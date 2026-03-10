"Túi Chanel trên người, tay toàn là Tiffany": HIEUTHUHAI khoe thế này vẫn còn nhẹ với tủ đồ hiệu của bạn gái hot girl

Tối 9/3, HIEUTHUHAI phát hành single mới Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói. Lấy chủ đề từ câu chuyện tình yêu cá nhân nam rapper khiến dân tình muốn soi đến từng chi tiết - từ ca từ đến hình ảnh nữ chính đều như một lá thư tình công khai gửi đến "người ấy" mà ai cũng biết: hot girl Tăng Mỹ Hàn (BabyBoo).

Nếu trong những bài rap trước, HIEUTHUHAI từng hết lời khen bạn gái từ học thức, ngoại hình đến tính cách thì lần này nam rapper sinh năm 1999 đã vẽ nên chân dung bạn gái tiểu thư qua tủ đồ hiệu "chuẩn rich kid" bằng 2 câu rap ấn tượng đầu tiên trong bài: "Túi Chanel trên người, tay toàn là Tiffany". Nhìn vào trang cá nhân phủ đầy hàng hiệu của Tăng Mỹ Hàn với Chanel, Tiffany hay nhiều hơn thế nữa, ai cũng phải gật đầu: HIEUTHUHAI không hề nói quá!

Hết khen thông minh và tinh tế, HIEUTHUHAI khoe cách bạn gái rich kid xài đồ hiệu (Ảnh chụp màn hình).

Một trong những món đồ dễ nhận ra nhất trên trang cá nhân của Tăng Mỹ Hàn là chiếc Chanel Mini Rectangle Classic Double Flap - dòng túi kinh điển của Chanel với giá trị tăng đều theo thời gian. Trên thị trường hiện tại, mẫu túi này có giá hơn 200 triệu đồng và đã nhiều lần xuất hiện cùng cô trong các chuyến du lịch nước ngoài hay những buổi hẹn hò.

Chanel Mini Rectangle Classic Double Flap.

Ngoài mẫu classic đình đám, bộ sưu tập của Tăng Mỹ Hàn còn có nhiều thiết kế đáng chú ý khác như Chanel Timeless Mini Square Lamb Pearl White hay Chanel Vanity Mini . Không chỉ trung thành với Chanel, nàng hot girl còn khá linh hoạt trong lựa chọn thương hiệu và phong cách: cá tính với Balenciaga và dòng Hourglass, điệu đà kiểu tiểu thư với Lady Dior, trẻ trung cùng Miu Miu, hay thanh lịch tối giản theo phong cách của Polène.

Chanel Timeless Mini Square Lamb Pearl White.

Chanel Vanity Mini.

Một số chiếc túi từ đa thương hiệu của Tăng Mỹ Hàn.

Nếu túi Chanel là chi tiết dễ thấy, thì câu rap "tay toàn là Tiffany" của HIEUTHUHAI cũng không phải ngẫu nhiên. Những người theo dõi cặp đôi từ sớm hẳn vẫn nhớ chiếc vòng Return to Tiffany bracelet từng được Tăng Mỹ Hàn lưu trong highlight story về nửa kia bí mật. Thiết kế vòng bạc có giá khoảng 600 euro (hơn 18 triệu đồng) gián tiếp khẳng định cho câu rap: "Nói đi bất cứ gì babe, anh đều có thể đem tặng em đó baby". Nhưng nếu chỉ dừng ở Tiffany thì HIEUTHUHAI đã khiêm tốn quá rồi, bởi trên cổ tay phải của Tăng Mỹ Hàn, danh sách này còn phải điểm thêm những cái tên như Cartier hay Van Cleef & Arpels mới đúng thực tế.

Vòng tay Tiffany là quà HIEUTHUHAI dành cho bạn gái?

Hot girl này có niềm yêu thích đặc biệt với phụ kiện, đó là lý do vì sao cổ tay cô hiếm khi nào trống trải. Bên tay trái Tăng Mỹ Hàn thường là chiếc vòng mảnh được cho là vòng đôi với bạn trai, còn tay phải lại là nơi xuất hiện của những thiết kế đắt đỏ. Nổi bật nhất phải kể đến hai mẫu vòng biểu tượng của Cartier: Cartier Juste un Clou bracelet và Cartier Love . Cặp bài trùng của Cartier có giá trung bình từ từ 300-500 triệu đồng thường được nhiều cô gái phối cạnh nhau, tạo thành một bộ phụ kiện sang trọng đầy tính thẩm mỹ.

Hai chiếc vòng Cartier mà cô nàng yêu thích gần đây.

Một trong những mẫu vòng Van Cleef & Arpels của Tăng Mỹ Hàn.

Ảnh IGNV