác dịu mát trong những ngày nắng nóng.

Điểm mạnh của áo blouse trắng nằm ở sự linh hoạt khi phối đồ. Bạn có thể kết hợp với quần jeans để tạo nên phong cách trẻ trung, năng động, hoặc phối cùng chân váy midi để mang lại vẻ ngoài nhẹ nhàng, nữ tính. Với môi trường công sở, áo blouse trắng đi cùng quần âu hoặc chân váy bút chì luôn là lựa chọn an toàn nhưng vẫn tinh tế.

Áo kẻ ngang

Nếu muốn thêm chút điểm nhấn nhưng vẫn giữ được sự đơn giản, áo kẻ ngang là lựa chọn đáng cân nhắc. Những đường kẻ ngang mang lại cảm giác trẻ trung, năng động và có chút hơi hướng thời trang Pháp.

Áo kẻ ngang thường được thiết kế với phom dáng khá cơ bản, phổ biến nhất là kiểu áo thun hoặc áo dệt kim mỏng. Hai gam màu quen thuộc nhất là trắng – đen và trắng – xanh navy. Đây là những tông màu dễ phối đồ và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Một chiếc áo kẻ ngang có thể kết hợp cùng quần short denim để tạo nên set đồ dạo phố thoải mái. Nếu muốn trông chỉn chu hơn, bạn có thể phối cùng quần ống rộng hoặc chân váy chữ A. Chỉ cần thêm một đôi sneaker hoặc sandal đơn giản, tổng thể trang phục đã đủ nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Áo thun trơn

Áo thun trơn thường được yêu thích bởi sự thoải mái. Chất liệu cotton hoặc cotton pha giúp áo thấm hút mồ hôi tốt và tạo cảm giác dễ chịu khi mặc cả ngày. Thiết kế cũng rất đa dạng, từ cổ tròn, cổ tim cho đến form oversized hoặc form ôm nhẹ.

Những màu sắc phổ biến nhất của áo thun trơn là trắng, đen, xám, be hoặc pastel nhẹ. Đây đều là những gam màu dễ phối và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một chiếc áo thun trắng đơn giản có thể đi cùng quần jeans xanh để tạo nên set đồ kinh điển, hoặc phối với chân váy dài để mang lại vẻ ngoài nữ tính hơn.

Với những ai yêu thích phong cách tối giản, chỉ cần vài chiếc áo thun trơn trong tủ đồ là đủ để tạo ra nhiều cách phối khác nhau. Bạn có thể khoác thêm áo sơ mi mỏng bên ngoài hoặc sơ vin gọn gàng để tăng sự chỉn chu cho tổng thể.

Áo sơ mi trơn màu trung tính

Áo sơ mi trơn màu trung tính là món đồ giúp phong cách mùa hè trở nên thanh lịch hơn mà vẫn giữ được sự đơn giản. Những gam màu như be, kem, trắng ngà, xám nhạt hoặc xanh nhạt thường mang lại cảm giác dịu mắt và dễ kết hợp với nhiều loại trang phục.

Khác với những chiếc sơ mi công sở cứng cáp, các thiết kế dành cho mùa hè thường được làm từ chất liệu mỏng nhẹ như linen, cotton mỏng hoặc rayon. Nhờ vậy, áo vẫn giữ được sự gọn gàng nhưng không tạo cảm giác nóng bức.

Áo sơ mi trơn màu trung tính có thể mặc theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể mặc như một chiếc áo bình thường, buộc vạt áo để tạo phong cách năng động, hoặc dùng như một lớp áo khoác mỏng bên ngoài áo hai dây hay áo thun. Khi kết hợp cùng quần short, chân váy dài hoặc quần ống rộng, chiếc áo sơ mi này dễ dàng tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn thoải mái.

