Hòa Minzy đúng là "cao thủ" diện đồ sáng màu, hè tới ai cũng muốn mặc đẹp như thế này

Kể từ khi Hòa Minzy chính thức công khai chuyện tình cảm, cả mạng xã hội đều cảm thấy vui lây với niềm hạnh phúc của nữ ca sĩ. Cũng không khó để nhận ra, Hòa Minzy không chỉ viên mãn trong tình yêu, mà còn ngày càng thăng hạng nhan sắc. Song song với đó, phong cách thời trang của nữ ca sĩ cũng rất đáng chú ý.

Dù có sự đa dạng hóa trong trang phục nhưng Hòa Minzy luôn có một sở thích được duy trì theo năm tháng, đó là diện đồ sáng màu. Đối với những nàng muốn xây dựng style nữ tính, tươi sáng và ngọt ngào, loạt trang phục sau đây của Hòa Minzy sẽ mang đến nguồn cảm hứng mặc đẹp cho chị em.

Váy trắng tuy là item đơn giản nhưng không bao giờ lỗi mốt. Thiết kế váy trắng trơn màu của Hòa Minzy được tạo điểm nhấn nhờ chi tiết tay bồng, từ đó mang đến nét yêu kiều cho vẻ ngoài. Kiểu dáng của mẫu váy tương đối thoải mái, và nhờ thiết kế nhấn eo nhẹ, tổng thể có được sự gọn gàng, tôn dáng thanh thoát. Hòa Minzy không quên tô điểm cho mẫu váy những món phụ kiện như hoa cài áo, dây chuyền mảnh, túi hiệu, từ đó tạo nên tổng thể long lanh.

Chị em có thể tranh thủ khi thời tiết vẫn còn se lạnh để áp dụng công thức phối đồ trên của Hòa Minzy. Chiếc áo cardigan họa tiết mang tông màu hồng và trắng làm chủ đạo chính là tâm điểm. Mẫu áo này tươi trẻ nhưng vẫn dễ mặc, dễ kết hợp, đồng thời tôn lên làn da trắng trẻo của Hòa Minzy. Trong khi đó, quần short hay boots mang tông màu trắng lại đóng vai trò cân bằng tổng thể trang phục. Cuối cùng, chiếc mũ bucket là một mảnh ghép phù hợp để tăng thêm độ ngọt ngào.

Các nàng có thể tham khảo luôn combo trang phục của Hòa Minzy cho mùa hè sắp tới. Chiếc áo cổ yếm, bèo nhún mang tông màu trắng mang đậm nét nữ tính, yêu kiều. Item này kết hợp rất ăn ý với quần denim short, tạo nên set đồ trẻ trung và tươi sáng. Bộ cánh này phù hợp với nàng có chiều cao khiêm tốn vì tôn dáng hiệu quả. Một số mẫu giày lý tưởng với kiểu trang phục trên bao gồm giày sneaker trắng, giày mary jane, giày búp bê…

Váy tông màu xám nhạt khá trang nhã, nhưng vẫn có độ tươi sáng. Chi tiết cổ sơ mi màu trắng layer bên trong thắp sáng cả bộ trang phục, đồng thời cộng thêm điểm thanh lịch. Hòa Minzy giúp tổng thể outfit càng trở nên ấn tượng hơn nữa bằng cách layer tất cao cổ với giày loafer thời thượng, không bao giờ lỗi mốt.

Ngay cả khi diện một chiếc áo len màu trầm, Hòa Minzy vẫn "thắp sáng" phong cách nhờ những item như chân váy trắng chữ A, túi xách màu đỏ bắt mắt. Đây là ý tưởng diện đồ phù hợp với các quý cô yêu thích style ngọt ngào, nữ tính. Sang tới mùa đông tiếp theo, hoặc khi đi du lịch ở những nơi có thời tiết lạnh, chị em vẫn có thể áp dụng công thức trên.

Sự thoải mái cũng có thể đi kèm với nét nữ tính, như set đồ trên của Hòa Minzy là ví dụ. Bộ cánh trên có chất liệu nhẹ nhàng, tông màu xám tạo nét năng động nhưng cũng không kém phần nữ tính nhờ kiểu dáng váy chữ A, cùng chi tiết bèo nhún điểm xuyết. Đôi giày ballet góp sức không nhỏ giúp tổng thể trang phục trở nên ngọt ngào, trẻ trung hơn. Tông màu trắng của mẫu giày cũng rất phù hợp với outfit.

Mẫu váy trên là lựa chọn đáng ghim cho những dịp chị em cần sự nổi bật, long lanh. Thiết kế váy quây giúp tôn lên nét quyến rũ của người mặc. Trong khi đó, tông màu trắng và phom dáng xòe của chiếc đầm vừa ghi điểm trang nhã, vừa toát lên nét trẻ trung. Các món thời trang như bờm tóc hay giày mary jane đều kết hợp ăn ý với bộ cánh yêu kiều.

Để có những tấm hình sống ảo tuyệt đẹp cho chuyến du lịch, các nàng đừng bỏ qua các mẫu váy liền xinh tươi, bay bổng. Thiết kế xếp bèo của mẫu váy tạo sự nổi bật, nữ tính. Trong khi đó, tông màu hồng nhạt rất ngọt ngào mà vẫn tinh tế. Cách hay nhất để hoàn thiện một set váy cầu kỳ chính là đi sandal quai mảnh.

Ảnh: Instagram của nhân vật