"Barbie nước Úc" hot hơn cả Jennie ở show Chanel: Khí chất khi cân đồ xứng đáng thành tâm điểm

Margot Robbie vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi xuất hiện tại show Chanel Fall/Winter 2026 trong khuôn khổ Paris Fashion Week vào rạng sáng ngày 10/3/2026 (theo giờ Việt Nam). Không chỉ ngồi hàng ghế đầu danh giá, nữ diễn viên còn debut kiểu tóc mới cực kỳ táo bạo, khiến video và hình ảnh của cô viral chóng mặt trên mạng xã hội.

Margot Robbie gây ấn tượng với kiểu tóc bob mới tại Paris Fashion Week. Ảnh: Getty Images, Instagram.

Đặc biệt, màn debut tóc mới này của mỹ nhân nước Úc còn hot hơn cả Jennie. Có thể thấy rõ, trên trang instagram của Vogue hay Dazed, lượt tương tác của các bài đăng về Margot Robbie luôn nữ idol K-pop.

Màn xuất hiện chấn động cùng tóc mới của Margot Robbie có vẻ như còn hot hơn cả Jennie.

Ở một số trang khác, độ phủ sóng của nữ chính "Barbie" cũng có lượt xem cao hơn các khách mời tham dự show Chanel vừa diễn ra.

Sau thời gian giữ mái tóc dài vàng óng để quảng bá phim Wuthering Heights (Đồi gió hú), Margot đã cắt ngắn hẳn, chuyển sang kiểu tóc bob dài chạm xương quai xanh, kết hợp với kiểu mái fringe mảnh mai, xù nhẹ (wispy bangs). Kiểu tóc này hair stylist quen thuộc Bryce Scarlett thực hiện, mang vẻ tươi mới, phóng khoáng và rất "cool girl" Paris. Nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, đa số đều cho rằng đây là sự thay đổi dũng cảm, gọi là "kỷ nguyên tóc mới" hoàn hảo, dù một số ý kiến cho rằng cô trông khác lạ so với hình ảnh quen thuộc.

Về trang phục, nữ diễn viên 36 tuổi chọn bộ đồ đơn giản nhưng tinh tế và táo bạo, mang đậm tinh thần trẻ trung từ các thiết kế mới của Matthieu Blazy – Giám đốc Nghệ thuật Chanel. Cô mặc áo ba lỗ trong suốt màu trắng ngà, chất liệu mỏng nhẹ, hơi rộng để tạo cảm giác thoải mái. Bên trong là áo ngực màu nude để lộ rõ theo trend mặc hở hiện đại (naked dressing) – vừa gợi cảm vừa sang trọng. Đây cũng là xu hướng mà Matthieu Blazy chú trọng trong những BST đầu tiên của anh ở Chanel. Chất thời trang Pháp còn được đẩy mạnh hơn ở việc styling chi tiết áo được nhét nhẹ một phần mặt trước vào quần. Kiểu sơ vin này được gọi là "French Tucking" (sơ vin kiểu Pháp).

Outfit mang đậm chất Parisian Chic của Margot Robbie. Ảnh: Instagram.

Có thể nói, điểm sáng của outfit mà "Barbie nước Úc" mang đến ngoài mái tóc mới toanh còn là phần quần ống thẳng xuyên thấu nhẹ. Thoạt nhìn thì có thể item này giống quần jeans nhưng thực chất nó được làm từ chất liệu cao cấp như lụa mousseline mỏng hoặc lụa organza, màu xám đậm, tạo hiệu ứng ảo thị giác trompe l'oeil tinh tế. Cô hoàn thiện vẻ ngoài của mình với phụ kiện túi CHANEL 25, đôi giày kitten heel mũi nhọn biểu tượng của nhà mốt, và đôi lúc còn khoác thêm áo khoác tweed mỏng. Tổng thể outfit mang vẻ casual như đi dạo phố nhưng được nâng tầm nhờ chất liệu cao cấp, cách phối lớp trong suốt và phong cách tự tin – không cầu kỳ mà vẫn toát lên sự đẳng cấp.

Chiếc quần giả jeans hiệu ứng denim được Margot Robbie mặc có trong BST Haute Couture mới ra mắt của Chanel. Nguồn: Britishvogue.

Bộ trang phục này nhanh chóng được các trang như Harper's Bazaar, Vogue, Page Six, Daily Mail ca ngợi vì sự kết hợp hoàn hảo giữa xu hướng mặc hở đang hot và tinh thần Chanel mới mẻ dưới thời Blazy. Một số ý kiến trên mạng cho rằng outfit này "đơn giản quá" hoặc "không đủ sang", nhưng đa số vẫn là những lời khen ngợi cho cách Margot biến trang phục hàng ngày thành điểm nhấn nổi bật, đặc biệt khi kết hợp với mái tóc bob mới.

Chiến thần thảm đỏ với những màn "Method Dressing" cực đỉnh

Margot Robbie sinh năm 1990 tại Úc. Cô bắt đầu dấn thân vào ngành giải trí từ cuối thập niên 2000 với những vai diễn nhỏ trong các phim độc lập. Đến năm 2013, minh tinh 36 tuổi bắt đầu ghi dấu ấn với vai diễn Naomi Lapaglia – vợ của nhân vật chính trong The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall), đóng cùng Leonardo DiCaprio. Vai diễn này đưa cô lên tầm quốc tế, với sự quyến rũ, táo bạo và diễn xuất tự nhiên. Ngoài ra, Margot Robbie còn được khán giả biết đến nhiều hơn với vai diễn Harley Quinn trong Sucide Squad (2016) và Barbie (2023).

Naomi Lapaglia, Harley Quinn, Barbie là 3 vai diễn nổi bật trong sự nghiệp của Margot Robbie. Ảnh: X

Từ lâu Margot Robbie đã được công nhận là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu Hollywood, với phong cách luôn toát lên sự tinh tế, tự tin và khả năng cân bằng hoàn hảo giữa cổ điển lẫn hiện đại. Cô đặc biệt nổi bật nhờ mối quan hệ gắn bó lâu năm với Chanel – thương hiệu mà cô đã trở thành đại sứ từ năm 2018.

Margot Robbie luôn nằm trong top những mỹ nhân được coi là "nữ hoàng method dressing" – nghệ thuật mặc trang phục lấy cảm hứng trực tiếp từ nhân vật hoặc chủ đề phim mà mình đang quảng bá, biến mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ hay press tour thành phần mở rộng của câu chuyện điện ảnh. Không chỉ là phối đồ theo chủ đề đơn giản, method dressing của Margot luôn đi sâu vào chi tiết, kể chuyện qua trang phục, nhờ sự hợp tác chặt chẽ với stylist lâu năm Andrew Mukamal.

Đỉnh cao đầu tiên phải kể đến press tour phim Barbie (2023): Mỹ nhân 9X "method dress" triệt để bằng cách tái hiện hàng loạt phiên bản búp bê Barbie qua các thập kỷ. Từ power suit hồng bubblegum của Versace gợi Day-to-Night Barbie năm 1985; váy sequin đen-trắng-hồng Schiaparelli lấy cảm hứng Solo in the Spotlight năm 1960; hay corset hồng Vivienne Westwood Enchanted Evening thập niên 90, đến những look edgy như minidress da hồng Balmain gợi Earring Magic Barbie 1992. Mỗi outfit đều được tùy chỉnh từ archive hoặc custom từ các nhà mốt lớn, kèm phụ kiện như túi retro, mũ pillbox, boa lông – biến Barbiecore thành xu hướng toàn cầu, khiến lượng tìm kiếm đồ hồng tăng vọt và ảnh hưởng mạnh mẽ đến runway.

Những màn hoá thân Barbie qua từng thập kỉ của Margot Robbie tại Press tour phim "Barbie" năm 2023. Ảnh: Pagesix.

Gần đây hơn, với press tour Đồi gió hú (2026) – vai Catherine Earnshaw trong bản chuyển thể gothic lãng mạn của Emerald Fennell – Margot chuyển hẳn sang phong cách Victorian gothic hiện đại, tối tăm và ám ảnh. Stylist Andrew Mukamal lấy cảm hứng trực tiếp từ tiểu thuyết Emily Brontë, trích dẫn đoạn văn cụ thể để xây dựng từng look.

Một số outfit mang tinh thần gothic lãng mạn được mỹ nhân diện tại press tour Đồi gió hú : Corset sheer Dilara Findikoglu với chi tiết dây thừng tượng trưng cho sự nổi loạn và ràng buộc của Catherine; váy đỏ máu chuyển đen Schiaparelli với hiệu ứng chuyển màu gợi đam mê cuồng nhiệt và suy tàn; váy ren Alexander McQueen với tràng hạt, hay vintage John Galliano SS92 kết hợp kĩ thuật vải thêu brocade top mang vibe punk Victorian. Ảnh: Instagram.

Method dressing của Margot không chỉ tạo buzz truyền thông (từ Vogue, Harper's Bazaar đến Page Six), mà còn nâng tầm thời trang quảng bá phim thành nghệ thuật kể chuyện thực thụ. Cô luôn giữ sự cân bằng giữa trung thành với nhân vật và nét cá tính riêng: tự tin, tinh tế, táo bạo, khiến khán giả không chỉ xem phim mà còn "sống" cùng nhân vật qua từng outfit. Nhờ đó, Margot Robbie không chỉ là diễn viên xuất sắc mà còn là người dẫn dắt xu hướng thời trang mạnh mẽ nhất Hollywood hiện nay.