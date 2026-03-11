Fan Việt chụp được Lisa trên đường về, nhan sắc ở khoảng cách 2 gang tay là thế này ư?

Chiều 11/3, Paris Fashion Week Fall/Winter 26 chính thức khép lại sau một tuần sôi động với hàng loạt màn xuất hiện gây chú ý của dàn sao quốc tế. Show Louis Vuitton với sự hiện diện của Lisa là bộ đôi kết thúc cho 4 màn lộ diện lộng lẫy và đầy cảm xúc của các cô nàng BLACKPINK mùa này.

Với lựa chọn là 1 bộ cánh từ kho lưu trữ của nhà mốt, Lisa được nhận xét có tạo hình khá an toàn nhưng gương mặt búp bê và thần thái rạng ngời quen thuộc vẫn giúp cô làm bừng sáng cả một vùng trời trước hàng vạn ống kính của người hâm mộ.

Lisa đa dạng biểu cảm qua ống kính các tay săn ảnh (Ảnh X).

Mới đây, một bài đăng trên MXH Threads đang nhận được tương tác lớn từ người hâm mộ quốc tế khi bắt cận Lisa ở khoảng cách siêu gần vào thời điểm nữ idol vừa trở về từ show diễn. Điều thú vị là chủ nhân của bộ ảnh là một fan Việt đang sinh sống tại Pháp. Cô từng vài lần trở thành "trạm tỷ" cho Lisa khi cô đến Paris dự Fashion Week, nhưng lần này được xem là màn viral đáng chú ý nhất.

Theo chia sẻ từ chính chủ, cô nàng cho biết mình và nhiều người khác đã đón Lisa trước cửa khách sạn từ sớm. Nhờ vị trí ngay hàng, đầu khoảng cách giữa cô và Lisa khi nữ idol xuất hiện chỉ vỏn vẹn 2 gang tay. Trước cự ly gần, mọi chi tiết tạo nên vẻ ngoài "thần tiên" của Lisa đều không thể nói dối. Em út BLACKPINK được fan xác nhận ngoại hình ngoài đời còn lung linh hơn trên ảnh nhiều lần với đôi mắt to tròn, làn da trắng khoẻ, "gặp ngoài đời chắc chắn sẽ còn mê hơn!".

Lisa rạng rỡ khi được fan chào đón. Nữ idol lúc này đã mặc thêm áo và choàng thêm khăn tránh rét. (Ảnh @thuthuyfr)

Cận cảnh visual búp bê. (Ảnh @thuthuyfr)

Lớp nền hoàn hảo không tì vết... (Ảnh @thuthuyfr)

...hoàn hảo như búp bê. (Ảnh @thuthuyfr)

Góc nghiêng thần thánh... (Ảnh @thuthuyfr)

...được nhận xét lung linh hơn trên ảnh.