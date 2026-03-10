Tranh luận gay gắt về túi nylon Trương Tịnh Nghi cầm lên thảm đỏ: 47 triệu, ai mua?

Trong thế giới thời trang cao cấp, không ít lần các thiết kế của Balenciaga khiến công chúng “đứng hình” vì quá khó hiểu. Từ những chiếc túi trông chẳng khác gì túi đựng rác, túi shopping bình dân cho đến loạt item mang cảm hứng từ những món đồ dị biệt, rách rưới... nhà mốt nhiều lần tạo ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Không ít người thậm chí còn đặt câu hỏi: Rút cuộc đây là sáng tạo trong thời trang hay chỉ là những món đồ tầm thường được “đóng mác xa xỉ”?

Mới đây, khoảnh khắc Trương Tịnh Nghi đi thảm đỏ với 1 chiếc túi nylon vàng tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh bất ngờ bị đào lại và trở thành tâm điểm bàn tán. Loạt ảnh này trở nên viral vì nhiều người cho rằng mẫu túi nàng "tiểu hoa" Cbiz cầm là sản phẩm Trash Bag Large Pouch của Balenciaga, có giá 1790 USD (gần 47 triệu VNĐ).

Outfit "có 1 không 2" trên thảm đỏ của Trương Tịnh Nghi. (Nguồn: zhang_jingyi07)

Hình ảnh được chia sẻ trên MXH khiến một lần nữa các sản phẩm của nhà mốt danh tiếng trở thành chủ đề bàn tán. (Nguồn: X)

Cộng đồng mạng hoang mang khi biết giá trị của chiếc túi Trương Tịnh Nghi cầm.

Theo đó, minh tinh Cbiz đẹp rạng rỡ trong một thiết kế váy dạ hội đen thanh lịch với phom dáng tối giản nhưng đầy cuốn hút của Giambattista Valli. Chiếc váy hai dây có phần cổ vuông giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh quyến rũ, trong khi đường chiết eo tinh tế càng làm nổi bật vóc dáng mảnh mai của Trương Tịnh Nghi. Tổng thể outfit mang vẻ đẹp cổ điển và sang trọng, cho tới khi người ta nhìn tới chiếc túi nylon màu vàng “lạc quẻ” trên tay cô.

Không hề vô tình, chiếc túi nylon trở thành điểm nhấn cho outfit đi thảm đỏ của Trương Tịnh Nghi. (Ảnh: Weibo)

Dù vậy, theo nhiều trang tin giải trí Trung Quốc, món đồ mà Trương Tịnh Nghi cầm trên tay thực chất không phải là một thiết kế thời trang đắt đỏ, mà chỉ đơn giản là chiếc túi nylon bình thường từng xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Độc Nhất Vô Nhị. Chiếc túi này xuất hiện trong phim như một chi tiết mang tính biểu tượng nên đã được người đẹp lựa chọn để thể hiện sự gắn kết với nhân vật tại Liên hoan phim.

Còn với Balenciaga, thiết kế Trash Bag Large Pouch được nhắc đến thực ra không phải túi nylon mỏng manh như hình ảnh lan truyền. Mẫu túi này được chế tác từ chất liệu da cao cấp, chỉ mượn ý tưởng từ hình dáng của túi rác quen thuộc để tạo hiệu ứng thị giác độc lạ, đúng tinh thần thời trang phá cách của Balenciaga.

Hình ảnh chính xác của sản phẩm Balenciaga Trash Bag Large Pouch. (Ảnh: X)

Balenciaga cũng từng gây tranh cãi khi cho ra mắt mẫu túi Marché Packable Tote Bag với diện mạo như một chiếc túi nilon nhàu nhĩ với mức giá 995 USD (khoảng 26 triệu đồng). Trước đó, nhà mốt cũng không ít lần khiến dân tình “đứng hình” với loạt sản phẩm dị biệt, gây tranh cãi vì không tương xứng với mức giá và định vị thời trang cao cấp.