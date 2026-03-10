5 gam màu trang phục hot của mùa hè 2026: Giúp nàng tỏa sáng giữa đám đông mà không sợ "sến"

Mỗi mùa hè đến, thời trang lại có những gam màu "lên ngôi" giúp tủ đồ trở nên tươi mới và thú vị hơn. Hè 2026 không nằm ngoài xu hướng đó, khi các bảng màu vừa quen thuộc vừa dễ ứng dụng đang được nhiều người yêu thích. Từ những tông nhẹ nhàng như pastel hay be, đến những gam màu đậm cá tính, tất cả đều mang lại cảm giác mới mẻ cho phong cách mùa nóng.

Dưới đây là 5 gam màu trang phục được dự đoán sẽ rất được ưa chuộng trong mùa hè 2026.

Trang phục màu be

Màu be luôn nằm trong danh sách những gam màu "dễ mặc nhất" của thời trang. Không quá nổi bật nhưng lại mang vẻ thanh lịch và tinh tế, trang phục màu be phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ đi làm, đi chơi đến những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng.

Trong mùa hè 2026, màu be xuất hiện nhiều trên các kiểu trang phục đơn giản như áo sơ mi rộng, quần short, váy suông hay set đồ linen. Chất liệu mỏng nhẹ kết hợp với gam màu trung tính giúp tổng thể trang phục trông rất thoáng và dễ chịu trong thời tiết nóng.

Một ưu điểm khác của màu be là rất dễ phối đồ. Bạn có thể kết hợp cùng màu trắng để tạo cảm giác nhẹ nhàng, hoặc mix với các gam màu đậm để tăng điểm nhấn cho trang phục. Chỉ cần thêm một chiếc túi xách hay đôi sandal phù hợp là đã có ngay một outfit mùa hè vừa gọn gàng vừa thời trang.

Trang phục màu đậm

Nếu màu be mang lại sự nhẹ nhàng thì các gam màu đậm lại giúp trang phục trở nên nổi bật hơn. Trong hè 2026, những tông màu như xanh navy, đỏ rượu, xanh lá đậm hay nâu chocolate được nhiều người lựa chọn để tạo điểm nhấn cho phong cách cá nhân.

Trang phục màu đậm thường mang lại cảm giác cá tính và mạnh mẽ hơn so với các tông sáng. Một chiếc váy đỏ đậm, áo sơ mi xanh navy hay bộ đồ màu nâu chocolate có thể giúp người mặc trông ấn tượng hơn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Để mặc màu đậm trong mùa hè mà vẫn cảm thấy thoải mái, nhiều người thường chọn thiết kế đơn giản và chất liệu nhẹ. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp màu đậm với những gam màu trung tính như trắng, be hoặc xám để tổng thể trang phục cân bằng và dễ nhìn hơn.

Trang phục màu pastel

Pastel gần như luôn xuất hiện trong các xu hướng thời trang mùa hè. Những gam màu nhẹ như hồng nhạt, xanh mint, vàng bơ hay tím lavender mang lại cảm giác tươi tắn, trẻ trung và rất hợp với không khí mùa nóng.

Điểm đặc biệt của trang phục pastel là giúp tổng thể outfit trở nên mềm mại và ngọt ngào hơn. Ngoài ra, pastel cũng rất linh hoạt khi phối đồ. Bạn có thể mặc nguyên set cùng một tông màu để tạo cảm giác nhẹ nhàng, hoặc kết hợp nhiều màu pastel khác nhau để outfit trở nên sinh động hơn.

Trang phục màu trắng

Mùa hè chắc chắn không thể thiếu trang phục màu trắng. Đây là gam màu kinh điển, luôn xuất hiện trong tủ đồ của rất nhiều người vì sự đơn giản, tươi sáng và dễ phối.

Trang phục trắng đặc biệt phù hợp với thời tiết nóng vì mang lại cảm giác mát mẻ và nhẹ nhàng. Từ áo thun, sơ mi, váy maxi cho đến quần short hay quần ống rộng, màu trắng đều có thể tạo nên những set đồ mùa hè rất dễ mặc.

Một trong những cách mặc phổ biến trong hè 2026 là diện nguyên cây trắng. Phong cách này giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng, sáng sủa và khá hiện đại. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết hợp đồ trắng với các phụ kiện màu nổi như túi xách, kính râm hoặc sandal để tạo điểm nhấn thú vị.

Trang phục màu xám

Màu xám thường bị nghĩ là hơi "trầm", nhưng trong thời trang hiện đại, đây lại là gam màu rất linh hoạt và dễ ứng dụng. Trong mùa hè 2026, các tông xám nhạt, xám khói hay xám bạc sẽ phủ sóng.

Trang phục màu xám mang lại cảm giác gọn gàng, hiện đại và khá tinh tế. Một chiếc áo thun xám kết hợp với quần jeans, hay váy xám dáng suông đơn giản cũng đủ tạo nên một outfit thanh lịch cho ngày hè.

Điểm mạnh của màu xám là có thể phối với rất nhiều màu khác nhau. Bạn có thể kết hợp xám với trắng để tạo phong cách tối giản, mix với pastel để tăng sự mềm mại, hoặc phối cùng các gam màu đậm để tạo sự tương phản thú vị.

Ảnh: Instagram