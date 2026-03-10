Show diễn Louis Vuitton Fall/Winter 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của nhà mốt Pháp như một trong những tâm điểm được mong chờ nhất tuần lễ thời trang danh giá. Dưới sự dẫn dắt của giám đốc sáng tạo Nicolas Ghesquière, các bộ sưu tập womenswear của nhà mốt Pháp luôn gây ấn tượng nhờ cách kết hợp tinh tế giữa yếu tố lịch sử và tinh thần thời trang hiện đại. Bên cạnh các thiết kế ready-to-wear mang cấu trúc độc đáo, phụ kiện – đặc biệt là những mẫu túi mang đậm DNA của Louis Vuitton cũng luôn là tâm điểm được giới mộ điệu săn đón. Đặc biệt, sự đổ bộ của dàn đại sứ, khách mời hùng hậu cũng khiến show diễn của nhà mốt Pháp được quan tâm hơn bao giờ hết.

Lisa xinh như búp bê, dàn đại sứ khủng tề tựu tại show Louis Vuitton.



Lisa - ngôi sao được săn đón nhất tại show diễn xuất hiện với diện mạo cá tính pha lẫn ngọt ngào. Đại sứ toàn cầu lựa chọn bản phối nổi bật với chiếc áo blouse màu vàng nhạt phối da mang phom dáng cổ điển, phần vai được dựng phồng nhẹ tạo cảm giác thanh lịch và quyền lực. Chi tiết cổ áo trắng cùng những đường xếp ly mềm mại ở thân áo giúp cân bằng tổng thể trở nên nữ tính hơn, điểm nhấn cut-out khoe trọn vòng eo thon gọn. Em út BLACKPINK hoàn thiện outfit với quần da đen ôm sát đồng điệu, mix cùng chiếc thắt lưng ánh kim logo Louis Vuitton hiện đại. Dù vậy, outfit lần này của cô được đánh giá là khá an toàn, không có gì đáng nói ngoài việc phô diễn chút eo thon - cũng là lợi thế hình thể vốn có của Lisa.

Ảnh: Instagram

Vẫn sử dụng phong cách trang điểm tự nhiên với lớp nền trong trẻo, đôi mắt được nhấn nhẹ bằng eyeliner mảnh và mascara giúp ánh nhìn trở nên sắc nét, visual của Lisa ghi điểm trong mọi ống kính. Mái tóc nâu buộc nửa đầu gọn gàng, phần mái thưa đặc trưng ôm nhẹ gương mặt xinh như búp bê nhưng lại không quá "ăn nhập" với bộ đồ.

Cận cảnh visual xinh như búp bê của Lisa. (Nguồn: Instagram)

Lưu Diệc Phi diện một thiết kế mini dress mang họa tiết cầu kỳ, kết hợp cùng các chi tiết trang trí bản lớn màu đỏ nâu chạy dọc phần cổ và hông váy. Tuy nhiên, chính sự xuất hiện dày đặc lại khiến dáng người Lưu Diệc Phi trở nên rối mắt. Phom dáng bồng nhẹ ở phần chân váy cùng bảng màu thiên về tông đất, mix cùng boots da đen khiến outfit hết sức sến súa, nặng nề. Không những thế, qua ống kính Getty Images, lớp makeup của minh tinh xứ Trung còn mất điểm vì quá dày, khiến cơ mặt thiếu sự thanh thoát.

Ảnh: Getty Images.

Jeon Ji Hyun mang đến vẻ thanh lịch và hiện đại với áo blouse họa tiết tông nâu trầm, kết hợp cùng chân váy midi xếp ly màu xanh navy tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa phóng khoáng. Điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng bản lớn buộc lệch hông, giúp tạo hiệu ứng vòng eo rõ nét và tăng thêm chiều sâu cho trang phục "mợ chảnh".

Ảnh: Getty Images.

Felix xuất hiện trong 1 bộ cánh casual và hiện đại, với tank top trắng, jeans vintage và jacket đen tối giản. Nam đại sứ thể hiện gout thời trang tinh tế với loạt trang sức, phụ kiện đi kèm cùng mái tóc trắng nổi bật, làm những điểm nhấn hài hòa và đủ cho tổng thể.

Ảnh: Instagram

Zendaya lựa chọn phong cách thanh lịch và nữ tính tại show diễn. (Ảnh: Getty Images)

"Bông hồng lai" Thái Lan Yaya Urassaya. (Ảnh: Instagram)

Châu Đông Vũ mất điểm với tạo hình sến và diêm dúa không kém Lưu Diệc Phi. (Ảnh: Getty Images)

Jennifer Connelly. (Ảnh: Getty Images)